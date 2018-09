Szefa Forum Obywatelskiego Rozwoju i byłego wicepremiera pytamy o głośne słowa Mateusza Morawieckiego o budowie dróg w Polsce i o to, czy Polacy faktycznie mogą poczuć się "jak na Zachodzie"? Rozmawiamy również o relacjach z Brukselą i słowach Andrzeja Dudy o "wyimaginowanej wspólnocie, z której dla nas niewiele wynika". Czy w najbliższym czasie grozi nam Polexit? Zapraszamy!

Marcin Zaborski RMF FM: Premier Morawiecki pana szturcha raz po raz. Zauważył pan?

Prof. Leszek Balcerowicz, szef Forum Obywatelskiego Rozwoju: No nie da się tego nie zauważyć, choć nie poświęcam większości czasu na słuchania pana Morawieckiego. Wolę spotykać się z ludźmi zarówno za pośrednictwem mediów, jak i bezpośrednio.

Ale właśnie może bezpośrednio się spotkać? Może zaprosi pan premiera Morawieckiego do debaty? Byłby pan gotów zmierzyć się na polityczno-gospodarczym ringu z premierem Morawieckim?

Gdyby było wcześniejsze zobowiązanie, że nie będzie całego pasma nieprzerwanych kłamstw dotyczących elementarnych faktów jakoby poprzednicy PiS-u niczego nie zbudowali, jak i bardziej wyrafinowanych, czy perfidnych. Na przykład haniebna - i to trzeba powiedzieć - kampania Morawieckiego i PiS-u, która polegała na tym, że wyciągnęli faktyczny lub rzekomy przypadek jakiegoś ekscesu sędziego i uogólnili to na wszystkich sędziów nazywając ich zdrajcami, złodziejami. To jest haniebne. Z takim człowiekiem nie będę debatować.

No ale jest studio RMF FM do dyspozycji, proszę bardzo, możecie o tym chociażby porozmawiać.

Proszę pana, z takim człowiekiem nie będę debatować, bo debata, która polega na tym, że jedna osoba wypowiada kłamstwo, na które czas nie ma czasu żeby zareagować, a druga stara się trzymać kryterium rzeczowych, nie ma sensu.

To musimy rozmawiać korespondencyjnie.

Trzeba się domagać - i to jest wielka rola dziennikarzy, na pewno wy to robicie - prawdy.

