Gdzie dwóch się bije - tam trzeci korzysta. Czy tak skończy się wyścig na socjalne obietnice w polskiej polityce? Czy Konfederacja „pogodzi” - obiecujące ostatnio Polakom złote góry - PO i PiS? I wreszcie, czy Polaków stać na to hojność rządu, niezależnie od tego, która opcja polityczna będzie go tworzyć? O to Marek Tejchman zapyta ekonomistę prof. Jerzego Hausnera, który będzie gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

