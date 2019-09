Z prof. Jerzym Bralczykiem, wybitnym językoznawcą, rozmawiamy o kampanii wyborczej, w której politycy starają się przekonać do swoich racji hasłami, sloganami, a niekiedy i ostrą retoryką. Czy ich sposób mówienia ma wpływ na wybory Polaków? Jak mówić, by wygrać? Prof. Bralczyka pytamy również o kontrowersyjne wystąpienia Klaudii Jachiry, kandydatki Koalicji Obywatelskiej do Sejmu, która m.in. kilka dni temu stanęła pod pomnikiem Armii Krajowej w Warszawie z transparentem: "Bób, hummus, włoszczyzna". Czy to przekroczenie - również językowej - bariery w debacie publicznej? Zapraszamy na rozmowę!

