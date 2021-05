"Moim zdaniem siła rażenia raportu NIK (ws. wyborów kopertowych - przyp. red.) powinna być duża. A czy będzie? Moim zdaniem nie. Kontrnarracja obozu rządzącego jest taka, że Marian Banaś jest prawnym ignorantem, który niczego nie rozumie (...) i pisze raporty na temat zarzutów, które nie mają podstaw. Obawiam się, że tak nie jest - że obóz władzy ma sporo za uszami w sprawie wyborów kopertowych i ta sprawa będzie się jeszcze długo ciągnęła" - ocenia w Popołudniowej rozmowie w RMF FM politolog, prof. Antoni Dudek. Dodaje, że wiadomo, jak będą bronili się ci, na których doniesiono do prokuratury ws. wyborów kopertowych: "Wiem, co powiedzą władze Poczty Polskiej i PWPW w prokuraturze: dostaliśmy polecenie z Ministerstwa Aktywów Państwowych, które otrzymało zadanie od premiera" - mówi Dudek.

Prof. Antoni Dudek / Archiwum RMF FM

Już pojawiły się spekulacje, że prezes Banaś dogadał się ze Zbigniewem Ziobro i panowie będą ze sobą współpracować. To byłaby dla PiS-u i Jarosława Kaczyńskiego bardzo zła wiadomość, bo najkrócej mówiąc - Zbigniew Ziobro będzie grał przeciekami ze śledztw (ws. "wyborów kopertowych"), to będzie wpływało na układ wewnątrz obozu władzy, dlatego nie wykluczam, że jeżeli minister Ziobro się za bardzo rozkręci w grillowaniu premiera, to Jarosław Kaczyński będzie musiał w końcu podjąć decyzję, która od dawna wisi w powietrzu - o rozstaniu albo z ministrem Ziobrą albo z premierem Morawieckim - twierdzi gość Marcina Zaborskiego.

Zapraszamy o godzinie 18:02 do RMF FM, RMF24.PL i portalu Interia.pl!

Wideo youtube