Prof. Antoni Dudek uważa, że najważniejszym wydarzeniem politycznym na przestrzeni najbliższego roku będą wybory prezydenckie. Jego zdaniem, „Jarosław Kaczyński postanowił zainaugurować kampanię Andrzeja Dudy z dużym przytupem”. W tym kontekście odniósł się do wystawienia przez PiS kandydatów tego ugrupowania na sędziów Trybunału Konstytucyjnego: Krystyny Pawłowicz, Stanisława Piotrowicza oraz Elżbiety Chojny-Duch. „Andrzej Duda stanie przed dylematem konieczności ich zaprzysiężenia. To nie jest dla niego dobry początek kampanii o reelekcję” – podkreślał Antoni Dudek, gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM. Jego zdaniem, ze strony prezesa PiS jest to „pewna forma prowokacji”. „Jarosław Kaczyński nie chce mieć zbuntowanych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Postawił na osoby, które się nie zbuntują, ponieważ spaliły za sobą wszystkie możliwe mosty” – wyjaśnił nasz gość.

