"Skala tej tragedii, która się wydarzyła była wielka. Dlatego podejrzewam, że Andrzej Duda może polecieć do Smoleńska na uroczystości 10. rocznicy katastrofy" - mówi gość Marcina Zaborskiego w RMF FM prof. Antoni Dudek. Jednocześnie podkreśla: ta rocznica nie będzie wygodna dla PiS. "Zaczną się pytania na jakim etapie jest „dochodzenie do prawdy” w sprawie tego, co wydarzyło się w Smoleńsku" - mówi.

Wideo youtube

Czy Andrzej Duda może w pierwszej turze wygrać wybory prezydenckie? To zadanie szalenie trudne. Żeby tak się stało, należałoby w ciągu najbliższych trzech miesięcy postawić na wzmocnienie Andrzeja Dudy - tłumaczy politolog, prof. Antoni Dudek. Ale jak podkreśla: nie bardzo wiem, jak to zrobić. Andrzej Duda ma wysoki poziom akceptacji wśród społeczeństwa. Ale od tego, do wygrania wyborów daleka droga - zaznacza.



Pomysł na odebranie wyborców Konfederacji nie jest dobry na wygranie wyborów prezydenckich przez Andrzeja Dudę - mówi gość Marcina Zaborskiego w RMF FM.



Prof. Antoni Dudek pytany, co ma zrobić opozycja, żeby wygrać, odpowiada: w drugiej turze musi przekonać Polaków, że to nie są wybory prezydenckie, ale tak naprawdę plebiscyt na głosowanie przeciwko PiS.



Ludzie będą głosować, żeby położyć kres rządom Prawa i Sprawiedliwości - mówi gość Marcina Zaborskiego. Jednocześnie prof. Dudek podkreśla: dziś kandydat opozycyjny na prezydenta będzie miał problem z większością w Sejmie. Andrzej Duda takiego problemy nie ma - mówi.



Marcin Zaborski, RMF FM: Czy prezydent Andrzej Duda może wygrać wybory w pierwszej turze?



Antoni Dudek: Wydaje mi się, że to będzie szalenie trudne, nie mieliśmy ani jednego sondażu, który by taką możliwość pokazywał, więc musiałoby w ciągu najbliższych trzech miesięcy nastąpić jego wzmocnienie, tymczasem na razie nie bardzo wiem, w jaki sposób, bo ta strategia, którą wybrał Andrzej Duda, raczej jest strategią, która mu nie przysporzy tak zwanych wahających się wyborców, to jest taka zdecydowana, twarda retoryka. Oczywiście...



Ale w sondażach, kiedy pytamy o to, czy podoba się Polakom prezydentura Andrzeja Dudy, to ponad połowa odpowiada, że tak, podoba nam się. Czyli to nie są tylko wyborcy PiS na pewno...



Oczywiście, on ma wysoki poziom akceptacji...

Wkrótce cała treść rozmowy