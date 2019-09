Data wizyty prezydenta USA Donalda Trumpa w Polsce "nie jest ustalona" - ujawnił w Porannej rozmowie w RMF FM doradca prezydenta Andrzeja Dudy, prof. Andrzej Zybertowicz. Pytany natomiast, czy prezydent RP spotka się z amerykańskim przywódcą w Nowym Jorku, dokąd wybiera się na 74. sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ, prof. Zybertowicz odparł: "Nie wykluczam. Dla Andrzeja Dudy to jest ‘business as usual’. Jest bardzo aktywny na arenie międzynarodowej i przy każdym takim wyjeździe odbywa szereg spotkań bilateralnych z innymi przywódcami".

Wideo youtube

Robert Mazurek, RMF FM: Dzień dobry. Dzisiaj gość bardzo dobry, bo profesor. Andrzej Zybertowicz, kłaniam się nisko.

Andrzej Zybertowicz: O tej porze jestem jeszcze średnio mądry, panie redaktorze.

Będą bardzo mądre i bardzo poważne pytania. Zaczynamy od najmądrzejszego i najważniejszego z nich. Dzisiaj jest Dzień Emotikona. Pytanie jest takie, czy pan używa.

A proszę wyjaśnić mojemu pokoleniu, moim kolegom starszym, profesorom i profesoressom, co to jest emotikona.

Szanowni państwo akademicy, państwo też wysyłacie SMS-y. Na końcu jak chcecie np. pokazać, że to, co pisaliście, to był żart, to był sarkazm, proszę tego nie brać dosłownie, to się taki uśmieszek np. wysyła. To jest emotikona.

Mnie wytłumaczono, że jeśli na Twitterze się żartuje to trzeba koniecznie zrobić uśmiechnięta buźkę, bo większość ludzi nie wie, kiedy się żartuje.

Pan te uśmiechnięte buźki wysyła czy nie?

Wysyłam dwukropek z półokrągłym nawiasem. Ale jakiś system czasami w takie straszne buźki, mrugające, skaczące zamienia.

Żonie wysyła pan np. serduszko albo coś takiego? Że pan kocha.

Nie. Nie wysyłam serduszek.

Dobrze W takim razie zostawmy to. Okazuje się pan całkowicie nieprzygotowany do tej części rozmowy. Może z resztą pójdzie panu lepiej. Andrzej Duda leci do Nowego Jorku, ale my spodziewamy się raczej wizyty Donalda Trumpa w Warszawie. Wiemy już, kiedy będzie?

Nie. Data nie jest ustalona.

W Nowym Jorku jak rozumiem prezydent Polski nie spotka się z amerykańskim, bo jedzie tam na sesję ONZ?

Nie wykluczam. Dla Andrzeja Dudy to jest business as usual. Jest bardzo aktywny na arenie międzynarodowej.

Wkrótce pełny tekst rozmowy