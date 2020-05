„Co do tego nie mam żadnych wątpliwości, że taka odpowiedzialność powinna być skierowana do konkretnych osób, od których mogliśmy się domagać prawidłowego zorganizowania wyborów” - tak na pytanie czy za to, że wybory nie sfinalizują się w najbliższą niedzielę można kogoś pociągnąć do odpowiedzialności karnej odpowiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM prof. Andrzej Zoll.

