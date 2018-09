Są decyzje prezydenta w sprawie dalszego orzekania w Sądzie Najwyższym sędziów, którzy ukończyli 65 lat. Andrzej Duda wyraził zgodę na dalszą pracę w sądzie pięciorga z nich.

/ Tomasz Gzell / PAP

Sędziowie, którzy będą mogli dalej orzekać, to: Marian Kocon, Anna Kozłowska i Bogumiła Ustjanicz z Izby Cywilnej, Rafał Malarski z Izby Karnej oraz Zbigniew Myszka z Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Oświadczenia - złożone przez wszystkich wyżej wymienionych - zostały pozytywnie zarekomendowane przez Krajową Radę Sądownictwa.

Oznacza to, że w stan spoczynku maja przejść między innymi prezesi Stanisław Zabłocki i kierujący dziś całym sądem Józef Iwulski. Jego odejście oznacza, że obowiązki Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego obejmie od jutra kolejny z prezesów - szef Izby Cywilnej i były przewodniczący KRS Dariusz Zawistowski.

SN skierował do TSUE dwa kolejne pytania prejudycjalne

Sąd Najwyższy skierował też do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu kolejne dwa pytania prejudycjalne.

W pierwszym pytaniu Sąd Najwyższy pyta TSUE, czy prawo unijne należy interpretować w ten sposób, że Izba Dyscyplinarna SN - w której mają orzekać wyłącznie sędziowie wybrani przez Krajową Radę Sądownictwa, która z uwagi na ustrojowy model jej ukształtowania oraz sposób działania nie daje rękojmi niezależności od władzy ustawodawczej i wykonawczej - jest sądem niezależnym i niezawisłym w rozumieniu prawa europejskiego.



Z kolei w drugim pytaniu prejudycjalnym SN pyta, czy w przypadku negatywnej odpowiedzi na pierwsze pytanie, prawo unijne należy interpretować tak, że niewłaściwa izba SN, do której wniesiono środek zaskarżenia w sprawie unijnej, powinna pominąć przepisy krajowej ustawy wyłączające jej właściwość w tej sprawie.



Jednocześnie Sąd Najwyższy wniósł o zastosowanie przez TSUE przyspieszonego trybu rozpatrywania pytań.



Na początku sierpnia Sąd Najwyższy wystosował pięć pytań prejudycjalnych do TSUE i zawiesił stosowanie trzech artykułów ustawy o SN określających zasady przechodzenia sędziów tego sądu w stan spoczynku. Pytania zostały zadane na tle rozpoznawanej przez SN sprawy, która "dotyczyła obowiązku opłacania składek ubezpieczeń społecznych w sytuacji, kiedy Polak ma firmę w Czechach albo na Słowacji". W powiększonym składzie orzekającym w tej sprawie znalazł się jeden sędzia, który przekroczył już 65. rok życia i co do którego trwa procedura związana z przeniesieniem go w stan spoczynku lub ewentualnym umożliwianiem mu dalszego orzekania.



TSUE rozpoczął rozpatrywanie wniosku Sądu Najwyższego w końcu sierpnia.