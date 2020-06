Na stronie internetowej Sądu Najwyższego w piątek po południu opublikowano oświadczenie majątkowe za 2019 rok prezydenta Andrzeja Dudy. Publikacji oświadczenia prezydenta domagali się w politycy KO.

Andrzej Duda podczas spotkania z wyborcami w Krzepicach / Waldemar Deska / PAP

"Osobiście zwróciłem się do SN o zdjęcie klauzuli tajności i ujawnienie mojego oświadczenia majątkowego. Są klauzule i procedury, ale ja osobiście nie mam nic do ukrycia. Spłacamy z Agatą kredyt, jak prawie każde małżeństwo" - napisał na Twitterze Andrzej Duda, załączając link do strony SN.

Andrzej Duda ma mieszkanie spółdzielcze własnościowe o pow. 79 metrów kwadratowych, działkę o pow. 325 metrów kwadratowych (majątek odrębny), lokal mieszkalny o pow. 132 metrów kwadratowych z garażem o pow. 18 metrów kwadratowych.

Posiada około 120 tysięcy złotych i 30 tysięcy euro oszczędności. Posiada akcje spółki "Skotan" S.A. Uposażenie Prezydenta wynosi brutto 243 tysiące złotych rocznie.



Prezydent ma też kredyt hipoteczny w wysokości 497 tys. zł na zakup mieszkania (majątek wspólny).



Co ciekawe, z oświadczenia wynika, że prezydent nie posiada samochodu o wartości powyżej 10 tys. zł.

Sztab Trzaskowskiego wzywał do publikacji oświadczenia

Szef sztabu Rafała Trzaskowskiego Cezary Tomczyk zorganizował w piątek konferencję prasową przed Pałacem Prezydenckim, na której domagał się, by Andrzej Duda w ciągu 12 godzin opublikował swoje oświadczenie majątkowe.



Zaznaczył, że oświadczenia majątkowe zostały wymyślone po to, by walczyć z korupcją na szczytach władzy. "Jeżeli prezydent nie chce opublikować swojego oświadczenia, to znaczy, że ma coś do ukrycia" - powiedział. Jak mówił, oświadczenie majątkowe prezydenta trafiło do Sądu Najwyższego, ale Andrzej Duda nie zgodził się na to, by trafiło do opinii publicznej. "To jest absolutny skandal" - ocenił Tomczyk.



Zapowiedział, że złożony zostanie przez KO projekt ustawy, zakładający, że prezydent i premier ma obowiązek ujawnić swoje oświadczenie majątkowe. "Nie może być tak, że w państwie są równi i równiejsi" - powiedział Tomczyk.



Zgodnie z ustawą o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne prezydent Rzeczypospolitej Polskiej składa oświadczenie o stanie majątkowym Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego.