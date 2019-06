"Nie było na ten temat dyskusji" - mówi gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM premier Mateusz Morawiecki, pytany o ewentualną kandydaturę Donalda Tuska jako szefa KE. "Ta kwestia nie pojawiła się w przestrzeni publicznej" - podkreślił. Mateusz Morawiecki jako ważny, unijny komisarz? "Mogę to zdementować" - odpowiedział szef rządu. Beata Szydło komisarzem? "Będziemy walczyli o jak najbardziej szerokie i ważne portfolio" - zaznaczył.

Krzysztof Ziemiec: Premier Mateusz Morawiecki, niemal prosto z Brukseli, jest naszym gościem. Dzień dobry, panie premierze.

Mateusz Morawiecki: Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.

Dziękuję za przyjęcie zaproszenia w tym bardzo dla pana pracowitym tygodniu. Dla większości Polaków jest to pewnie czas troszeczkę wolny, bo zaczęły się wakacje. My siedzimy w pięknym, klimatyzowanym studiu, ale być może część naszych słuchaczy jedzie teraz w samochodzie na urlop, gdzie jest gorąco, skwar, upał, oglądają za oknami efekty suszy na polach albo gwałtownych ulew, które zniszczyły, podtopiły pola czy drogi. I ludzie jadą i się zastanawiają: gołym okiem widać zmiany klimatyczne, a Polska hamuje ambitną politykę klimatyczną Europy - dlaczego?

Przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że my robimy wszystko, żeby przywrócić piękno przyrody, poprawiamy warunki klimatyczne, poprawiamy jakość powietrza. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rok temu z malutkim okładem stwierdził, że nasi poprzednicy prawie nic nie robili w tym względzie. A my rzeczywiście wdrażamy ogromne programy: termomodernizacja, która ma doprowadzić do zmniejszenia emisji (dwutlenku węgla - przyp. RMF), kogeneracyjne źródła, dodatkowo odnawialne źródła, wielkie farmy wiatrowe na Morzu Bałtyckim, które już planuje PGE...

Właśnie: "planuje".

No ale to jest proces, kilkuletni proces. Nasi poprzednicy akurat w tym względzie za wiele nie zrobili. Jeśli chodzi o fotowoltaikę - to również w naszej strategii wpisaliśmy.

Czyli w tym obszarze zmian klimatycznych Polska nie tylko nie ma sobie nic do zarzucenia, ale jak pan porówna sytuację dzisiaj do sytuacji 30 lat temu, to jesteśmy jednym z państw najbardziej znacząco redukujących emisję CO2 i poprawiających jakość powietrza.

Zgoda - ale wiemy, że trzeba to zrobić jeszcze bardziej, żebyśmy żyli w świecie, gdzie się da żyć. A Polska to blokuje. 2050 rok to jest daleki horyzont, 30 lat...

Nie, Polska tego nie blokuje - tylko Polska jest za tym, żeby ta transformacja klimatyczna odbywała się sprawiedliwie. Ktoś kiedyś mógł się fantastycznie rozwinąć po II wojnie światowej, nie mając w ogóle na uwadze względów klimatycznych. My dzisiaj jesteśmy państwem nie tak wysoko rozwiniętym jak Francja, która ma energetykę opartą na atomie, czy bardzo bogate Niemcy, albo Skandynawowie, którzy na Półwyspie Skandynawskim mają energetykę opartą na elektrowniach wodnych. My dzisiaj potrzebujemy dobrego pakietu kompensacyjnego i na ten temat rozmawiałem: na ten temat rozmawialiśmy na Radzie Europejskiej i jestem przekonany, że będzie to dla Polski bardzo dobry pakiet.