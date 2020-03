Igrzyska olimpjskie nie będą odwołane z powodu pandemii koronawirusa - taką możliwość wyklucza premier Japonii. Za możliwe uznaje jedynie przesunięcie ich w czasie. W Polsce potwierdzono dotąd już 634 przypadki zakażenia koronawirusem. W niedzielę zarejestrowano ich łącznie 98.

Według najnowszych danych przekazanych przez Ministerstwo Zdrowia, w Polsce odnotowano dotąd 627 przypadków zakażenia. 7 chorych zmarło.

05:49

Mark Zuckerberg, dyrektor generalny Facebooka, poinformował, że firma przekazała służbie zdrowia 720 000 masek, by zapewnić jej pracownikom więcej środków ochrony w walce z epidemią koronawirusa.



Aby pomóc, Facebook przekazał własną rezerwę 720 000 masek, które kupiliśmy na wypadek pożarów - napisał Zuckerberg w poście, dodając, że firma zbiera też pieniądze dla służby zdrowia.



W Stanach Zjednoczonych odnotowano gwałtowny wzrost zapotrzebowania na maski oddechowe spowodowane wybuchem koronawirusa. Departament Zdrowia i Opieki Społecznej USA w ciągu najbliższych 18 miesięcy zamierza kupić 500 milionów masek.



W USA w szybkim tempie przybywa osób zakażonych. W niedzielę ogólna liczba chorych z Covid-19 przekroczyła 31 tys. Zmarło co najmniej 358 osób. Najgorsza sytuacja panuje w stanie Nowy Jork.

05:30

Król Arabii Saudyjskiej Salman ben Abdel Aziz wydał dekret o wprowadzeniu od poniedziałku godziny policyjnej. Zakaz przebywania na ulicach będzie obowiązywał przez 21 dni od siódmej wieczorem do szóstej rano i ma pomóc w walce z koronawirusem.

Do kontroli godziny policyjnej władze skierowały na ulice miast, prócz policji i wojska, również członków obrony cywilnej i dziennikarzy. W nocy mają też być wzmocnione obsady szpitali.

Godzina policyjna będzie obejmowała także nielicznych zagranicznych turystów i pielgrzymów. Do niedzieli zarejestrowano w Arabii Saudyjskiej ponad 500 przypadków zakażenia nowym koronawirusem.

Władze Arabii Saudyjskiej zawiesiły w piątek wszystkie krajowe loty, funkcjonowanie transportu publicznego. Nie odbywają się też zbiorowe modlitwy w meczetach. Od soboty przestały jeździć pociągi, autobusy i taksówki.





05:20

Badania skazanego na 23 lata więzienia za gwałt i napaść seksualną amerykańskiego producenta filmowego Harveya Weinsteina wykazały, że ma on koronawirusa - przekazały media w USA, powołując się na źródła w systemie więziennictwa.



Według źródeł 68-letni Weinstein prawdopodobnie zaraził się Covid-19 w więzieniu w Nowym Jorku.



Weinstein 11 marca, kilkanaście godzin po ogłoszeniu wyroku w jego sprawie, trafił do szpitala Bellevue na Manhattanie.



Powodem hospitalizacji były "ciągłe problemy z sercem i bóle w klatce piersiowej" - jak poinformowała jego rzeczniczka Juda Engelmaye. Przypomniała jednocześnie, że Weinstein na początku marca przeszedł operację serca.



24 lutego, po pięciu dniach obrad, ława przysięgłych uznała Weinsteina za winnego wymuszenia aktu seksualnego na asystentce Mimi Haleyi w 2006 roku i gwałtu na początkującej wówczas aktorce Jessice Mann w 2013 roku. 11 marca sędzia skazał go za pierwsze przestępstwo na trzy lata, a za drugie na 20. Ponieważ będzie kary odbywał jednocześnie, w więzieniu spędzi łącznie 20 lat.











05:06

Premier Japonii Shinzo Abe w parlamencie wykluczył możliwość odwołania igrzysk olimpijskich w Tokio. Uznał natomiast za możliwe ich przesunięcie w czasie, gdyby z powodu pandemii koronawirusa niektóre konkurencje nie mogłyby się odbyć.

Igrzyska olimpijskie w Tokio powinny się rozpocząć 24 lipca tego roku i zakończyć 9 sierpnia. Władze Japonii zapewniają, że stolica jest do nich dobrze przygotowana i wykluczają scenariusz ich odwołania z powodu epidemii koronawirusa. Liczą się jednak z tym, że rozpoczęcie igrzysk może być przesunięte nawet o kilka tygodni.

Premier Japonii Shinzo Abe powiedział w parlamencie, że rząd akceptuje plan Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego przeprowadzenia czterotygodniowych, międzynarodowych, konsultacji w sprawie określenia nowego terminu przeprowadzenia igrzysk olimjijskich w Tokio.

W poniedziałek Komitet Olimpijski Kanady oświadczył, że nie wyśle swoich sportowców do Tokio, jeśli termin przeprowadzenia olimpijskich zawodów nie zostanie przesunięty.