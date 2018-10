Personel pokładowy Polskich Linii Lotniczych LOT strajkuje. W tej chwili w proteście uczestniczy około stu pracowników, a według zapowiedzi związków zawodowych działających w Polskich Liniach Lotniczych, ma ich być co najmniej trzystu. Domagają się m.in. powrotu do lepszych warunków pracy. Co protest oznacza dla podróżnych? "Z powodu strajku pracowników nie odwołaliśmy ani jednego lotu" - zapewnia w rozmowie z RMF FM rzecznik Polskich Linii Lotniczych.

O poranku ruszył strajk pracowników PLL LOT /Michał Dobrołowcz /RMF FM

