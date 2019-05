Co najmniej 10 karetek pogotowia skierowano do samolotu na moskiewskim lotnisku Szeremietiewo, w którym w niedzielę podczas awaryjnego lądowania wybuchł pożar - podała agencja TASS. Niezależna telewizja Dożd informuje, że pożar został ugaszony. Samolot leciał do Murmańska.

