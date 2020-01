W dniu 1 stycznia 2020 w drukarkach DELIO wystąpił "błąd zegara" blokujący możliwość wystawienia paragonów z właściwą datą. Błąd został już zlokalizowany i określono sposób jego naprawy. Niestety niemożliwe jest dokonanie naprawy u Klienta i konieczna jest interwencja serwisu producenta.



PROCEDURA AKCJI SERWISOWEJ



Novitus uruchomił specjalną akcję serwisową, a Oddziały Serwisu Novitus w całej Polsce pracują bez przerwy nad usuwaniem usterek i maksymalnym przyspieszeniem wszystkich napraw. Naprawa jest możliwa wyłącznie w serwisie i nie można jej wykonać zdalnie. Drukarki z usterką należy dostarczyć do Partnera Novitus opiekującego się urządzeniem, który zajmie się obsługą naprawy. Dane kontaktowe serwisu znajdują się w książce serwisowej drukarki na pierwszej stronie.



PRZEWIDYWANY CZAS i KOSZT NAPRAWY



Wszystkie koszty naprawy ponosi Novitus.



Sam proces naprawy nie jest długotrwały, jednak ze względu na dużą ilość urządzeń, prawdopodobnie dojdzie do kolejkowania zleceń, dlatego trudno wskazać precyzyjny termin wykonania każdej naprawy. Serwisy Novitus oraz Partnerów Serwisowych pracują obecnie bez przerwy, aby zminimalizować czas oczekiwania.



Szanowni Państwo, w ciągu 25 lat historii Novitus wprowadziliśmy na rynek ponad milion urządzeń fiskalnych i jest to pierwsza tego typu awaria. Zdajemy sobie sprawę z uciążliwości problemu, jest nam bardzo przykro. Bardzo przepraszamy i robimy wszystko, aby zminimalizować negatywne skutki awarii dla wszystkich przedsiębiorców korzystających z urządzeń Delio.