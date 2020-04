Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 381 nowych przypadkach i 30 zgonach z powodu koronawirusa w Polsce. Liczba zakażonych przekroczyła 11 tysięcy. W sumie z powodu koronawirusa zmarły 524 osoby. Premier Mateusz Morawiecki przedstawił plan łagodzenia obostrzeń dotyczących aktywności fizycznej i sportu wyczynowego. W Stanach Zjednoczonych z powodu koronawirusa zmarło już 51 017 osób. W ciągu doby bilans ofiar śmiertelnych epidemii wzrósł o 1258. Spadła tym samym dobowa liczba ofiar. We Włoszech w ciągu ostatniej doby zmarło 415 osób zakażonych. Liczba zmarłych jednego dnia jest najniższa od marca. Najważniejsze wydarzenia dotyczące pandemii koronawirusa w Polsce i na świecie przedstawiamy Wam w naszej relacji z 25 kwietnia.

- W Polsce liczba przypadków zarażenia koronawirusem wynosi 11 273. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o kolejnych 30 zgonach. Łącznie w naszym kraju zmarło już 524 osób.

- Jak podał resort zdrowia, do tej pory z koronawirusa wyleczono 2 126 osób.

- Ponad 87 tysięcy przebywa na domowej kwarantannie, a w szpitalach leczonych jest 2 821 osób.

- Premier Mateusz Morawiecki przedstawił plan łagodzenie obostrzeń dotyczących sportu; nie ma natomiast decyzji ws. otwarcia granic.



- W Stanach Zjednoczonych spada dobowa liczba ofiar koronawirusa. W ostatnim dniu zanotowano 1258 zgonów.

- W Wielkiej Brytanii liczba zmarłych z powodu koronawirusa w Wielkiej Brytanii przekroczyła 20 tys.

- We Włoszech w ciągu ostatniej doby zmarło 415 osób zakażonych koronawirusem. Łączny bilans zgonów w czasie epidemii wzrósł do 26384. Liczba zmarłych jednego dnia jest najniższa od marca.

- Na całym świecie liczba ofiar zbliża się do 200 tysięcy osób. We wszystkich krajach wykryto już ponad 2,8 miliona przypadków zakażenia.

18:58 Wybory 2020

Liczenie głosów trwałoby prawdopodobnie kilka dni, a ilość dokumentacji zgromadzonej w komisjach sięgałaby dziesiątków ton - takie mogą być skutki zarządzenia powszechnych wyborów korespondencyjnych. Do Senatu, który w przyszłym tygodniu zacznie prace nad ustawą w tej sprawie, wpływają opisujące je opinie doświadczonych członków komisji wyborczych.





18:40 Nowy Jork

Liczba ofiar śmiertelnych z powodu Covid-19 w Nowym Jorku nieznacznie wzrosła w ciągu ostatniej doby. Zmarło 437 osób - poinformował gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo. W sobotę szpitale przyjęły 1100 nowych pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 w stosunku do 1300 w piątek. W mieście zmarło o 15 osób więcej niż w piątek. Liczba przyjmowanych dziennie do szpitali pacjentów odpowiada obecnie średniej, jaką notowano trzy tygodnie temu - przed falą gwałtownych wzrostów zachorowań.



18:38 Włochy

We Włoszech w ciągu ostatniej doby zmarło 415 osób zakażonych koronawirusem - podała Obrona Cywilna w biuletynie. Łączny bilans zgonów w czasie epidemii wzrósł do 26384. Liczba zmarłych jednego dnia jest najniższa od marca. Obecnie w całym kraju zakażonych wirusem jest 106,5 tysiąca osób.



18:11 Z powodu Covid-19 zmarł Steve Dalkowski

W wieku 80 lat na powodowaną przez koronawirus chorobę Covid-19 zmarł były baseballista Steve Dalkowski, znany jako "Biały Piorun" ze względu na posyłanie niezwykle szybkich piłek. Szacowano, że osiągały one prędkość 160-180 km/h. W połowie ubiegłego wieku nie było możliwości dokładnego pomiaru prędkości, ale Dalkowski i tak zasłynął jako baseballista z najszybszym rzutem w historii.

18:10 Wizz Air

W wyniku przedłużenia restrykcji dotyczących lotów międzynarodowych Wizz Air zawiesza wszystkie loty w polskiej siatce połączeń do 9 maja - poinformowała węgierska linia lotnicza. Pasażerowie z rezerwacjami, których dotyczą zawieszone loty i którzy dokonali rezerwacji bezpośrednio na stronie wizzair.com lub poprzez aplikację mobilną, będą automatycznie informowani o zawieszeniu lotów drogą elektroniczną.



18:00 Nowy (wspaniały) świat. Dyskusja online: Jak będzie wyglądał świat po pandemii koronawirusa?

Trwa międzynarodowy lockdown: jedynie niektóre państwa rozpoczynają powolne odmrażanie gospodarki i powrót do względnej normalności. Jak bardzo jednak nowa normalność będzie różniła się od tej, którą znamy z czasów przed pandemią? Zapraszamy na kolejną dyskusję w cyklu Przystanek IDEA! W tym tygodniu prowadzi ją dziennikarz RMF FM Tomasz Staniszewski.

17:33 Nowe przypadki zarażenia koronawirusem w Polsce

Kolejne 25 osób zmarło dziś z powodu koronawirusa w Polsce. Najmłodsza z tych osób miała 56 lat, najstarsza 95 lat. Ministerstwo Zdrowia poinformowało też o 206 nowych przypadkach zakażenia. Najwięcej - aż 96 - stwierdzono na Mazowszu. Liczba zakażonych koronawirusem w Polsce wzrosła tym samym to 11 273 osób. 524 z nich zmarły.



17:24 Kolejni zakażeni na wycieczkowcu Costa Atlantica

Ostatnia faza testów, przeprowadzonych wśród członków załogi włoskiego wycieczkowca Costa Atlantica, wykazała 57 nowych przypadków zakażenia koronawirusem - poinformowały władze prefektury Nagasaki. Liczba zakażonych wyniosła ostatecznie 148. To blisko jedna czwarta całej załogi wycieczkowca, który zawinął w styczniu do portu w Nagasaki dla przeprowadzenia napraw w tamtejszej firmie Mitsubishi Heavy Industries Ltd.



Na pokładzie statku nie ma pasażerów. Oprócz tłumacza, który jest Japończykiem, wszyscy zaokrętowani są cudzoziemcami - podały władze prefektury. W komunikatach nie wskazały one, jakiej narodowości są zakażeni członkowie załogi.

17:22 Premier League

Rozgrywki wstrzymanej obecnie z powodu pandemii koronawirusa angielskiej ekstraklasy piłkarskiej mogą być wznowione 8 czerwca - donosi brytyjski dziennik "The Times". Sezon miałby się zakończyć 27 lipca. "The Times" poinformował, iż władze poszczególnych dyscyplin na Wyspach prowadziły dyskusje z brytyjskim rządem o powrocie do sportu. Tymczasem BBC napisała na swojej stronie internetowej, że pierwsza taka konferencja - z udziałem przedstawicieli "najważniejszych dyscyplin" - odbędzie się dopiero w przyszłym tygodniu, a celem jest ustalenie zasad wznowienia rywalizacji sportowej "w ciągu najbliższych kilku tygodni".

Do zakończenia sezonu Premier League pozostało dziewięć kolejek i dwa spotkania zaległe - w sumie 92 mecze. Nie ma raczej mowy o tym, aby na którykolwiek z nich wpuszczono publiczność.

17:08 Wielka Brytania

Liczba zmarłych z powodu koronawirusa w Wielkiej Brytanii przekroczyła 20 tys. Ministerstwo zdrowia tego kraju poinformowało, że w ciągu minionej doby odnotowano kolejnych 813 zgonów, wskutek czego ich liczba wzrosła do 20319.





16:55 DPS "Polanki" w Gdańsku

Testy potwierdziły obecność koronawirusa u kolejnych dziewięciu pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej "Polanki" - powiadomiła Olimpia Schneider z Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Łącznie na COVID- 19 zachorowało dotąd 33 podopiecznych ośrodka oraz 12 osób z personelu. W ośrodku przebywa aktualnie 41 pensjonariuszy i 10 pracowników.

16:51 Krotoszyn

Strażak z Krotoszyna, u którego na początku kwietnia potwierdzono koronawirusa, jest już zdrowy i wraca do służby - poinformował rzecznik prasowy wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP Sławomir Brandt. Zakażonemu strażakowi wykonano cztery badania, z czego trzy dały wynik ujemny.

16:49 Manipulacje ws. koronawirusa

Rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn ostrzega przed manipulacjami dotyczącymi koronawirusa. Łączenie Covid-19 z technologią 5G, przekonywanie, że koronawirusa wymyślono, by sterować społeczeństwem są teoriami spiskowymi - podkreślił we wpisie na Twitterze.





16:41 Wybory 2020

Wzywam rodaków mieszkających na całym świecie do rejestrowania się na wybory prezydenckie; może to być niezbędne, by protestować, jeśli wybory zostaną przeprowadzone z naruszeniem prawa - napisała w liście skierowanym do Polonii kandydatka KO na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska.

Polska stoi dziś na rozdrożu i to nie tylko z powodu nieoczekiwanej pandemii, ale stosowanego przez obecną władzę systematycznego łamania konstytucyjnego porządku i braku zwyklej, ludzkiej przyzwoitości. Ich wyrazem jest gotowość obozu rządzącego do przeprowadzenia wyboru Prezydenta RP w sposób, który wykluczy z tego obywatelskiego aktu wielu Rodaków żyjących poza granicami Polski - napisała Kidawa-Błońska w liście skierowanym do Polonii.





16:40 Wybory 2020

Dzisiaj w wielu środowiskach słychać, że powinniśmy się zdemobilizować, że to czas na bojkot (...). Nie możemy ustępować przed szaleństwem, nie możemy ustępować przed niczym nieograniczoną żądzą władzy - tak o wyborach prezydenckich mówił na konferencji prasowej niezależny kandydat do Pałacu Prezydenckiego Szymon Hołownia. Zaznaczył, że "nie wiemy, jak oszust rozda karty, bo w tej chwili wciąż je tasuje i znaczy".



16:00 Włochy

Nie wyzwoliliśmy się jeszcze spod wirusa - powiedział wwłoski nadzwyczajny komisarz do spraw epidemii Domenico Arcuri. Nawiązał do obchodzonego tego dnia Święta Wyzwolenia, upamiętniającego oswobodzenie miast na północy Włoch w 1945 roku. Nie odzyskaliśmy całej naszej wolności i normalnych składników naszego życia - dodał Arcuri.



15:45 Protest w Katowicach

Przedsiębiorcy zarzucający rządowi m.in. nieskuteczność podjętych działań antykryzysowych w proteście przejechali samochodami przez centrum Katowic. W ocenie policji, podczas protestu doszło do naruszenia przepisów - zarówno tych związanych ze stanem epidemii, jak i zasad ruchu drogowego.



"Nie dla tarczy antykryzysowej, wysokich podatków i bezsensownej biurokracji" - napisali na plakacie organizatorzy protestu, skupieni w grupie "Strajk przedsiębiorców".



15:38 Wybory 2020

Rządzący dążąc do wyborów, chcą utrwalenia swojej władzy za wszelką cenę i nie zwracają uwagi na bezpieczeństwo obywateli - mówił kandydat PSL na prezydenta Władysław Kosiniak-Kamysz. Powtórzył, że jeśli nie uda się przełożyć wyborów, "nie odda Polski walkowerem". Kosiniak-Kamysz w swoim sobotnim wystąpieniu programowym na Facebooku mówił, że wyciągnięta w sprawie wyborów ręka do porozumienia "została po raz kolejny odrzucona".







15:37

29 maja rozegrany zostanie pierwszy po przymusowej przerwie mecz PKO Ekstraklasy, a 12 czerwca rozgrywki wznowi żużlowa Speedway Ekstraliga - poinformował w poście na Facebooku premier Mateusz Morawiecki.



14:54 Granice

Dzisiaj nie podjęliśmy decyzji o otwarciu granic, a raczej chcemy przedłużać ten reżim kontrolny, który dzisiaj cały czas jest utrzymywany - powiedział w premier Mateusz Morawiecki.



14:48 Koronawirus w Iranie

W ciągu ostatniej doby w Iranie zmarło 76 osób zakażonych koronawirusem, co zwiększyło liczbę ofiar śmiertelnych Covid-19 do 5 650 - poinformowało w sobotę ministerstwo zdrowia tego kraju. Liczba zakażonych od początku epidemii przekroczyła 89 tysięcy.



14:44 DPS w Dobroszycach

Od 18 podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Dobroszycach na Dolnym Śląsku pobrano kolejne już próbki do testów na obecność koronawirusa.

Jeżeli okaże się, że wszyscy pacjenci są zdrowi - ośrodek wróci do normalnej pracy.

14:41 Oleśnica

U położnej szpitala w Oleśnicy na Dolnym Śląsku potwierdzono obecność koronawirusa. Oddział położniczo-ginekologiczny został zamknięty.

Sanepid dotarł już do kilkudziesięciu pacjentek szpitala, które przebywały na oddziale z dziećmi oraz do ich rodzin. Od wszystkich zostaną pobrane wymazy do badań.

14:28 Śluby i wesela w czasie koronawirusa

14:10 W Hiszpanii coraz lepsza sytuacja

W ciągu ostatnich 24 godzin w Hiszpanii na Covid-19 zmarło 378 osób. Łącznie od początku epidemii wskutek infekcji koronawirusem odnotowano 22 902 zgonów - poinformowało w sobotę ministerstwo zdrowia tego kraju. Liczba zakażonych przekroczyła 223 tysiące.



13:43 Koronawirus w Rosji

W Rosji odnotowano w ciągu ostatniej doby 5 966 zakażeń koronawirusem, łączna liczba infekcji wzrosła tym samym do 74 588; zmarło 66 osób - poinformowal w sobotę sztab do walki z pandemią. Ze szpitali wypisano w ciągu ostatnich 24 godzin 682 wyleczonych pacjentów.

13:30 Prawie 14 tysięcy testów ostatniej doby

Według danych Ministerstwa Zdrowia ostatniej doby przeprowadzono 13,7 tys. testów na obecność koronawirusa.



13:22 WHO o ozdrowieńcach

Obecnie nie ma dowodów na to, że ludzie, którzy wyzdrowieli z Covid-19 i mają przeciwciała, nie mogą się ponownie zarazić koronawirusem - oświadczyła w sobotę w komunikacie Światowa Organizacja Zdrowia (WHO).



13:06 Etapy przywracania aktywności sportowej

12:59 Koronawirus w Hiszpanii

W ciągu ostatnich 24 godzin w Hiszpanii na Covid-19 zmarło 378 osób. Łącznie od początku epidemii wskutek infekcji koronawirusem odnotowano 22 902 zgonów - poinformowało w sobotę ministerstwo zdrowia tego kraju. Liczba zakażonych przekroczyła 223 tysiące.



12:57

12:54 Wróci piłkarska ekstraklasa i ekstraliga żużlowa

Premier poinformował w sobotę na konferencji prasowej, że po rozmowach z kierownictwem resortów: sportu i zdrowia, a także ze związkami sportowymi, podjął decyzję o powrocie do rozgrywek ligowych ekstraklasy piłkarskiej i żużlowej.



Ten pierwszy gwizdek nie zabrzmi jutro, (...) ale mamy ściśle ułożony plan dojścia do pierwszego meczu ekstraklasy, który może już mieć miejsce pod koniec maja - zapowiedział.

12:46 W kolejnych etapach otwarte hale sportowe

W trzecim etapie zostaną otwarte sale szkolne, hale sportowe, czyli obiekty zamknięte, ale również jeszcze z maksymalnie z 6-osobowym składem osób grających, uprawniających daną dyscyplinę sportową i przy przestrzeganiu rygorów bezpieczeństwa, rygorów sanitarnych"- powiedział Morawiecki.

Czwarty etap obejmie te obiekty, które jednocześnie też kojarzą się z większą bliskością osób, które ze sobą współpracują lub rywalizują w sporcie, jak różnego rodzaju siłownie, sale fitness, także baseny, sport, rekreacja i kręglarnie, czy innego tego typu miejsca uprawiania sportu - mówił szef rządu.

12:34 Premier znosi kolejne restrykcje

Od 4 maja nastąpi udostępnienie boisk i miejsc uprawiania sportu na otwartej przestrzeni, w tym orlików i boisk, gdzie będzie mogło przebywać nie więcej niż 6 osób - poinformował w sobotę premier Mateusz Morawiecki.



Szef rządu podkreślił, że sport jest działem istotnym dla gospodarki narodowej, ale wpływa także na kondycję i zdrowie Polaków.

12:19 Koronawirus na Białorusi

817 nowych przypadków zakażenia koronawirusem w ciągu ostatniej doby na Białorusi potwierdziło w sobotę ministerstwo zdrowia tego kraju. Według oficjalnych statystyk jest to najwyższy dotąd przyrost dobowy zarażeń. Zmarły cztery zainfekowane osoby.



12:01 Terytorialsi zarażeni koronawirusem

Sześciu żołnierzy z 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej jest zakażonych koronawirusem. Terytorialsi w połowie kwietnia pełnili działania związane z epidemią na terenie gminy Szydłowiec (Mazowieckie), gdzie jeden z żołnierzy miał kontakt z osobą zakażoną.





11:48 Koronawirus w Rosji

W ciągu ostatniej doby w Moskwie zmarło 41 pacjentów z Covid-19 i liczba przypadków śmiertelnych wynosi teraz 366, co oznacza niemal podwojenie w ciągu tygodnia - podało w sobotę niezależne radio Echo Moskwy. Według władz stolicy przybywa też osób wyleczonych.



Pacjenci, którzy zmarli w ciągu ostatniej doby, mieli od 34 do 92 lat i cierpieli na inne schorzenia, w tym cukrzycę, białaczkę i nadciśnienie.



Ogółem liczba pacjentów z Covid-19, których lekarzom nie udało się uratować, przekroczyła w Rosji 600.

11:36 Gala bokserska w Nikaragui

Osiem walk zaplanowano na sobotnią (czasu miejscowego) galę bokserską w Nikaragui. To pierwsze zawody w profesjonalnym pięściarstwie od wybuchu epidemii koronawirusa. Wszyscy uczestnicy ceremonii ważenia w Managui mieli założone maseczki ochronne.



11:34 Koronawirus w Tokio

W stolicy Japonii Tokio stwierdzono w sobotę 103 nowe przypadki zakażenia koronawirusem; to najmniej od 20 kwietnia - podała agencja Kyodo, wskazując, że rozpoczęcie pod koniec kwietnia tygodnia świątecznego może doprowadzić do wzrostu liczby zakażeń.



Od początku epidemii do soboty w Tokio stwierdzono łącznie 3 836 przypadków zakażeń. Jeszcze w piątek odnotowano tu 161 nowych przypadków zakażeń - zauważa Kyodo.

11:31 Będą nowe zasady testowania

Ministerstwo Zdrowia zmienia zasady testowania pod kątem koronawirusa i uruchamia mobilne punkty poboru wymazów. Takie punkty - jak zapowiada wiceminister zdrowia Waldemar Kraska - mają stanąć przed wszystkimi szpitalami jednoimiennnymi.



11:18 Czy boimy się o swoje zdrowie?

Zmniejszyła się liczba Polaków, którzy boją się zarażenia koronawirusem i tych, którzy obawiają się o własne zdrowie - wynika z cyklicznego badania zrealizowanego przez NEUROHM i BRAD Consulting dla Onetu. Z kolei coraz więcej respondentów uważa, że rząd źle chroni Polaków przed koronawirusem.

10:48 Koronawirus w Białymstoku

Od soboty izba przyjęć w Klinice Chorób Zakaźnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku wznowiła przyjmowanie pacjentów - poinformowała rzeczniczka szpitala Katarzyna Malinowska-Olczyk.



Z powodu koronawirusa zdiagnozowanego u lekarza, izba była zamknięta przez kilka dni. W związku z sytuacją kwarantanną objęto siedem osób z personelu izby.

10:30 Policja kontroluje osoby w kwarantannie

Ostatniej doby policjanci w całym kraju skontrolowali prawie 73 tys. osób poddanych kwarantannie; w ok. 200 przypadkach stwierdzono uchybienia kwalifikujące się do ukarania - poinformował w sobotę PAP rzecznik KGP insp. Mariusz Ciarka.



10:18 Na Vanuatu grają w krykieta

Na wyspiarskim Vanuatu na południowym Pacyfiku nie odnotowano do tej pory żadnego przypadku zainfekowania koronawirusem, dlatego zdecydowano się na przeprowadzenie w sobotę meczów w krykiecie.



Z powodu pandemii koronawirusa niemal na całym świecie nie odbywają się zawody sportowe. W liczącym 300 tysięcy mieszkańców maleńkim Vanuatu, gdzie - według oficjalnych danych - nie ma ani jednej osoby chorej na Covid-19, postanowiono, że w sobotę rozegrany zostanie m.in. finał kobiecej superligi, a także inne spotkania towarzyszące. Całość transmitowano na żywo z czterech kamer w mediach społecznościowych.



10:09 Ponad 11 tysięcy zakażonych

Najnowsza aktualizacja oznacza, że w Polsce stwierdzono 11 067 przypadków, zmarło 499 osób.





10:05 5 kolejnych zgonów

Poinformowano też o 5 kolejnych zgonach osób zarażonych koronawirusem. W Poznaniu zmarła 82-letnia kobieta, w Raciborzu 71-letnia kobieta, w Tychach 53-letnia kobieta i 90-letni mężczyzna, a w Krakowie 74-letni mężczyzna.



Wszystkie osoby miały choroby współistniejące.



10:02 Nowe przypadki w Polsce

Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia, wykryto 175 nowych przypadków koronawirusa w Polsce.



Chodzi o przypadki z województw: śląskiego (52), dolnośląskiego (34), wielkopolskiego (30), małopolskiego (18), pomorskiego (17), zachodniopomorskiego (7), opolskiego (7), lubelskiego (4), kujawsko-pomorskiego (3) i podlaskiego (3).



09:38 Żołnierze zarażeni koronawirusem

Zarażonych koronawirusem jest 80 żołnierzy, 20 już wyzdrowiało - poinformowała w sobotę w RMF FM szef MON Mariusz Błaszczak.



09:26 Koronawirus na Węgrzech

12 osób chorych na Covid-19 zmarło w ciągu ostatniej doby na Węgrzech i wykryto 60 nowych zakażeń - podano w sobotę na rządowej stronie poświęconej koronawirusowi. Z badania Węgierskiego Banku Narodowego wynika, że pandemia bardzo odbija się na sytuacji firm.



Liczba ofiar śmiertelnych Covid-19 wzrosła w ten sposób do 262, a zakażonych do 2 443. Za wyleczone uznano dotąd 458 osób.



W szpitalach znajduje się prawie 900 osób, z czego 54 oddycha przy pomocy respiratora. Na kwarantannie domowej przebywa niemal 11 tys. osób.

09:23 Hala drużyny NBA ponownie otwarta

Koszykarska hala Milwaukee Bucks, która od 12 marca jest zamknięta ze względu na zawieszenie rozgrywek ligi NBA z powodu pandemii koronawirusa, została otwarta tymczasowo - powstało tu bowiem centrum dystrybucji niemedycznych maseczek.



Przygotowano specjalne zestawy, w których znajdują się wszystkie materiały oraz instrukcja potrzebne do zrobienia maseczki. Wolontariusze będą pobierać paczki, robić maseczki w domach, po czym odnosić je do hali.

09:20 Błaszczak w RMF FM: Opozycja to po prostu źli ludzie są

Wybory mogą być przeprowadzone i powinny być przeprowadzone w maju - ocenił w RMF FM minister obrony Mariusz Błaszczak. Są tacy, którzy próbują zablokować proces wyborczy z powodów partykularnych. Wczoraj wyszedł marszałek Senatu, przedstawiciel totalnej opozycji i powiedział: veto! To były słowa przypominające to, co działo się w I Rzeczypospolitej w XVIII wieku - mówił gość Krzysztofa Ziemca.

Jestem optymistą. Mam nadzieję, że zostanie przyjęta ustawa, którą próbuje zablokować opozycja w Senacie, utrudniając proces wyborczy. Oni robią wszystko, żeby utrudnić proces wyborczy - mówił w RMF FM szef MON. Uważam, że odpowiedzialność zwycięży, odpowiedzialność za państwo. Epidemia - z całą pewnością tak będzie - będzie skutkowała pewnymi problemami natury gospodarczej, kryzysem gospodarczym. Tak jest na całym świecie. W tym kryzysie państwo polskie powinno mieć instytucje wybrane demokratycznie - dodał gość Krzysztofa Ziemca.

09:16 Dzienny raport o koronawirusie

W piątek skontrolowano 11,8 tys. osób przyjeżdżających do kraju, w tym 8,4 tys. osób na granicy wewnętrznej z krajami UE w ramach tymczasowo przywróconej kontroli granicznej - poinformowała w sobotę Straż Graniczna.





09:14 Kontrole na granicach

W piątek skontrolowano 11,8 tys. osób przyjeżdżających do kraju, w tym 8,4 tys. osób na granicy wewnętrznej z krajami UE w ramach tymczasowo przywróconej kontroli granicznej - poinformowała w sobotę Straż Graniczna.



09:11 Koronawirus na Ukrainie

Na Ukrainie w ciągu minionej doby wykryto 478 przypadków zakażenia koronawirusem, a osiem osób chorych na Covid-19 zmarło - przekazało w sobotę ministerstwo ochrony zdrowia tego kraju. Bilans potwierdzonych infekcji wzrósł do 8 125, a zgonów - do 201.



Koronawirus na Ukrainie / RMF FM / RMF FM

09:07 Problemy imigrantów w związku z pandemią

Organizacje pozarządowe, monitorujące sytuację na Morzu Śródziemnym, przekazały , że uchodźcy, którzy obecnie przybywają na greckiej wyspie Lesbos, koczują na jej plażach. Ponadto udzielanie pomocy humanitarnej w trakcie pandemii koronawirusa jest poważnie ograniczone.



Uchodźcy przybyli na wyspę w ciągu ostatnich trzech tygodni i nie mogli zostać umieszczeni w obozach dla uchodźców, ponieważ zgodnie z obowiązującymi w czasie pandemii obostrzeniami, ośrodki nie przyjmują nowych osób - powiedziała PAP Flo Strass, pracownica niemieckiej organizacji pozarządowej Mare Liberum.

09:00 Koronawirus na wycieczkowcu w Japonii

Ok. 60 nowych przypadków zakażenia koronawirusem potwierdzono wśród członków załogi włoskiego wycieczkowca Costa Atlantica, który stoi w porcie w Nagasaki w zachodniej części japońskiej wyspy Kiusiu - podały w sobotę lokalne media.



Według telewizji Asahi testy wykazały obecność koronawirusa u 57 członków załogi. Tym samym liczba wszystkich zakażonych na tym statku wzrosła do około 150, czyli około jednej czwartej 623-osobowej załogi wycieczkowca - podała agencja Reutera.

08:34 Coraz lepsza sytuacja w Bolesławcu

Rośnie liczba ozdrowieńców, którzy opuścili szpital jednoimienny w dolnośląskim Bolesławcu.



Mamy na tę chwilę 22 ozdrowieńców. Na łączną liczbę hospitalizacji - ponad 300. Tendencja jest dobra, idziemy w dobrą stronę - mówił Kamil Barczyk, dyrektor szpitala w Bolesławcu.



08:29

08:11

179 osób zakażonych koronawirusem zmarło w Niemczech w ciągu ostatniej doby - poinformował w sobotę Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. Łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii Covid-19 wzrosła w Niemczech do 5 500.



W ciągu minionych 24 godzin obecność koronawirusa potwierdzono u 2 055 osób. Łączna liczba odnotowanych przypadków zakażenia SARS-CoV-2 w Niemczech wzrosła tym samym do 152 438.

08:08

Władze Kantonu na południu Chin przebadały w ostatnich tygodniach na koronawirusa ponad 138 tys. osób, wśród których wykryto 185 przypadków infekcji. Testom poddawani są m.in. wszyscy taksówkarze i mający powrócić do szkół uczniowie oraz nauczyciele.



08:04

W okresie trwania epidemii koronawirusa zmalał przemyt do Polski papierosów i alkoholu, głównie dzięki zamknięciu granic i ograniczeniu tradycyjnych kanałów dystrybucji, widzimy jednak próby nielegalnego handlu papierosami np. w internecie - powiedziała PAP szefowa KAS Magdalena Rzeczkowska.



07:57

Ponad 49 proc. ankietowanych chce wprowadzenia obecnie stanu klęski żywiołowej - wynika z sondażu SW Research dla "Rzeczpospolitej". Przeciwne temu było ok. 33 proc. uczestników sondażu.



"Zgodnie z konstytucją stan klęski żywiołowej jest jednym z trzech stanów nadzwyczajnych, w czasie obowiązywania których nie można organizować wyborów. Wybory mogą się odbyć dopiero 90 dni po zakończeniu stanu klęski żywiołowej. W momencie wprowadzenia stanu klęski żywiołowej w Polsce przed 10 maja wybory prezydenckie, zaplanowane na ten dzień, musiałyby zostać przełożone" - czytamy w tekście opublikowanym w sobotę na stronie rp.pl.



07:31

Koronawirus w USA / RMF FM / RMF FM

07:25

W Stanach Zjednoczonych na koronawirusa zmarło już 51 017 osób; w ciągu doby bilans ofiar śmiertelnych epidemii wzrósł o 1258 - Stany Zjednoczone odnotowały najniższy dzienny bilans zgonów od prawie trzech tygodni - wynika z bilansu prowadzonego przez Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore.

07:08

Od kilku tygodni psychologowie kliniczni i psychoterapeuci obserwują wzrost zaburzeń i problemów natury psychologicznej. Za kilka miesięcy czeka nas zapewne wiele nowych przypadków, m.in. depresji - mówi psycholog Uniwersytetu SWPS dr Jakub Kuś. Dodaje, że dość dobrym rozwiązaniem jest dziś zdalna pomoc psychologiczna.



07:03

Na portalach ogłoszeniowych w Kanadzie pojawia się coraz więcej ogłoszeń o treści "kupię indiańskie papierosy". Pandemia koronawirusa i związane z nią restrykcje sparaliżowały dostawy papierosów z indiańskich rezerwatów, gdzie są one tańsze, bo nie obejmuje ich akcyza.

Nowa sytuacja oznacza radykalny wzrost wydatków dla palaczy. Wielu z nich zaopatrywało się wcześniej w papierosy pochodzące z rezerwatów. Proceder ten nigdy nie był legalny, ponieważ tańsze papierosy są objęte zakazem wywozu i mogą być sprzedawane tylko w granicach rezerwatu. Próby przemytu są karane wysokimi grzywnami.

Cena kartonu 200 papierosów, po doliczeniu akcyzy federalnej i podatku nałożonego przez prowincję, wynosi 61,33 dolarów kanadyjskich (ok. 180 zł). Taki sam karton w rezerwacie kosztuje 20-25 CAD (60-75 zł) w zależności od marki wyrobu.

06:55

Jako pierwszy w pomoc zaangażował się mój brat, który jest ratownikiem górniczym. Ja postanowiłam też zrobić coś dobrego. Wspólnie z koleżanką z reprezentacji Andżeliką Wójcik zgłosiłyśmy się do programu wolontariatu organizowanego w urzędzie miasta - mówi RMF FM panczenistka Natalia Czerwonka, która od kilkunastu dni dostarcza zakupy osobom potrzebującym w Lubinie.

06:35



Manchester United wysłał swoim piłkarzom filmy o tematyce medytacyjnej, a także informacje o blogach dotyczących zdrowia psychicznego. Taka lektura ma pomóc im pozostać w pozytywnym nastawieniu w czasie pandemii koronawirusa - poinformował "The Times".

Od kilku tygodni z powodu Covid-19 nie odbywają się m.in. mecze piłkarskie w Anglii. W tym trudnym czasie kluby starają się pomagać zawodnikom. Zachęcani są oni także np. do poszerzania swej wiedzy z zakresu zdrowego odżywiania, jak również radzenia sobie z dziećmi przebywającymi całe dnie w miejscach zamieszkania, gdy szkoły są pozamykane.

Lekarz pierwszej drużyny Manchesteru United Steve McNally przyznał, że już wcześniej do graczy wysłano różne pakiety. Chcemy, aby pozostali pozytywnie nastawieni - podkreślił.

06:31



Władze Belgii zdecydowały o zniesieniu kolejnych ograniczeń wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa. Od 4 maja będą dozwolone zajęcia sportowe na wolnym powietrzu. od 11 maja mają zostać otwarte wszystkie sklepy.

W liczącej 11,5 miliona mieszkańców Belgii, do piątku odnotowano prawie 6700 zgonów z powodu Covid-19.

Rozprzestrzenianie się wirusa "zostało spowolnione", ale "równowaga jest niestabilna", powiedziała premier Sophie Wilmès. Zapowiedziała "ewolucyjny" tryb wyjścia z okresu ograniczeń społecznych i gospodarczych. Nic nie jest do końca ustalone, a zwłaszcza terminy - zastrzegła.

Sophie Wilmès - premier Belgii / OLIVIER HOSLET / POOL / PAP/EPA

Od 4 maja będą dozwolone zajęcia sportowe na świeżym powietrzu, które nie wymagają kontaktu i gwarantują dystans fizyczny. Dotyczy to np. tenisa, wędkarstwa lub lekkiej atletyki.

Od 4 maja osłona na usta i nos stanie się obowiązkowa w transporcie publicznym. Dotyczy to wszystkich podróżnych od 12 lat. Nie musi być to maseczka chirurgiczna; może być szalik lub chusta, ale usta i nos będą musiały być zakryte. Rząd federalny zapewni każdemu obywatelowi jedną maseczkę na usta i 2 filtry, które będzie można połączyć z maseczkami, które ludzie już mają.

18 maja edukacja w Belgii zostanie częściowo wznowiona. Faza pilotażowa jest już możliwa od 15 maja. Lekcje będą prowadzone w mniejszych grupach, maksymalnie 10 uczniów w klasie. Wszyscy uczniowie w wieku powyżej 12 lat i nauczyciele będą musieli nosić maseczki. Od tego dnia będą też otwarte zakłady fryzjerskie i cofnięte zostaną zakazy organizowania przyjęć w domach i jednodniowych wypraw w góry lub na wybrzeże.





06:25

W Irlandii w ciągu ostatniej doby z powodu koronawirusa zmarło 37 osób.

Irlandzkie ministerstwo zdrowia zdecydowało o tym, by do liczby zgonów dodać te, gdzie nie przeprowadzono testów na obecność koronawirusa, ale lekarze uważają, że był on przyczyną śmierci. Takich zgonów było, ich zdaniem, 185. W związku z tym łączna liczba zgonów wynosi 1014.

W wyniku przeprowadzonych testów liczba potwierdzonych zakażeń zwiększyła się w ciągu ostatniej doby o kolejnych 577 i wynosi obecnie 18184.

P.o. premiera Irlandii Leo Varadkar ostrzegł, że jeśli ludzie nie będą przestrzegać wprowadzonych ograniczeń, ich obowiązywanie może zostać przedłużone.

Ludzie łamiący zasady powinni mieć na uwadze konsekwencje, może to być konieczność przedłużenia obecnego zamknięcia na dwa do trzech tygodni. Chcemy być w sytuacji, w której możemy złagodzić ograniczenia, ale nie będzie to możliwe, jeśli wirus zacznie się szybciej rozmnażać. Dlatego apeluję do ludzi o przestrzeganie ograniczeń, ponieważ następne 11 dni będą kluczowe - powiedział Varadkar.

06:15





Gubernator Nowego Jorku Andrew Cuomo przestrzegł, że jeśli społeczeństwo nie wyciągnie wniosków z pandemii Covid-19, może się ona powtórzyć. Nowy Jork odnotował spadku liczby zgonów w ciągu doby do 422 - najniższego poziomu od 1 kwietnia. W Nowym Jorku na Covid-19 zmarło już 16 162 osób.



Dowiedzmy się, co się stało, aby się to więcej nie powtórzyło. A to się powtórzy. Weźmy to pod uwagę. Nie chowajmy głowy w piasek i nie mówmy: To jedyna globalna pandemia, z którą kiedykolwiek będziemy mieli do czynienia - apelował Cuomo. Jego zdaniem, chociaż Stany Zjednoczone zawiesiły komunikację lotniczą z Chinami, od stycznia do połowy marca wciąż były loty z Europy i właśnie stamtąd wirus trafił do Nowego Jorku. Na lotniskach JFK oraz w Newark, w stanie New Jersey, wylądowało 2.2 mln ludzi przybywających z Europy.



Zamknęliśmy frontowe drzwi z zakazem podróżowania do Chin, ale tylne drzwi zostawiliśmy otwarte. Jaki stąd wniosek? (...) Wybuch w dowolnym miejscu to wybuch wszędzie - przekonywał Cuomo.





06:10

W Stanach Zjednoczonych na koronawirusa zmarło już 51 017 osób. W ciągu doby bilans ofiar śmiertelnych epidemii wzrósł o 1258.



Stany Zjednoczone odnotowały w piątek najniższy dzienny bilans zgonów na Covid-19 od prawie trzech tygodni, zgodnie z danymi z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa. Ten jednorazowy spadek nie wskazuje jednak jeszcze na trwały trend. Decydujące będą dane z najbliższych dni.



Dobowy bilans zgonów i zakażeń w Stanach Zjednoczonych pozostaje nadal znacznie wyższy od zanotowanych przez inne kraje świata.



Stany Zjednoczone mają też najwyższą liczbę oficjalnie zgłoszonych przypadków zakażenia koronawirusem - ponad 890 000 zdiagnozowanych od początku pandemii. Około 96 000 osób zostało uznanych za wyleczonych.