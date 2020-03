Od 31 grudnia ubiegłego roku do 4 marca tego roku na świecie odnotowano 93 076 potwierdzonych przypadków zapalenia płuc spowodowanego nowym koronawirusem, w tym 3202 zgony (3,4 proc.) – informuje Główny Inspektorat Sanitarny. Choroba zakaźna COVID-19, wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2, pojawiła się w grudniu w mieście Wuhan w środkowych Chinach.

06:20

Z powodu grypy i koronawirusa lekarze rodzinni Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia zaapelowali o ograniczenie wizyt w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej wyłącznie do tych niezbędnych i uzasadnionych. Wiele osób przychodzi z katarem albo po receptę - tłumaczą.



"Biorąc pod uwagę fakt, że na niewielkiej powierzchni poczekalni poradni spotykają się pacjenci z różnymi schorzeniami, o zakażenie nietrudno. To największe siedlisko wirusów i bakterii. Przychodzenie z katarem, czy po receptę to lekkomyślność i poważne ryzyko" - ostrzega prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia Bożena Janicka.

05:58

Ministerstwo zdrowia Iraku poinformowało w środę o śmierci drugiej już osoby, u której wykryto obecność koronawirusa SARS-CoV-2. Zgon nastąpił w kurdyjskiej prowincji As-Sulajmanijja. Ofiarą był 70-letni imam, który od kilku dni poddawany był kwarantannie.



Imam z muhafazy AS-Sulajmanijja przyjmował kilkanaście dni temu delegację Irakijczyków mieszkających na stałe w Iranie i prawdopodobnie wtedy też doszło do zakażenia - podał rzecznik ministerstwa zdrowia dr Iyad al-Nakszbandi.



05:44

Narodowa Komisja Zdrowia Chin poinformowała w czwartek, że po trzech spadkowych dniach dobowa liczba zakażeń w Chinach znowu zaczęła rosnąć. W środę potwierdzono 139 nowych przypadków zakażeń w stosunku do 114 przypadków zarejestrowanych we wtorek.



Całkowita liczba zakażonych koronawirusem w Chinach kontynentalnych wynosi obecnie 80 409. Poinformowano o 31 zgonach z powodu koronawirusa w ciągu ostatniej doby, o 7 mniej niż we wtorek.





05:35

Zakażenia odnotowano od końca grudnia m.in. w Korei Południowej, Iranie, Iraku, Izraelu, Japonii, Tajlandii, Wietnamie, Singapurze, Tajwanie, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Australii, a także we Włoszech, Niemczech, Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Finlandii, Danii, Norwegii, Szwecji, Austrii, Grecji, Białorusi, Litwie, Estonii i Rumunii.



W Polsce w środę potwierdzono pierwszy przypadek nowego koronawirusa. Pacjent jest hospitalizowany w Zielonej Górze. Przyjechał z Niemiec.