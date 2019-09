Polscy siatkarze mierzą się z Francuzami w pojedynku o brązowy medal mistrzostw Europy! Po słabym początku pierwszego seta nadrobili straty i długo toczyli walkę punkt za punkt. Ostatecznie wygrali tę partię 26:24. Zapraszamy na relację na żywo ze starcia w Paryżu!

Mecz rozpoczął się od mocnego uderzenia - dosłownie. Najpierw Ngapeth posłał asa serwisowego, a później jeszcze gospodarze zdobyli po jego zagrywce dwa punkty.

Polacy nie mogli znaleźć swojego rytmu - rywale punktowali bez litości i szybko wypracowali sobie przewagę, w pewnym momencie nawet 5-punktową.

W końcu jednak również Francuzi zaczęli się mylić, a biało-czerwoni zmniejszyli stratę do 1-2 punktów. Dobrze zbijał Muzaj, skutecznie kiwał Kubiak, ważne punkty zdobywał Wilfredo Leon, który przebudził się po słabszym początku.

Rozpoczęła się walka punkt za punkt. Dwa ataki Muzaja i Leona doprowadziły do pierwszego w tej odsłonie remisu (19:19), a chwilę później Polacy zdołali wyjść na prowadzenie (19:20). Przy remisie 20:20 Boyer zepsuł zagrywkę i znów mieliśmy punkt przewagi, a po chwili - i ataku Michała Kubiaka - zwiększyliśmy przewagę do dwóch punktów (20:22).

Przy stanie 23:24 Francuzi wybronili piłkę setową i doprowadzili do wyrównania (24:24). Kolejny punkt należał jednak do biało-czerwonych - a drugiej okazji do zakończenia seta już nie zmarnowali! Pierwszą odsłonę wygrali więc 26:24.



Przyjechali po złoto, nie dali rady Słoweńcom

Biało-czerwoni zaliczani byli do ścisłego grona pretendentów do tytułu - i aż do półfinału utwierdzali kibiców i komentatorów w tej opinii. W drodze do najlepszej "czwórki" turnieju stracili zaledwie seta - w meczu otwarcia przeciwko Estończykom.

Przyjechaliśmy po złoty medal - deklarował bez ogródek Piotr Nowakowski.

Mistrzów świata zatrzymali jednak Słoweńcy: czwartkowy półfinał gospodarze wygrali w czterech setach.

Podopieczni Vitala Heynena nie kryli rozczarowania utratą szansy na tytuł, ale równocześnie zapewniali, że w pojedynku o brąz nie zabraknie im mobilizacji.

Z brązowego krążka też będę się cieszył, bo jeszcze nie mam w dorobku żadnego medalu mistrzostw Europy. Mieliśmy przywieźć złoty, nie udało nam się. Mamy jeszcze przed sobą jedno spotkanie i chcemy zakończyć turniej zwycięstwem - podkreślał Mateusz Bieniek.

Rozczarowani brakiem awansu do finału byli jednak również Francuzi, którzy w piątkowym półfinale ulegli Serbom 2:3.

Polacy po raz ostatni stali na podium mistrzostw Starego Kontynentu w 2011 roku, kiedy sięgnęli właśnie po brąz. Mistrzami Europy zostali raz: 10 lat temu, a w dorobku mają też pięć srebrnych medali (1975, 1977, 1979, 1981 i 1983) i jeszcze jeden brązowy (1967).

Francuzi triumfowali w tej imprezie w 2015 roku.

Polscy siatkarze w półfinałowym starciu mistrzostw Europy ze Słoweńcami / Maciej Kulczyński / PAP