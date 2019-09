Kolejna akcja Greenpeace w Gdańsku. Na nabrzeżu w Porcie Północnym 6 aktywistów weszło na trzy żurawie służące do rozładunku węgla ze statków. Działacze rozwiesili transparent z napisem: "Polska bez węgla". Ekolodzy - którzy podkreślają, że ich protest jest pokojowy - wzywają polski rząd do ogłoszenia planu odejścia od węgla do 2030 roku.

