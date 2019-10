2:0 takim wynikiem dla reprezentacji Polski zakończył się mecz Polska – Macedonia Północna. Zwycięstwo zagwarantowało Biało-Czerwonym awans na mistrzostwa Europy 2020. Reprezentacja Polski może cieszyć się pewnym awansem na mistrzostwa na ponad miesiąc przed końcem eliminacji. Polska jest czwartym krajem, który może poszczycić się pewnym awansem. Wcześniej udało się to reprezentacji Belgii, Włoch i Rosji.

Reprezentacja Polski wygrała w meczu z Macedonią 2:0 gwarantując sobie awans do ME 2020 / Leszek Szymański / PAP

Drugiego gola zdobył w 80. minucie Arkadiusz Milik!



Gola dla polskiej reprezentacji zdobył w 74. minucie Przemysław Frankowski, który zmienił Kamila Grosickiego zaledwie minutę wcześniej.



Po pierwszej połowie Polska remisowała z Macedonią Północną 0:0 w meczu eliminacji piłkarskich mistrzostw Europy. Chociaż Polacy byli stroną dominującą, nie udało im zdobyć bramki. Agresywna gra w pierwszej połowie zakończyła się kilkoma faulami i 5 kartkami pokazanymi przez arbitra z Hiszpanii. Drugą połowę drużyny rozpoczęły w niezmienionym składzie. Do pierwszej zmiany doszło w 68. minucie, kiedy za Sebastiana Szymańskiego wszedł Arkadiusz Milik.

Biało-Czerwoni na Euro 2020

16. mistrzostwa Europy zostaną rozegrane w nowej - eksperymentalnej - formule. Odbędą się w 12 państwach z finałem w Londynie. Awans na ME należy uznać za niewątpliwy sukces selekcjonera reprezentacji - Jerzego Brzęczka, który był dotychczas przez wiele osób niedoceniany, czy wręcz krytykowany.



Awans do finału polska reprezentacja zdobyła dzięki golom Przemysława Frankowskiego, który zdobył bramkę w pierwszej minucie od wejścia na murawę. Druga należała do Arkadiusza Milika, który przełamał nią niemal roczną przerwę od zdobywania punktów w kadrze.

Polska - Macedonia Północna 2-0 (0-0)



Bramki: Frankowski (74.), Milik (80.)

Żółte kartki: Bednarek, Szymański, Reca - Pandev, Nikolov (81. Radeski), Nestorovski, Spirovski, Alioski.

Trenerzy ogłosili składy obu drużyn

Trenerzy reprezentacji Polski i Macedonii Północnej - Jerzy Brzęczek oraz Igor Angelovski - ogłosili składy, w jakich ich drużyny zagrają w Warszawie w meczu eliminacji piłkarskich mistrzostw Europy. Z Bartoszem Bereszyńskim, Arkadiuszem Recą i Jackiem Góralskim w podstawowym składzie o godz. 20.45 w Warszawie rozpoczną polscy piłkarze spotkanie eliminacji mistrzostw Europy z Macedonią Północną. W porównaniu do czwartkowego meczu z Łotwą zaszły trzy zmiany.



Bereszyński zastąpił na prawej obronie Tomasza Kędziorę, Reca zagra za Macieja Rybusa, a Góralski w drugiej linii zajmie miejsce Mateusza Klicha.

W niedzielnym spotkaniu po raz 110. w reprezentacji Polski wystąpił rekordzista pod tym względem - kapitan Robert Lewandowski.



Składy reprezentacji Polski i Macedonii Północnej:



Polska: 1-Wojciech Szczęsny - 18-Bartosz Bereszyński, 5-Jan Bednarek, 15-Kamil Glik, 2-Arkadiusz Reca - 19-Sebastian Szymański, 6-Jacek Góralski, 10-Grzegorz Krychowiak, 20-Piotr Zieliński, 11-Kamil Grosicki - 9-Robert Lewandowski (kapitan).



Macedonia Północna: 1-Stole Dimitrievski - 13-Stefan Ristovski, 6-Visar Musliu, 4-Kire Ristevski - 15-Egzon Bejtulai, 16-Boban Nikolov, 20-Stefan Spirovski, 8-Ezgan Alioski - 10-Goran Pandev (kapitan), 21-Elif Elmas, 23-Ilija Nestorovski.