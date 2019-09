Trwa półfinał siatkarskich mistrzostw Europy w Arenie Stozice. Polska mierzy się ze Słowenią. Biało-czerwoni przegrali pierwszego seta, a w drugim zremisowali z gospodarzami. Niestety trzeci set znów należał do Słoweńców. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo!

Polacy Fabian Drzyzga (2L), Piotr Nowakowski (2P) i Wilfredo Leon (P) oraz Tine Urnaut (L) ze Słowenii podczas półfinałowego meczu siatkarskich mistrzostw Europy / PAP/Maciej Kulczyński /

Już pierwsza akcja pokazała, że nasz zespół czeka ciężkie spotkanie. Długa wymiana rozgrzała kibiców, a punkt zapisali na swoje konto Polacy po krótkiej w wykonaniu Mateusza Bieńka. Potem mieliśmy serię zepsutych zagrywek z obu stron. Nerwy spowodowane stawką spotkania szybciej opanowali "Biało-Czerwoni", którzy objęli prowadzenie 7:3 dzięki świetnej grze blokiem. Wtedy o przerwę poprosił trener rywali. Po powrocie na boisko dał o sobie znać Wilfredo Leon posyłając asa. Chwilę później Polacy stanęli. W jednym ustawieniu straciliśmy cztery punkty z rzędu i to głównie przez własne błędy. Dwa popełnił Maciej Muzaj, co spowodowało szybką reakcję Heynena. Jego miejsce zajął Dawid Konarski. Kiepską serię Orłów przerwał w końcu Michał Kubiak, który zablokował Mitję Gaspariniego (10:9).

"Biało-Czerwoni" obudzili się z lekkiego letargu. Fabian Drzyzga wykorzystywał dobre przyjęcie i często gubił blok rywali. Dołożyliśmy jeszcze mocną zagrywkę. Z przechodzącej piłki huknął Leon, co dało Orłom trzy "oczka" przewagi (15:12). Przy stanie 20:17 sędziowie przyznali punkt Słoweńcom, co wywołało zdenerwowanie Heynena i zawodników. Polacy reklamowali cztery odbicia po stronie rywali. Zamieszanie trwało kilka minut, ale sędziowie nie zmienili decyzji. Źle to wpłynęło na Polaków, którzy szybko roztrwonili przewagę (20:20). As Bieńka dał nam prowadzenie 22:20 i wydawało się, że sytuacja jest opanowana. Niestety, w końcówce popełniliśmy mnóstwo błędów. Nawet Leon atakował w siatkę. Klemen Cebulj "ustrzelił" zagrywką Konarskiego, dając setbola Słowenii. Mieliśmy szansę, żeby jeszcze uratować tego seta, ale Leon został zablokowany i tak gospodarze wygrali 25:23.

II set

Drugą partię rozpoczęliśmy z Konarskim na pozycji atakującego. Początek należał jednak do Słoweńców, którzy sprawiali nam duże kłopoty zagrywką. Rywale często celowali w Leona, wiedząc że przyjęcie nie jest jego najmocniejszą stroną. Dobrze że Kubańczyk z polskim paszportem wrócił na wysoki poziom w ataku. "Biało-Czerwoni" byli jednak w defensywie. Przegrywaliśmy 1:3, 3:6. Napór Słoweńców nieco osłabł i wykorzystał to nasz zespół. Kubiak skończył kontrę mimo potrójnego bloku i doprowadziliśmy do remisu 7:7.

Gospodarze znów "odjechali" z wynikiem, kiedy Kubiak źle obliczył lot piłki po zagrywce Jana Kozamernika, która wpadła w boisko (9:7). "Biało-Czerwoni" długo nie mogli odrobić strat. W końcu się udało. Kapitalną obroną popisał się Paweł Zatorski, a kontrę skończył atakiem po mocnym skosie Leon (17:17). Błąd w końcówce popełnił Kubiak. W dobrej sytuacji kapitan Orłów zaatakował w aut i przegrywaliśmy wówczas 19:21. Kubiak zrehabilitował się asem na 23:23. Za moment jednak zaserwował w siatkę , co dało setbola Słowenii (24:23). Polacy obronili się zatrzymują atak Cebulja potrójnym blokiem. Za chwilę sytuacja się odwróciła na naszą korzyść dzięki znakomitej zagrywce Bieńka. Już pierwszą piłkę setową Oły wykorzystały. Bohaterem został Konarski, który w pojedynkę zablokował Cebulja. 26:24 dla Polski i 1:1 w setach!

III set

"Biało-Czerwoni" wybrnęli z poważnych kłopotów w drugim secie i dodało im to skrzydeł. W ataku szalał Leon, który raz po raz wbijał "gwoździe w boisko rywali. Nerwowo znów zrobiło się po decyzji sędziów przy stanie 3:2 dla nas. Arbitrzy dopatrzyli się dotknięcia siatki przez Leona. Heynen wziął challenge, który wykazał, że błędu nie było. Leon za swoje zachowanie został ukarany żółtą kartką. Jeszcze przez krótką chwilę mieliśmy dwa punkty w zapasie i nagle niemoc dopadła "Biało-Czerwonych". Straciliśmy cztery punkty z rzędu i z 6:4 zrobiło się 6:8. Co gorsza, poziom gry w wykonaniu Polaków wyraźnie spadł. Nie mogliśmy skończyć ataku w pierwszej akcji, Słoweńcy też często zdążali z ustawieniem szczelnego bloku. Gospodarze z każdą udaną akcją "nakręcali" się coraz bardziej, a Polacy nie mogli ich powstrzymać. Słoweńcy "odskoczyli" na 12:8.

Heynen próbował ratować sytuację zmianami. Na boisku pojawili się Karol Klos, Marcin Komenda i Aleksander Śliwka. Sporo ożywienia wprowadzili zwłaszcza dwaj ostatni wymienieni. Komenda dobrze rozgrywał, a Śliwka kończył trudne piłki. Dzięki temu duetowi doszliśmy na 16:18. Niestety, to był tylko chwilowy przebłysk. Słoweńcom jeszcze dopisywało szczęście, jak wtedy, kiedy po zagrywce Tonceka Sterna piłka zahaczyła o taśmę i spadła po nasz stronie (21:17). Cień nadziei, że nie wszystko jeszcze stracone w tym secie dał Bieniek. Po jego znakomitych zagrywkach do odrobienia zostały tylko dwa punkty (20:22). Kolejny serwis naszego środkowego wylądował poza boiskiem. Słoweńcy okazji nie zmarnowali, a decydujący punkt w tej partii był dziełem kapitana Tine Urnauta (25:22).

Chcą przełamać złą passę

Polscy siatkarze wygraną w półfinale mistrzostw Europy w Lublanie chcą przełamać złą passę w pojedynkach ze Słoweńcami. W dwóch poprzednich edycjach czempionatu Starego Kontynentu odpadli właśnie po porażkach z tymi rywalami.

Cztery lata temu biało-czerwoni co prawda w fazie grupowej pokonali Słoweńców 3:1, ale w ćwierćfinale ulegli im 2:3. Jeszcze boleśniejsza była porażka sprzed dwóch lat, gdy ME odbywały się w Polsce. Wówczas trafili na nich w barażu o ćwierćfinał, a goście zwyciężyli pewnie 3:0.

W przypadku Polaków Lublana to czwarte miasto, w którym goszczą podczas tych ME. Dodatkowo ich przylot we wtorek opóźnił się o kilka godzin z powodu odwołania lotu z Amsterdamu. Słoweńcy od początku aż do teraz rywalizują w stolicy swojego kraju.



Na pewno naszym atutem będą kibice, których doping niesie nas do walki. Nie uważam jednak byśmy mieli dużą przewagę nad rywalami. Mają w składzie wielu doświadczonych zawodników, dla których zmiana hali to nie jest żaden problem. Poza tym to dwukrotni mistrzowie świata, którzy jeszcze teraz mają dodatkowo w składzie jednego z najlepszych siatkarzy świata, czyli Wilfredo Leona. Nie ma znaczenia też, że wygraliśmy z nimi w dwóch poprzednich edycjach mistrzostw. W sierpniu przecież pokonali nas w turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk - przekonywał przed spotkaniem kapitan współgospodarzy imprezy Tine Urnaut.



Biało-czerwoni jak na razie w tym turnieju stracili tylko seta w meczu otwarcia, a kolejne sześć spotkań wygrali 3:0. Słoweńcy w fazie grupowej co prawda ulegli Rosjanon w trzech partiach, ale w ćwierćfinale pokonali obrońców tytułu 3:1.



Po półfinale zarówno Polacy, jak i ich przeciwnicy przeniosą się do Paryża, gdzie w weekend odbędą się finał i mecz o brąz. W tym mieście w piątek rozegrany zostanie też drugi półfinał z udziałem Francuzów i Serbów