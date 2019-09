Polscy siatkarze później niż planowali dotrą do stolicy Słowenii, gdzie w czwartek zmierzą się z gospodarzami w półfinale mistrzostw Europy. Ich lot z Amsterdamu do Lublany został odwołany przez przewoźnika.

Linie Adria Air odwołały wszystkie swoje loty / Wojciech Marczyk / RMF FM

Linie Adria Air odwołały wszystkie swoje loty. W ostatnim czasie kilkukrotnie strajkowali piloci tych linii. To zapewne kolejna odsłona tego sporu.



Narodowy słoweński przewoźnik pokrzyżował plany naszych siatkarzy, którzy w poniedziałkowy wieczór w 1/8 finału pokonali w Apeldoorn Niemców 3:0. Po zwycięskim spotkaniu udali się do hotelu, by się spakować przed porannym lotem z Amsterdamu. Dziś przed południem podopieczni Vitala Heynena mieli dotrzeć do Lublany.



Odwołano lot zaplanowany na godz. 10.15. Na razie trzeba szukać alternatywnych połączeń. Jedną z możliwości jest lot do Zagrzebia - choć na razie z informacji reportera RMF FM wynika, że nie dla wszystkich udało się zdobyć bilety.



Z Zagrzebia do Lublany jest 140 kilometrów - tą część trasy siatkarze mogliby przebyć już autokarem.