Przedstawiciel polskich władz jest jednym z siedmiu głównych negocjatorów, którzy w imieniu Unii Europejskiej pod kierunkiem Komisji Europejskiej negocjują dla 27 państw kontrakty z firmami farmaceutycznymi na zakup szczepionek – ustaliła nasza dziennikarka Katarzyna Szymanska-Borginon.

Polak jest więc członkiem ścisłego zespołu negocjacyjnego, którego skład jest poufny. Ani Komisja Europejska, ani Ministerstwo Zdrowia nie chciały podać nazwiska osoby, która jest jednym z siedmiu głównych negocjatorów szczepionek w imieniu całej Unii - ze względu na poufność toczących się negocjacji.

W skład poufnego Wspólnego Zespołu Negocjacyjnego wchodzą poza przedstawicielem Polski także Niemiec, Francuz, Włoch, Holender, Hiszpan i Szwed. Jak poinformowało RMF FM Ministerstwo Zdrowia, Polak jest wydelegowany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny i jest to "ekspert merytoryczny od szczepionek".

Jak informuje resort zdrowia w swoim oświadczeniu dla RMF FM, podpisał on - tak jak inni negocjatorzy - "umowę o ścisłej poufności i braku konfliktu interesów". Ukrywanie nazwisk tego zespołu, który w imieniu obywateli całej Unii negocjuje kontrakty, wywołało oburzenie organizacji pozarządowych, które złożyły skargę w tej sprawie do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich.

Znamy nazwiska części ekspertów z innych państw

Ministerstwo Zdrowia pytane przez RMF FM o to jakie były zasady wyboru do Wspólnego Zespołu Negocjacyjnego, wyjaśnia: "(...) Zgodnie z porozumieniem ramowym między KE a państwami członkowskimi zespół negocjacyjny składa się z ekspertów z odpowiednim doświadczeniem, pochodzących z sześciu uczestniczących państw członkowskich dysponujących zdolnościami do produkcji szczepionek".

Rzecznik nie wyjaśnił co oznacza sformułowanie "dysponujących zdolnościami do produkcji szczepionek". Inne kraje - takie jak Belgia - produkują przecież szczepionki, a nie mają swojego przedstawiciela w tym ścisłym zespole.

Holandia nie ukrywa nazwiska swojego negocjatora. Informacje o nim można znaleźć na rządowej stronie internetowej. Jest nim Erik Bruinsma, prawnik z wykształcenia, obecnie dyrektor Ministerstwa Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu, który wcześniej pracował w Ministerstwie Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa, a także w Ministerstwie Finansów oraz w Administracji Podatkowej i Celnej. "Jest członkiem europejskiego zespołu negocjacyjnego z ramienia Holandii do spraw zakupu szczepionek Covid-19 i prowadzi działania związane z opracowywaniem szczepionek" - czytamy na stronach rządowych Holandii. Najwięcej kontrowersji i pytań o ewentualny konflikt interesów wzbudził szwedzki przedstawiciel tego zespołu, Richard Bergström, który stał na czele Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (Efpia).

We wrześniu 2020 holenderski poseł lewicowej PVDA Marc Botenga, potępił "obecność byłego lobbysty Richarda Bergströma w zespole negocjacyjnym Komisji Europejskiej w sprawie zakupu szczepionki przeciwko Covid-19". W swoje interpelacji poselskiej wyraził obawy, że "obecność Bergströma sprawi, że umowy będą bardzo korzystne dla interesów międzynarodowych koncernów farmaceutycznych i będą odbywać się kosztem obywateli i zabezpieczenia społecznego". Botenga wzywał do przejrzystości, ujawnienia nazwiska wszystkich członków zespołu negocjacyjnego i ujawnienia kontraktów. Dziennika "Le Monde" ujawnił także nazwisko przedstawiciela Hiszpanii. Jest nim Cesar Hernandez, z hiszpańskiej agencji ds. leków (AEMPS).