Pięciu górników zginęło, osiem uznano za zaginione, dziesięciu rannych przewieziono do szpitala w Ostrawie. To najnowszy bilans wybuchu metanu w Karwinie w Czechach. Jeden z rannych górników jest w ciężkim stanie. Trwa akcja ratunkowa. Na miejsce dotarli polscy ratownicy. W czasie wybuchu pod ziemią pracowało 23 górników, w tym 22 Polaków - poinformował rzecznik kopalni Ivo Czelechovsky.

Informacje o stanie poszkodowanych są bardzo skąpe, koło północy służby poinformowały, że trzech górników skorzystało z pomocy na miejscu, kolejny ma poparzenia ręki i twarzy, inny ucierpiał wskutek fali uderzeniowej. O stanie kolejnych służby wciąż nie informują.



W czasie wybuchu pod ziemią pracowało 23 górników - poinformował rzecznik spółki. 22 z nich to Polacy - poinformował rzecznik kopalni Ivo Czelechovsky. Do pracy w Czechach wysłała polskich górników firma Alpex. Kopalnia w Karwinie jest częścią OKD, producenta węgla kamiennego należącego do państwowej spółki Prisko. Jak informuje OKD, przyczyną wybuchu był zapłon metanu. "Prace podziemne zostały natychmiast wstrzymane. Główna stacja ratownictwa górniczego natychmiast rozpoczęła intensywną inspekcję wszystkich dotkniętych obszarów" - czytamy w komunikacie zamieszczonym na stronie OKD.

Komunikat zamieszczony na stronie OKD / Zrzut ekranu



Nie jest wiadomo, jak wysokie jest stężenie metanu w kopalni. Nie ma także informacji, gdzie znajdują się poszukiwani górnicy.



Pierwsza grupa polskich ratowników - 6 osób - przystąpiła do akcji ratowniczej i właśnie zjeżdża na miejsca zdarzenia - poinformowała w nocy na Twitterze rzecznik rządu Joanna Kopcińska.



Jak informował o godz. 6 reporter RMF FM Marcin Buczek, w kopalni zaczęła się poranna zmiana. Parking przed kopalnianą brama był pełny. Na parkingu sporo samochodów z polskimi rejestracjami. Do Jastrzębia czy Wodzisławia jest stąd zaledwie około 20 km i to m.in. dlatego pracuje tu tak dużo polskich górników.

Do wybuchu doszło po godz. 17, informację ujawniono dopiero późnym wieczorem

Do wybuchu doszło po godzinie 17:00, ale dopiero późnym wieczorem wiadomości w tej sprawie zostały przez służby upublicznione. Czeskie media informują, że do zapłonu metanu doszło około 880 metrów pod ziemią. Wybuch zdewastował część wyrobisk.

Z Polski "na miejsce udały się dwa zastępy zawodowego pogotowia górniczego, wyszkolone w działaniach po takich zdarzeniach, a także pomiarowiec z chromatografem" - mówi rzecznik Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego Robert Wnorowski.



Zabrali ze sobą specjalistyczny sprzęt atestowany do pracy w warunkach zagrożenia wybuchem, czyli taki, który nie może iskrzyć - dodał Wnorowski.



Wnorowski przypomniał, że CSRG jest częścią Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. To oznacza, że jesteśmy w pełnej gotowości 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, ze świadomością, że możemy zostać skierowani do akcji nawet na drugi koniec świata. Towarzyszy temu oczywiście poczucie solidarności, chęć pomocy, wsparcia, tym bardziej, że w czeskich kopalniach pracuje wielu Polaków - podkreślił.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych napisało, że służba konsularna podjęła niezbędne działania. Konsul z Ostrawy jest na miejscu zdarzenia, otoczył opieką poszkodowanych Polaków i ich bliskich. Łączymy się w bólu z rodzinami oraz bliskimi ofiar katastrofy - napisał resort na Twitterze.

Eksplozja w kopalni CzSM to ogromna tragedia. Chciałbym wyrazić moje najgłębsze kondolencje. Jestem w kontakcie z ratownikami, robią co tylko mogą. Jesteśmy gotowi, by natychmiast pomóc, pomoc zaoferował także polski premier. W tym momencie nie pozostaje nic innego jak wierzyć i modlić się, by nie było więcej ofiar - napisał na Twitterze premier Czech Andrej Babisz. Rano podziękował za pomoc polskiej stronie:

W drodze na miejsce wypadku jest premier Mateusz Morawiecki - poinformował rano szef KPRM Michał Dworczyk. Prezes Rady Ministrów skontaktował się natychmiast z premierem Czech, zaproponował udział polskich ratowników w akcji. Pół godziny później dwa zastępy ratowników ze specjalistycznym sprzętem były już w drodze. Przed godz. 1 polscy ratownicy byli już włączeni do akcji. W nocy również wojewoda śląski otrzymał polecenie, żeby skontaktować się z rodzinami osób poszkodowanych i otoczyć wszelką opieką, udzielić wszelkiej pomocy. Od rana będzie organizowany dla rodzin transport na miejsce wypadku - mówi Dworczyk.





To nie pierwsza taka tragedia w kopalni w Karwinie. Trzy lata temu w czasie wybuchu metanu zginęło dwóch górników, a trzech zostało rannych.