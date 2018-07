Turyści z Polski: matka i syn zginęli w wyniku tragicznych pożarów w Grecji. Rodzina zmarłych została już powiadomiona. Para ta była od kilku godzin poszukiwana - informuje dziennikarz RMF FM. Polacy prawdopodobnie zginęli w czasie ewakuacji jednego z hoteli. Na razie nie ma potwierdzenia, by ucierpieli inni turyści z Polski. W Grecji obecnie na wakacjach jest kilka tysięcy Polaków. Z najnowszych informacji wynika, że żywioł zabił w całej Grecji już 60 osób. Są setki rannych.



/PANTELIS SAITAS /PAP/EPA

Ofiary z Polski: matka z dzieckiem były w grupie turystów ewakuowanych z hotelu Ramada. Byli na łodzi wśród ewakuowanych. Potem ich ciała wyłowiono z wody. Okoliczności tragedii wyjaśnia na miejscu policja - powiedział w rozmowie z nami przedstawiciel biura podróży Grecos Adam Górczewski.

Kobieta i jej syn, którzy zginęli w Grecji, pochodzili z Wadowic w Małopolsce. Mężczyzna, który stracił rodzinę, jest pod opieką biura Grecos.

Jego przedstawiciel podkreśla w rozmowie z nami, że pozostali turyści tego biura, którzy przebywają w rejonie Attyki, to jest ok. 400 osób, są bezpieczni. Rezydenci są z nimi w stałym kontakcie. Adam Górczewski dodaje, na razie nie ma potrzeby dodatkowych ewakuacji, nie ma też planów przerywania turnusów i powrotów turystów do kraju.

Mamy informację, że zatonęła łódź z 10 osobami - wszystkie utonęły, wśród nich były dwie osoby z Polski. Pozostałe ofiary to też cudzoziemcy - poinformował na konferencji prasowej Janusz Śmigielski z zarządu biura Grecos.

Przed południem zwołano konferencję prasową biura podróży Grecos:





W Grecji przebywa kilkanaście tysięcy turystów z Polski

W Grecji przebywa w tej chwili kilkanaście tysięcy polskich turystów. Pracownicy polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych próbują nawiązać z nimi kontakt i ustalić, gdzie dokładnie się znajdują.

Pracownicy konsulatów i ambasady sprawdzają, jak wygląda sytuacja w najpopularniejszych kurortach znajdujących się w strefie zagrożenia pożarami i próbują ustalić, czy wszyscy Polacy są bezpieczni.

Ambasada RP w Atenach uruchomiła specjalny numer, pod którym udziela informacji temat sytuacji Polaków w Grecji. Ten numer to +306936554629





Takich pożarów w Grecji nie był od dekad. Gwałtownie rośnie liczba ofiar śmiertelnych Associated Press/x-news

Żywioł pochłonął już kilkadziesiąt ofiar śmiertelnych

Bilans śmiertelnych ofiar pożarów, które od poniedziałku szaleją na wschód od Aten, wzrósł do 60 osób - poinformował burmistrz leżącego 20 km od stolicy miasta Rafina Ewangelos Burnus. Liczba ofiar wciąż rośnie - podkreślił. Mowa jest też o setkach rannych i setkach zaginionych. Żywioł szaleje w pobliżu Aten. W kraju ogłoszono stan wyjątkowy.

Rząd Grecji uruchomił również europejski mechanizm obrony cywilnej, aby prosić o pomoc inne kraje UE.

Służby apelują do mieszkańców zagrożonych obszarów o natychmiastową ewakuację.

Większość ofiar śmiertelnych to ludzie, którzy z powodu pożarów zostali uwięzieni w swoich domach lub samochodach, a pozostali utonęli w morzu, uciekając przed płomieniami. Ponad 700 osób, które chroniąc się przed żywiołem, utknęły na plażach i skalistych odcinkach wybrzeża, zostało uratowanych przez rybaków, grecką straż przybrzeżną i zwykłych urlopowiczów na pontonach.

Rejony najbardziej zagrożone to m.in. Attyka, Megara i Asina. Pożary są też na Krecie w miejscowości Vrisses. Służby ratunkowe organizują pomoc, ale wieści nie są dobre - pożary przybierają na sile. Dziś ma być ich jeszcze więcej.





Dziesiątki ofiar, spalone domy i samochody. Pożary w Grecji sieją spustoszenie Associated Press/x-news

Wkrótce więcej na ten temat. Artykuł jest w trakcie aktualizacji.



(j.)