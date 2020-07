W niedzielę o godz. 7 rano rozpoczęło się głosowanie w II turze wyborów prezydenckich. Do zakończenia głosowania o godz. 21 trwa cisza wyborcza. Do lokalu wyborczego trzeba zabrać dokument tożsamości. Jeśli wyborca będzie korzystał z zaświadczenia o prawie do głosowania, komisja dopisze go do spisu wyborców.

REKLAMA