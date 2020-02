Polacy, którzy wrócili z Wuhanu, są dobrze zaopiekowani, nie stwierdzamy objawów infekcji – poinformował komendant 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu Wojciech Tański. Materiały do badań zostały wysłane do NIZP-PZH, wyniki będą znane we wtorek wieczorem lub w środę.

