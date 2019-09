Edukacja – to temat pierwszej debaty „Po prostu Polska” przed wyborami parlamentarnymi 2019, organizowanej przez RMF FM, "Dziennik Gazetę Prawną" i Interię.pl z udziałem polityków z największych ugrupowań. Swój udział w organizowanej przez nas dyskusji potwierdzili: Prawo i Sprawiedliwość - szef MEN Dariusz Piontkowski, Koalicja Obywatelska - Urszula Augustyn, PSL-Koalicja Polska - Piotr Zgorzelski, Lewica - prof. Małgorzata Niewiadomska-Cudak, Konfederacja - Artur Dziambor.

18:29

Scenariusz: Zdesperowani uczniowie piszą do ministra list, w którym wskazują, ze w ich szkole od 3 miesięcy nie ma lekcji angielskiego, bo nie ma nauczyciela. Szkoła od miesięcy szuka anglisty i proszą ministra do interwencji. Co zrobiły Artur Dziambor z Konfederacji jako minister edukacji?



Doskonałe pole do popisu dla prywatnej działalności i dla zapełnienia luki przez prywatnego nauczyciela - mówi Dziambor. Docelowo system powinien być prywatny - zaznacza. W obecnym prawie, który funkcjonuje, trzeba byłoby zaproponować inny język i nauczać innego języka jako podstawowego - mówi przedstawiciel Konfederacji.



18:24

Scenariusz: Na biurko ministra trafia list od rodziców i uczniów, że w związku z podwójnymi rocznikami w szkole skrócono przerwy do 5 minut, a lekcje się kończą po godzinie 19. Proszą ministra o pomoc. Co zrobiłby Dariusz Piontkowski z PiS?



Właściwym organem, z którym w pierwszej kolejności powinni rozmawiać, to jest po pierwsze dyrektor, bo on odpowiada za organizację pracy szkoły - mówi szef MEN. Dyrektor z radą rodziców powinien taką sprawę uzgadniać - dodaje. Samorząd to jest ta instytucja, która powinna działać - podkreśla.



18:21

Scenariusz: Rodzice protestują, bo nie zgadzają się na program zajęć wychowania do życia w rodzinie. Twierdzą, że jest zbyt liberalny, bo wprowadza naukę o metodach antykoncepcji i chcą wprowadzenia zajęć bardziej konserwatywnych. Co zrobiłaby Małgorzata Niewiadomska-Cudak z Lewicy jako minister edukacji?

Rozmawiam rodziców i zapraszam ekspertów, by wyjaśniali rodzicom, o co chodzi w programie - mówi Niewiadomska-Cudak. Jestem daleka od tego, by nie słuchać rodziców. Moją rolą będzie to, by im wyjaśnić, co jest dobrego w tym programie - dodaje. Na pewno ważna jest wiedza tych osób, które te zajęcia będą prowadziły - zaznacza. Antykoncepcja jest dla nas wszystkich bardzo ważna - mówi.

18:18

Scenariusz: W szkole wybucha bunt rodziców, którzy nie zgadzają się na przyjęcie grupy uczniów-uchodźców. Popiera to 80 proc. rodziców, to jedyna szkoła w okolicy. Co Piotr Zgorzelski z PSL zrobiłby jako minister edukacji?



Powinien nie wysyłać żadnych przedstawicieli, w których jest ten konflikt, tylko pojawić się osobiście i swoim autorytetem ten konflikt uspokoić - mówi Zgorzelski. Opierając się o zasady tolerancji przekonać środowisko (...) pokazać, że Polska jest krajem tolerancyjnym i miejsce dla dzieci uchodźców może się w szkole znaleźć - dodaje.

Trzeba obawy pokonywać, przełamywać stereotypy i starać się, by dzieci uchodźców czuły się w polskim domu dobrze, bo jesteśmy krajem tolerancyjnym i mamy do spłacenia dług wobec tych, którzy nas przyjęli, kiedy nam było ciężko - mówi.



18:17

Debatę przejmuje dziennikarka "Dziennika Gazety Prawnej" Dominika Sikora.



18:15

Pytanie do Artura Dziambora: "Proponujecie bon edukacyjny. Czy to krok, który ma przyzwyczaić społeczeństwo do prywatyzacji edukacji?".

Tak, ponieważ wiedza jest według nas towarem - mówi Dziambor. Chcemy, żeby rodzic dostał do ręki bon, na którym jest napisane ile jest pieniędzy i będzie mógł przekazać je na konkretne rzeczy - dodaje.



18:14

Pytanie do Małgorzaty Niewiadomskiej-Cudak od internautki: "Od której klasy chcecie wprowadzić edukację o zdrowiu i seksualności? Czy jako matka będę mogła dziecko wypisać z tych zajęć?".

Oczywiście, że pani będzie mogła zdecydować. Najważniejsze, żeby ta edukacja była wolna od ideologii - podkreśla Niewiadomska-Cudak. Zaznacza, że "eksperci określą", od której klasy ma być wprowadzony ten przedmiot.



18:13

Pytanie od internauty do Dariusza Piontkowskiego: "Dlaczego nauczycieli przedszkoli traktowani są gorzej niż nauczyciele w szkołach? Mam tu na myśli podwyżkę 300 zł dla wychowawców klas, niestety nauczyciele w przedszkolu tego nie otrzymali".



Realizując postulaty związków zawodowych wprowadziliśmy minimalną stawkę dodatku za wychowawstwo w wysokości 300 zł - mówi Piontkowski. Zagwarantowaliśmy, że każdy samorząd wypłaci wychowawcom przedszkoli ten dodatek - dodaje.



18:11

Pytanie od internauty do Urszuli Augustyn: "Czy KO wprowadzi zasadę, że za lekcje religii nie płaci państwo, tylko Kościół?".



Rodzice we współpracy z nauczycielami i samorządami powinni decydować, jak edukacja wygląda w poszczególnych szkołach. To też odnosi się także do nauczania religii - mówi.



18:10

Pytanie od internauty do Piotra Zgorzelskiego: "PSL obiecuje maksymalnie 25 uczniów w klasie i 5 godzin angielskiego od pierwszej klasy podstawówki. Od kiedy?".



Od momentu, kiedy będziemy mieli wpływ na edukację. Uważamy, że kompetencje ucznia, które były kształtowane w gimnazjach - uznajemy te szkoły za najlepszy moment w systemie edukacyjnym - mówi Zgorzelski. Język angielski jest językiem uniwersalnym. Od 2020 obiecujemy, że te rzeczy będą wprowadzane - dodaje.



18:08

Nikt nie powiedział o tym, że takie rzeczy (jak wynagrodzenie) powinien kontrolować rynek. Ja uważam, że powinno się wprowadzić zasady rynkowe - mówi Artur Dziambor z Konfederacji. Wszystkie partie chcą kontroli nad szkolnictwem, a my uważamy, że wolny rynek decydował o tym, jak szkoła wygląda - dodaje.



18:07

W naszym programie zapisane jest, ze płaca minimalna dla nauczycieli to 3,5 tys. zł - mówi Małgorzata Niewiadomska-Cudak z Lewicy. Nie może być tak, że podwyżki będą wypłacały samorządy, na to muszą się w ustawie budżetowej znaleźć środki finansowe - podkreśla.





18:06

Będziemy kontynuowali te podwyżki, które się wydarzyły. W ostatnich kilku miesiącach wynagrodzenie nauczycieli wzrosło łącznie o 21 proc. - mówi szef MEN Dariusz Piontkowski. To opozycja zatrzymała pensje nauczycieli na jednym poziomie. W przyszłym roku planujemy wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 6 procent - zaznacza przedstawiciel PiS.



18:05

Chcemy zaproponować nauczycielom za pracę naprawdę godziwe wynagrodzenie - mówi Urszula Augustyn z KO. Te tysiąc złotych podwyżki to jest to, co dostaną nauczyciele, ci którzy będą pracowali tylko na czystym pensum. Wszystko pozostałe to będą dodatkowe pieniądze i przygotowaliśmy w budżecie na to 10 miliardów - dodaje.



18:03

Co najmniej tysiąc złotych to jest ta odpowiedź, która powinna usatysfakcjonować nauczycieli - mówi Piotr Zgorzelski z PSL-Koalicja Polska. Postulujemy, by nauczyciele byli urzędnikami państwowymi i byli opłacani przez Ministerstwo Edukacji Narodowej - zaznacza.





18:02

Marcin Zaborski pyta o podwyżki dla nauczycieli.



18:01

Zapraszamy na debatę o edukacji!