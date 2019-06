W czwartek po południu piorun uderzył w parku rozrywki Energylandia w Zatorze. Wybuchła panika, trzy osoby zostały poszkodowane. Na miejscu pracują służby ratownicze.

Po uderzeniu pioruna w parku rozrywki wybuchła panika / Jacek Bednarczyk / PAP





Trzy osoby są poszkodowane po tym, jak wybuchła panika po uderzeniu pioruna w parku rozrywki Energylandia w Zatorze w Małopolsce. Informację dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Jak dowiedział się nasz reporter, wszyscy są przytomni, ale zostali zabrani do szpitala na badania. Kobieta, mężczyzna i nastoletni chłopiec mieli podczas przechodzącej nad Zatorem burzy przebywać na terenie strefy basenowej - to wtedy doznali obrażeń. Rzecznik Energylandii Krystian Kojder poinformował, że po uderzeniu pioruna wypoczywający tam ludzie przestraszyli się. Dwie osoby dorosłe zderzyły się głowami. Nic się im nie stało. 11-latek doznał szoku. Jemu też nic się nie stało. Natychmiast wezwaliśmy karetkę, która zabrała poszkodowanych na obserwację do szpitala - powiedział przedstawiciel parku. Kojder dodał, że basenowa część Energylandii już normalnie funkcjonuje.

Jak mówił nasz Słuchacz dzwoniący na Gorącą Linię RMF FM: Piorun uderzył nagle z jasnego nieba. Nie było żadnych chmur.

Ostrzeżenia przed burzami

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysyła ostrzegawcze SMS-y. Alert RCB trafił do mieszkańców województw: warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego oraz niektórych powiatów w województwach pomorskim, wielkopolskim, małopolskim i podkarpackim.



Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami z gradem i upałem. Miejscami może spaść do 50 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr w porywach może osiągnąć prędkość 115 kilometrów na godzinę.