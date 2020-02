"Raz na kilka miesięcy odbywają się narady kuratoryjne, na których mówimy o najważniejszych sprawach związanych z edukacją. Jednym z tematów, o których dziś będziemy rozmawiali, jest także koronawirus" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM minister edukacji Dariusz Piontkowski. "Przypomnimy procedury bezpieczeństwa, które funcjonują od kilku lat w szkołach. Trzeba zachować podstawowe zasady higieny" - tłumaczył. "Na razie nie ma powodu do tego, żeby wydawać decyzje ogólnopolskie" - podkreślił szef MEN.

Robert Mazurek, RMF FM: Dzisiaj ma pan spotkanie z kuratorami i rozmowę o koronawirusie. Co pan im powie?

Dariusz Piontkowski: Raz na kilka miesięcy odbywają się takie narady kuratoryjne, na których mówimy o najważniejszych sprawach związanych z edukacją. Jednym z tematów, o którym będziemy dziś rozmawiali, jest także koronawirus, jak pan to określił.

Koronawirus wzbudza ogromne emocje. Mniej więcej takie, jakbyśmy byli już u progu dziesiątkującej nas grypy hiszpanki albo dżumy. Co pan powie kuratorom a później nauczycielom? Jak rodzice się boją to mają posyłać dzieci do szkół, czy nie posyłać dzieci do szkół - tak na wszelki wypadek?

Powiem to, co mówiłem wczoraj dziennikarzom, gdy spotkaliśmy się ze związkami zawodowymi i przedstawicielami samorządów, i rozmawialiśmy o postępowaniach dyscyplinarnych. Jednym z tematów, o które byłem pytany, to była sprawa koronawirusa. Mówiłem, że przypomnimy procedury bezpieczeństwa, które funkcjonują od kilku już lat w szkołach. Mówimy, że trzeba zachować podstawowe zasady higieny.

Mycie rąk dzieciom nie zaszkodzi tak, czy owak.

Zgadzam się. Bez względu na to, jaka jest sytuacja - także w mediach - higiena zawsze pomoże, a nie przeszkodzi w zachowaniu zdrowia. Trzeba pamiętać również o tym, że na razie przynajmniej nie ma powodu do tego, żeby wydawać jakieś decyzje ogólnopolskie.