Piłkarze Piasta Gliwice walczą o awans do drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Po golu Jakuba Czerwińskiego prowadzą 1:0.

Piłkarz Piasta Gliwice Tom Hateley i Jewgienij Jabłonski z BATE Borysów / Andrzej Grygiel / PAP

Gliwiczanie od początku spotkania grali w swoim stylu. Chcieli dominować i to im się udało. Szczególnie dobrze wygląda gra w defensywie Piasta. Jeżeli BATE dochodzi już do pola karnego gospodarzy, to szybko i skutecznie interweniują defensorzy Piasta.

Wynik w 21. minucie spotkania otworzył obrońca Piasta - Jakub Czerwiński. Wykorzystał bardzo dokładne dośrodkowanie z lewej strony boiska Valencii, wygrał pojedynek główkowy z obrońcą BATE i skierował piłkę do bramki.

Po bramce przewaga Ślązaków była jeszcze bardziej widoczna. Piłkarze BATE nie mieli pomysłu na to, jak złamać defensywę piłkarzy Fornalika.