"Myślę, że zapamiętam go głównie jako wielkiego wizjonera, który tą wizją, kierując się, prowadził Gdańsk. Wyprowadził go z dosyć prowincjonalnego miasta, na prawdziwą europejską metropolię" - tak o Pawle Adamowiczu, zmarłym prezydencie Gdańska mówi w Porannej rozmowie w RMF FM Antoni Pawlak, przyjaciel, jego wieloletni rzecznik. "Był wyjątkowo nieśmiały, a potrafił przemawiać do tłumów. To mi strasznie imponowało, rzeczywiście był bardzo nieśmiały, a potrafił przemawiać do tłumów. Zawsze to podziwiałem i nigdy nie byłem w stanie tego zrozumieć, jak można potrafić się aż tak przełamać" - wspominał gość Roberta Mazurka.

