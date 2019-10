"Wyrok TSUE to bardziej zaproszenie rewolucji niż sama rewolucja. Wyrok faktycznie jest istotny dla tego rynku, dla wyjaśnienia pewnych niejasności, które miały polskie sądy rozpatrujące tego typu spory" - mówi w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Paweł Zagaj, zastępca Rzecznika Finansowego, pytany o dzisiejszy wyrok TSUE ws. frankowiczów. "Rzecznik Finansowy namawia (kredytobiorców frankowych przyp. red.), żeby świadomie spojrzeć na swoją sytuację i świadomie przeanalizować swoje umowy i ocenić, czy tak naprawdę jesteśmy niezadowoleni z tego, co mamy czy też jesteśmy w stanie zaakceptować pewne rozwiązania, które są związane z kontynuowaniem tego typu umów" – dodaje Zagaj.

Czy Rzecznik Finansowy może pomóc w sporach klient-bank? Jeżeli sprawa trafia do sądu, klient stwierdzi: ‘opłaca mi się to i widzę niejasności tej umowy i uważam, że zostałem poszkodowany w związku z tymi niejasnościami’ - rzecznik może - jeśli zwróci się o to klient lub sąd - wystąpić z takim poglądem, w którym przedstawi swoją ocenę prawną - odpowiada gość Marcina Zaborskiego. Czy jako klient trzeba za tę opinię zapłacić? Nie, ta opinia jest bezpłatna - zapewnia Zagaj.



Czy rację ma prawnik Robert Gwiazdowski, że wyrok unijnego trybunału jest najbardziej korzystny dla adwokatów? W jakimś sensie oczywiście rynek usług prawnych będzie mocno zaangażowany w dalsze procesy - odpowiada gość Popołudniowej rozmowy W RMF FM. Przeciętny klient będzie miał trudność, aby po pierwsze ocenić wszystkie możliwości, wszystkie skutki prawne danej umowy i ocenić też pewne aspekty ekonomiczne - mówi zastępca Rzecznika Finansowego.



Marcin Zaborski: Naszym gościem jest zastępca Rzecznika Finansowego Paweł Zagaj, dzień dobry.

Paweł Zagaj: Dzień dobry państwu.

Rewolucja, zapowiedź rewolucji, czy zaproszenie do rewolucji? Jak pan czyta wyrok Unijnego Trybunału Sprawiedliwości ws. kredytów frankowych?

Bardziej jako zaproszenie do rewolucji. Wyrok faktycznie jest istotny dla tego rynku, jest istotny dla wyjaśnienia pewnych niejasności, które miały polskie sądy, rozpatrujące tego typu spory.

To my spróbujmy wyjaśniać niejasności. Czytam komunikat waszego urzędu: "wyrok TSUE powinien zmobilizować osoby, które do tej pory żadnych działań związanych ze swoją umowa nie podejmowały. Im większa skala nowych pozwów i reklamacji, tym większa szansa, że banki wypracują racjonalne propozycje ugodowe". Czy ja dobrze wyczuwam, że Rzecznik Finansowy namawia kredytobiorców frankowych, żeby coś wreszcie z tymi umowami zrobili?

Rzecznik Finansowy namawia do tego, żeby świadomie spojrzeć na swoją sytuację i świadomie przeanalizować umowy, i ocenić to, czy tak naprawdę jesteśmy niezadowoleni z tego co mamy, czy też jesteśmy w stanie zaakceptować pewne rozwiązania, które są związane z kontynuowaniem tego typu umów.

I Rzecznik Finansowy może pomóc w konkretnych sprawach, w sporach klient - bank?

Jeżeli sprawa trafia do sądu, jeżeli klient zdecyduje, stwierdzi: opłaca mi się to, widzę niejasności tej umowy i uważam, że zostałem poszkodowany w związku z tymi niejasnościami. Faktycznie, Rzecznik w takich okolicznościach może, jeżeli zwróci się o to klient albo sąd, może wystąpić z takim poglądem, w którym wystawi swoją ocenę prawną.

Może poprosić was o włączenie się do tej sprawy, czy o wydanie opinii?

Wydanie opinii.

I muszę, jako klient proszący was o opinię, za tę opinię zapłacić?

Nie. Ta opinia jest bezpłatna.

Ale jednak muszę pójść do sądu, jeśli dobrze rozumiem? Czyli racje ma Robert Gwiazdowski, który pisze dzisiaj w internecie tak: "ten wyrok Unijnego Trybunału jest najbardziej korzystny dla adwokatów"?

W jakimś sensie, oczywiście, rynek usług prawnych będzie tutaj mocno zaangażowany w te dalsze procesy. I nawet z tego punktu widzenia, że cała konstrukcja umów i charakter sporów jest bardzo skomplikowany. Więc przeciętny klient będzie miał trudność, aby, po pierwsze, realnie ocenić wszystkie możliwości wszystkie skutki prawne danej umowy. Ocenić też pewne aspekty ekonomiczne.

Czyli bez adwokata sobie nie dam rady w sporze z bankiem?

Nie chcę, aby taki przekaz był bardzo wyraźny, ale na pewno klient powinien uzyskać jakąś opinię. Niekoniecznie musi to być radca prawny, czy też adwokat, ale na pewno powinien skorzystać z jakiejś pomocy, jeżeli sam nie jest w stanie obliczyć sobie, czy też ocenić wszelkich konsekwencji.

To będą żniwa dla radców, adwokatów, kancelarii prawnych. Na co trzeba uważać, żeby nie dać się przy okazji oszukać? Będziecie jakoś chronić nas jako klientów przed takimi oszustwami przy okazji?

Tutaj akurat kompetencje Rzecznika niestety aż tak daleko nie sięgają. Natomiast rynek usług prawnych - to jest bardzo szeroki rynek. To nie tylko są kancelarie stricte adwokackie, czy też radcowskie, ale również tak zwane firmy odszkodowawcze, kancelarie odszkodowawcze. W związku z tym, to jest jakby kwestia tego, jak bardzo te podmioty będą zaangażowane w pozyskiwanie klientów, jakimi metodami będą to robiły.

