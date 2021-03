„Dyżury w ambulansie trwają około 24 godzin. Czasami zdarza się, że dłużej” – powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Paweł Wnuk. „Rozpoczynając dyżur i kończąc dyżur jesteśmy cały czas w ambulansie, są tylko krótkie przerwy, na ewentualnie dekontaminację (oczyszczenie – red.) karetki po pacjentach” – relacjonował ratownik medyczny, jeżdżący w karetce pogotowia na terenie Śródmieścia Warszawy. „Obecnie natężenie pracy, ilość pracy i wysiłek, który musimy włożyć w tę pracę, jest nadzwyczajny” – zaznaczył.

Zdj. ilustracyjne / Andrzej Lange / PAP

Wnuk: Nosimy kombinezony 8-9 godzin. Fizjologiczne sprawy są niemożliwe do zrealizowania

"Nasze przebywanie w kombinezonach jest dużo dłuższe. Wynosi czasami kilka np. 8-9 godzin. Siłą rzeczy nawet pewne fizjologiczne sprawy są utrudnione, wręcz niemożliwe do zrealizowania" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM ratownik medyczny jeżdżący w karetce, Paweł Wnuk.

"Ostatnie dni pokazują, że jeździmy po 150-160 km do szpitali oddalonych od Warszawy. To sytuacja bez precedensu" - opowiedział gość Roberta Mazurka, dodając: "Bywa, że jedziemy bardzo daleko z pacjentem, kiedy np. dyspozytor zadysponuje nas do danego szpitala np. w Ostrołęce. W tym momencie te miejsca są, natomiast, jak tam docieramy, bywa, że tych miejsc już nie ma. Czasami z jednym pacjentem możemy spędzić nie kilka a kilkanaście godzin. Powoduje to niedostępność tych ambulansów dla innych pacjentów".