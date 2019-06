Czy ma aspiracje, by w trakcie zbliżającej się rekonstrukcji rządu zastąpić na stanowisku swojego dotychczasowego przełożonego Joachima Brudzińskiego? Jak Prawo i Sprawiedliwość ma zamiar dotrzeć do młodych ludzi, których zaangażowanie w wybory europejskie nie było zbyt wysokie: jak przekonać ich, by zagłosowali jesienią w wyborach do Sejmu i Senatu? Zapraszamy na rozmowę Krzysztofa Ziemca z wiceszefem MSWiA Pawłem Szefernakerem!

REKLAMA