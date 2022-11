​Gościem czwartkowej Porannej rozmowy w RMF FM jest poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Poncyljusz, którego zapytamy m.in. o przygotowany przez KO obywatelski projekt dotyczący refundacji in vitro z budżetu państwa. Czy znany ze swych konserwatywnych poglądów Poncyljusz podpisze się pod projektem? Czy głosowałby za wprowadzeniem tego typu rozwiązania?

Paweł Poncyljusz / Piotr Szydłowski / RMF FM

Gospodarz rozmowy Robert Mazurek zapyta też swego gościa o niedawną deklarację Donalda Tuska dotyczącą liberalizacji prawa aborcji. Lider Platformy Obywatelskiej zapowiedział w sierpniu, że na listach jego formacji do parlamentu nie znajdą się osoby przeciwne wprowadzeniu legalnej aborcji do 12 tygodnia ciąży. Czy Paweł Poncyljusz nie obawia się, że jego poglądy mogą mu zamknąć w przyszłym roku drogę do Sejmu?

Z politykiem Koalicji Obywatelskiej porozmawiamy też na temat propozycji, które PO ma zaprezentować podczas jutrzejszej konwencji programowej poświęconej energetyce. Kiedy jego zdaniem Polska powinna zrezygnować z węgla?

Zapraszamy w czwartek do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na rmf24.pl, na interia.pl oraz do naszych mediów społecznościowych tuż po godz. 8.00.