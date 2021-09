Gościem Roberta Mazurka w Porannej rozmowie w RMF FM jest Paweł Kukiz, lider Kukiz'15. "Jest oczywistym, że jeśli na najbliższym Sejmie nie będzie uchwalona nasza ustawa antykorupcyjnej, to nie będziemy głosować tak jak Prawo i Sprawiedliwość” - powiedział kilka dni temu Paweł Kukiz. Zapytamy więc, co jeśli Prawo i Sprawiedliwość zmieni zdanie?

Wideo youtube

Dopytamy też, czy zgłosili się do niego posłowie opozycji w sprawie pracy nad zmianą ordynacji wyborczej. A na koniec spytamy, co konkretnie jest napisane w umowie Kukiza z Prawem i Sprawiedliwością.



Zapraszamy w środę o 8:02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.PL, do naszych mediów społecznościowych oraz na Interia.pl.