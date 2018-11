Gościem Roberta Mazurka w Porannej rozmowie w RMF FM jest Paweł Kukiz. Porozmawiamy o głośnym ostatnio odejściu z klubu Kukiz’15. W piątek Marek Jakubiak poinformował o opuszczeniu klubu i o planach założenia własnego ugrupowania politycznego. Nasz gość decyzję Jakubiaka skomentował następująco, "rozumiem, że Jakubiak nie mógł się pogodzić z tym, że Kukiz'15 nie będzie partią polityczną i nie będzie pobierał subwencji z budżetu państwa (…) życzę mu wszystkiego dobrego przy zakładaniu jego partii, ale muszę powtórzyć, że nie ma zgody na użycie nazwy Kukiz'15 czy K'15, czy jakiegokolwiek hasła wyborczego Kukiz'15" - powiedział Kukiz Polskiej Agencji Prasowej.

Wideo youtube

Robert Mazurek, RMF FM: Co wiemy po dogrywce wyborów samorządowych?

Paweł Kukiz: Świetny dla nas wczoraj dzień. Wojciech Bakun spacyfikował kandydata PiS-u w Przemyślu - ponad 70 procent. Oprócz tego mamy prezydenta w Łomży, burmistrza w Prudniku, w Nowym Sączu...

W Łomży to akurat powiedzmy od razu, że było dwóch kandydatów PiS-u, z czego jeden...

W Nowym Sączu , oprócz tego w Bełchatowie i w paru innych miejscach. W Ruścu... Bardzo dobry dzień.

Może pan zapisać jeszcze paru innych kandydatów do Kukiza i będziecie mieli jeszcze więcej.

Co zrobić?

Zapisać ich teraz tam. Jak już wygrali wybory to powiedzieć, że to nasi.

Sam osobiście jeździłem - do Łomży również, do paru innych miejsc, również do tych, które wymieniałem. To nie jest kwestia zapisania, bo oni byli już zapisani...

A w Ciechanowie pan był?

W Ciechanowie? Nie, proszę pana, bo tam są wybitni posłowie, którzy powinni to miasto...

Właśnie chciałem spytać, czy sprawdzał pan jakość tamtejszych napojów. Czy to już koniec ruchu Kukiz'15? Marek Jakubiak złożył legitymację.

Od czterech lat już jest koniec. Zanim ruch Kukiz'15 powstał to już był koniec i tyle. Wszystko jest w porządku w ruchu, wszystko idzie do przodu.

Marek Jakubiak to nie był pierwszy lepszy poseł.

Zostają przede wszystkim ludzie ideowi, a koniunkturaliści ten ruch opuszczają.

Marek Jakubiak to koniunkturalista?

Proszę pana, niech pan sobie wyobrazi sytuację taką... Przed wyborami warunkiem wpisania na listę, a szczególnie na jedynkach, było zapewnienie stuprocentowej realizacji idei odpodatkowania państwa poprzez zmianę ordynacji wyborczej, poprzez odurzędzniczenie państwa. Również głównym postulatem - pan o tym doskonale wie - był postulat apartyjności - stop partiom.



Wkrótce pełny tekst rozmowy