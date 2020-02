Nie żyje aktor Paweł Krolikowski. Zmarł po długiej chorobie w wieku 58 lat.

Paweł Królikowski / Leszek Szymański / PAP

Zmarł Paweł Królikowski, aktor, do niedawna prezes ZASP - potwierdza Ewa Leśniak ze Związku Artystów Scen Polskich.



Paweł Królikowski w grudniu trafił w poważnym stanie do szpitala. Przeszedł tam zabieg usunięcia tętniaka mózgu - po raz drugi, bo aktor poddał się operacji neurochirurgicznej również w 2015 roku.

Paweł Królikowski był aktorem filmowym, telewizyjnym, teatralnym i dubbingowym. Był też prezenterem i realizatorem telewizyjnym oraz prezesem Związku Artystów Scen Polskich.

Aktor filmowy, telewizyjny, teatralny. Realizował programy dla młodych widzów

Aktor zadebiutował na dużym ekranie w 1984 roku w filmie dla dzieci i młodzieży "Dzień kolibra".



W 1987 roku Paweł Krolikowski ukończył studia na Wydziale Aktorskim filii krakowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu. Zaraz po studiach związał się z Teatrem Studyjnym'83 im. Juliana Tuwima w Łodzi (1987-1990). Następnie przeprowadził się do Wrocławia, gdzie reżyser Jan Jakub Kolski zaproponował mu zrobienie własnego programu w Oddziale Regionalnym Telewizji Wrocław TVP3. Przez 13 lat realizował programy dla młodych widzów - w tym "Truskawkowe studio", do którego napisał ponad sto piosenek.



Krolikowski powrócił na szklany ekran rolą dziennikarza w serialu "Czwarta władza". Widzowie zapamiętali go m.in. z roli lekarza onkologa profesora Sławomira Starzyńskiego w telenoweli TVP2 Na dobre i na złe, policjanta Igora Rosłonia (w jednym z odcinków nazwanego Jaworek) w serialu TVP2 PitBull (2007-2008), w roli policjanta w serialu Fałszerze - powrót Sfory (2006) oraz Kusego w serialu TVP1 Ranczo (od 2006-2016).