Krzysztof Ziemiec: Dzień dobry, panie ministrze.

Patryk Jaki: Witam pana, witam państwa.

Ci, którzy nas oglądają, widzą, że tak samo dzisiaj wyglądamy. To przypadek. Na biało-czerwono.

Absolutny przypadek. Nie ustalamy razem dress code'u.

W stulecie odzyskania niepodległości... Co słychać, panie ministrze? Jakoś ostatnio się pan schował medialnie.

Może się nie schowałem, ale byłem chwilę na urlopie, teraz odchorowuję. Dobrze, że w kampanii się nie zdarzyło to chorowanie.

Odchorowuje pan kampanię?

Może to źle zabrzmiało, ale rzeczywiście próbuję... Jakieś takie przeziębienie mnie złapało... Ale generalnie jestem spokojny.

Adrenalina zeszła i pewnie pojawił się wirus.

Może też tak być.

Nabrał pan dystansu do tego wszystkiego, co się działo w ostatnich miesiącach?

Tak, tak. Nabrałem dystansu. Bardzo spokojnie na to patrzę. Nie ukrywam, że z lekką satysfakcją, jak widzę, co się dzieje. To jest tak, że przykro mi, że miałem rację. Przykro mi, że miałem rację w wielu sprawach. Jak widzę to, co się dzieje w ratuszu - to jest dwa dni urzędowania - okazuje się, że mój szanowny, już były kontrkandydat, a obecnie prezydent Trzaskowski, wycofuje się ze swoich obietnic. Na konferencjach opowiada...

Oficjalnie się z niczego nie wycofał.

Wycofał się, absolutnie się wycofał. Wycofał się z finansowania Skry - bardzo ważnego projektu, gdzie dyskutował ze mną w kampanii, że on to na pewno zrobi. Okazuje się, że wycofuje się z deklaracji dotyczących cen biletów, cen śmieci w Warszawie. Dodatkowo widzimy, na konferencjach prasowych teraz mówi o dodatkowych etatach, a tak naprawdę dzisiaj prasa pisze o ustawianiu konkursów. Sesja rady miasta przygotowana tak źle, jak dawno...

Nie wchodźmy w takie szczegóły. One nie muszą interesować naszych słuchaczy w Gorzowie, Poznaniu czy Gdańsku.

Ja wiem, ale po prostu chodzi o to, że mówiłem, że tak będzie.





