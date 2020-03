Od 31 grudnia 2019 r. do 23 marca 2020 r. odnotowano 338 tys. 307 potwierdzonych przypadków COVID-19, w tym 14 tys. 602 zgony – podał wieczorem Główny Inspektor Sanitarny. GIS zaleca zaniechanie jakichkolwiek podróży.

Według najnowszych danych przekazanych przez Ministerstwo Zdrowia, w Polsce odnotowano dotąd 749 przypadki zakażenia. 8 chorych zmarło.

06:00

Blisko połowa ankietowanych uważa, że w proponowanej przez rząd "tarczy antykryzysowej" najważniejsze są państwowe dopłaty do pensji pracowników - wynika z sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". Tylko 15 proc. jest zadowolonych z proponowanej przez rządzących pożyczki dla mikrofirm.





05:37

Władze Birmy potwierdziły pierwsze dwa przypadki zakażenia koronawirusem w tym kraju. Jak poinformowało ministerstwo zdrowia, chodzi o dwóch pacjentów w wieku 26 i 36 lat, obywateli Birmy, którzy powróciły z USA i Wielkiej Brytanii.



Birma jest jednym z ostatnich krajów azjatyckich, do którego dotarł koronawirus SARS-CoV-2



Tymczasem władze sąsiedniej Tajlandii potwierdziły 106 nowych przypadków zakażeń i trzy kolejne zgony z powodu koronawirusa.



W sumie kraj ten ma już 827 potwierdzonych przypadków infekcji i cztery ofiary śmiertelne.

05:35

Liczba nowych zakażeń koronawirusem w Korei Południowej nieznacznie wzrosła. Jak poinformowały we wtorek służby sanitarne tego kraju, w poniedziałek zarejestrowano 76 nowych infekcji, o 12 więcej niż dzień wcześniej.



W sumie liczba infekcji w Korei Południowej przekroczyła 9 tysięcy, natomiast liczba ofiar śmiertelnych wzrosła w poniedziałek o dziewięć - do 120.



Tak jak wcześniej, najwięcej nowych przypadków wykryto w mieście Daegu na południowym wschodzie kraju, szczególnie dotkniętym przez epidemię.

05:33

Gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo wydał pilne rozporządzenie nakazujące szpitalom zwiększyć o połowę liczbę łóżek w szpitalach. Wiąże się to 38-procentowym wzrostem liczby przypadków koronawirusa - do 20 875.

Rozwój epidemii wskazuje, że stan Nowy Jork będzie potrzebował 110 tysięcy łóżek. (...) Nie poradzimy sobie z falą na najwyższym poziomie. Fala musi się obniżyć - przekonywał gubernator.

Liczba potwierdzonych przypadków SARS-Cov-2 zwiększyła się od niedzieli w całym stanie o ponad pięć tysięcy - do 20875. W mieście Nowy Jork sięga już 12305 - ogłosił w poniedziałek Andrew Cuomo.

Do tej pory w całym stanie z powodu zakażenia Covid-19 zmarło 157 osób, co stanowi ponad jedną trzecią 463 ofiar śmiertelnych koronawirusa w USA.





05:30

Prezydent Donald Trump jest przekonany, że kryzys związany z pandemią koronawirusa niebawem się zakończy. Wkrótce Ameryka ponownie będzie otwarta na biznes - powiedział w poniedziałek wieczorem czasu lokalnego w Białym Domu.



Nie pozwolimy koronawirusowi wyrządzić trwałych szkód amerykańskiej gospodarce - podkreślił prezydent.



Donald Trump przyznał, że sytuacja może jeszcze się pogarszać, ale - jak dodał - "robimy wszystko, by trwało to jak najkrócej". Wygramy tę wojnę - i to znacznie szybciej niż sądzi wielu ludzi - zapewnił.



Prezydent wyraził przekonanie, że pandemię koronawirusa może powstrzymać połączenie dwóch znanych leków: antymalarycznej chlorochiny i antybiotyku azytromycyny. Prezydent poinformował, że "wkrótce w Nowym Jorku rozpoczną się badania kliniczne na istniejących lekach, które mogą okazać się skuteczne przeciwko wirusowi".



Trump poinformował, że tak jak on, również jego żona, Melania, miała negatywny wynik testu na obecność koronawirusa.



Tymczasem w USA w szybkim tempie przybywa osób zakażonych; testy przeprowadzane są masowo. W poniedziałek - jak podaje dziennik "New York Times" - ogólna liczba chorych na Covid-19, chorobę wywoływaną przez koronawirusa SARS-CoV-2, przekroczyła 39 tys. Zmarło co najmniej 458 osób. Najgorsza sytuacja panuje w stanie Nowy Jork; co 20. wykryty na świecie przypadek SARS-CoV-2 pochodzi właśnie stamtąd.

05:25

W Chinach kontynentalnych znacznie wzrosła liczba tzw. "importowanych" przypadków zakażenia koronawirusem. Jak podała rano państwowa komisja zdrowia, poprzedniego dnia infekcje wykryto u 74 osób, które przybyły z zagranicy.



Po raz pierwszy od dłuższego czasu zarejestrowano kilka lokalnych przypadków zakażenia, według chińskich władz sanitarnych - cztery.



Ponownie odnotowano także zgony. Jak podała we wtorek państwowa komisja zdrowia, liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Chinach wzrosła o siedem do 3277, zaś liczba potwierdzonych przypadków infekcji od początku epidemii wzrosła do 81 171. Ponad 73 tysiące z tych osób uznano już za zdrowe.

05:20

W związku z pandemią koronawirusa wszyscy zagraniczni turyści przebywający na Kubie zostaną odizolowani - zapowiedział szef kubańskiego rządu Manuel Marrero.



Wszyscy turyści, którzy nadal przebywają w hotelach, są izolowani (...) Nie mogą opuścić hotelu, dopóki nie znajdą lotu, aby wrócić do swoich domów - powiedział premier Marrero. W poniedziałek na Kubie przebywało 32 500 zagranicznych turystów.



Doo tej pory na Kubie stwierdzono 40 przypadków zakażenia koronawirusem, w tym jeden śmiertelny.



Już w piątek prezydent kraju Miguel Diaz-Canel ogłosił, że z powodu pandemii koronawirusa Kuba zamknie od wtorku na miesiąc swoje granice dla obcokrajowców. Wstęp na wyspę będą mieli tylko kubańscy obywatele, chcący powrócić z zagranicy.



Zapowiedział także zamknięcie dyskotek, teatrów, kin i innych miejsc, świadczących rozrywkę.



05:17

Zakażony koronawirusem 72-letni ksiądz Giuseppe Berardelli zmarł w szpitalu po tym, gdy zrezygnował z respiratora chcąc, by podłączyć do niego kogoś młodszego. Historię kapłana opisują włoskie media, nazywając jego gest "chrześcijańskim heroizmem".



Ksiądz Berardelli pochodził z miejscowości Casnigo koło Bergamo, czyli epicentrum epidemii we Włoszech. Od jakiegoś czasu miał kłopoty ze zdrowiem. Właśnie z tego powodu pojawiły się u niego po zakażeniu koronawirusem poważne komplikacje, wymagające podłączenia go do respiratora.



Jak podały media, świadom tego, że jest u kresu życia, zrezygnował z urządzenia mówiąc, by przekazano go młodszemu choremu; komuś, kogo nie znał - podkreślono w relacji telewizyjnej.







05:05

Najwięcej zgonów zgłoszono z Włoch (5476), Chin (3276), Hiszpanii (1720), Iranu (1685), Francji (674) i Stanów Zjednoczonych (471). W Polsce zmarło osiem osób. Koronawirusa potwierdzono w naszym kraju w 749 przypadkach.

Sanepid wskazał, że w ostatnich tygodniach obserwuje się rosnącą liczbę zachorowań na COVID-19 w całej Europie.

Według danych WHO na 22 marca, w 41 krajach regionu europejskiego dochodzi do lokalnej transmisji wirusa SARS-CoV-2.

Główny Inspektor Sanitarny zaleca zaniechanie jakichkolwiek podróży.