Padł światowy rekord w historii gier losowych! Przynajmniej jeden kupon pasuje do wszystkich sześciu liczb wylosowanych podczas amerykańskiej loterii Mega Millions. Do zgarnięcia jest 1,6 miliarda dolarów.

Loteria Mega Millions działa w 44 stanach / ERIK S. LESSER / PAP

To w Karolinie Południowej sprzedano zwycięski kupon gry Mega Millions - podaje agencja Reutera. Szczęśliwiec prawidłowo wytypował numery z losowania: 5, 28, 62, 65 i 70 oraz numer Mega ball - 5. Na razie nie wiadomo, kim jest zwycięzca.



Na razie nie jest jeszcze pewne, czy szczęśliwych kuponów nie sprzedano także w innych miejscach. Jeśli okaże się, że to jedyny zwycięski los, szczęśliwiec będzie mógł wybrać albo wypłatę gotówki w wysokości 904 milionów dolarów lub rozłożyć wygraną w wysokości 1, 6 miliarda dolarów na 29-letnie płatności.

Rekordowa wygrana to efekt kumulacji z ostatnich dni. Przed tygodniem bowiem nikt nie trafił szóstki w Mega Millions i wówczas wygrana wzrosła z 660 milionów do miliarda dolarów. Także w sobotnim losowaniu nie padła główna wygrana i dzięki czemu stawka zwiększyła się do 1 600 000 000 dolarów.

Loteria Mega Millions działa w 44 stanach, w stołecznym Dystrykcie Kolumbii i na amerykańskich Wyspach Dziewiczych. Gracz wybiera pięć liczb od 1 do 70 i dodatkową od 1 do 25. Cena jednego kuponu to dwa dolary.

Ci, którym się nie powiodło, będą mogli spróbować szczęścia w innej grze losowej - Powerball. Dziś będzie można w niej wygrać ponad 600 milionów dolarów.