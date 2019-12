Ogromna awaria sieci ciepłowniczej firmy Veolia w Warszawie. Jak poinformował po posiedzeniu sztabu kryzysowego prezydent miasta Rafał Trzaskowski, ucierpiały dwie osoby: zostały poparzone przez gorącą wodę i parę wodną. Z wcześniejszych doniesień wynika, że jest wśród nich kobieta, która została poparzona, gdy ratowała zwierzę z zalanej piwnicy. Sparaliżowany jest ruch w rejonie ulicy Powsińskiej: nad miejscem awarii unoszą się bowiem kłęby pary ograniczające widoczność. Według przekazanych przez Rafała Trzaskowskiego informacji, do godziny 22:00 awaria powinna być usunięta. Jak jednak przyznała w rozmowie z RMF FM rzecznika Ratusza, w grę wchodzi również wariant pesymistyczny, w którym usuwanie awarii może potrwać nawet kilka dni.

Na posiedzeniu sztabu kryzysowego ustalono - jak donosi reporter RMF FM Mariusz Piekarski - że w pierwszej kolejności - obok naprawy - operator sieci ciepłowniczej ma ograniczyć skutki awarii dla mieszkańców: elektrociepłownia Żerań i ciepłownia Kawęczyn mają więc zwiększyć moc tak, by przejąć dostawy ciepłej wody do sieci i przejąć rejony zaopatrywane w ciepło przez elektrociepłownię Siekierki - czyli tę, z której woda płynęła właśnie przez uszkodzony rurociąg.

Wczesnym popołudniem skutki awarii udało się ograniczyć do połowy miasta - a jeszcze w południe niższe ciśnienie i niższa temperatura odczuwalne były w całej Warszawie.

Jak przyznał na konferencji prasowej po posiedzeniu sztabu kryzysowego Rafał Trzaskowski, przez kilka godzin po pojawieniu się awarii w wielu częściach miasta były problemy z ogrzewaniem, ale - podkreślał - trwają naprawy i sytuacja ma się szybko poprawiać.

"W olbrzymiej większości Warszawy powinniśmy mieć dokładnie takie same dostawy ciepła. Ewentualnie tylko część Warszawy zwłaszcza ta, która jest bardzo blisko tej awarii, może mieć przejściowe problemy" - mówił prezydent.

Jak zaznaczył, kłopoty powinny zniknąć do wieczora.

"Miejmy nadzieję, że - tak jak zapewnia mnie spółka Veolia - ta awaria zostanie usunięta do godziny 22:00" - powiedział.

Rzeczniczka warszawskiego Ratusza, pytana o termin usunięcia awarii przez naszego dziennikarza Michała Dobrołowicza, przyznała jednak, że w grę wchodzą dwa warianty: w optymistycznym awaria zostanie usunięta dzisiaj późnym wieczorem, w pesymistycznym - nawet za kilka dni.

"Uszkodzeniu uległa rura ciepłownicza z gorącą wodą, z której nastąpił wyciek. Wytworzyły się duże ilości pary wodnej"

Zgłoszenie o awarii dotarło do służb przed godziną 10:00.



"Otrzymaliśmy zgłoszenie o awarii ciepłowniczej na wysokości adresu Powsińska 67. Zgłoszenie wpłynęło do nas około godziny 9:45. Uszkodzeniu uległa rura ciepłownicza z gorącą wodą, z której nastąpił wyciek. W związku z tym wytworzyły się duże ilości pary wodnej" - relacjonował Wojciech Kapczyński z warszawskiej straży pożarnej.

"Zabezpieczamy miejsce zdarzenia oraz pomagamy opuścić pojazdy osobom, które utknęły na miejscu" - podawał.



Na drodze utknęło około 200 aut, w tym 7 autobusów

Mazowiecka straż pożarna podała na swoim profilu na Twitterze, że przed południem rozlewisko wody na ul. Powsińskiej miało długość około 600 metrów. Na drodze - w rozlewisku i gęstej mgle - utknęło około 200 samochodów, w tym 7 autobusów. Straż pożarna pomogła 100 osobom.

Dwie osoby poparzone. Kobieta ratowała zwierzę z zalanej piwnicy

W wyniku awarii ucierpiały dwie osoby: zostały poparzone przez gorącą wodę i parę wodną. Obie trafiły do szpitala.

Jak informowała wcześniej stołeczna Komenda Miejska PSP, jedną z poszkodowanych osób jest kobieta, która ratowała zwierzę z zalanej piwnicy.

"Zalane są drogi dojazdowe oraz osiedla do ul. Gołkowskiej. Jedna osoba została poparzona (mieszkanka osiedla, która ratowała zwierzę z zalanej piwnicy)" - podali strażacy we wpisie na Facebooku.



Woda zalała również część podziemną budynków na rogu ul. Idzikowskiego i Czerniakowskiej.

Ochroniarz z budynku przy ul. Idzikowskiego 2 relacjonował w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że widząc płynący strumień wody, zabezpieczył wejście, ale mimo to woda wdarła się do podziemi.



"Najwięcej gorącej wody wdarło się do garażu" - mówił.

W efekcie - jak podał - zalane zostały samochody.

"W górę z ziemi buchnął gejzer gorącej wody wysoki na kilka metrów"

Na południowym pasie ul. Powsińskiej na długości kilkuset metrów zaległa warstwa parującego szlamu, a ze studzienek wydobywała się para.



"Widziałem moment awarii, gdy jechałem do sklepu. W górę z ziemi buchnął gejzer gorącej wody wysoki na kilka metrów" - relacjonował mieszkaniec ul. Idzikowskiego.

Pracownik służb działających na miejscu potwierdził, że na ul. Idzikowskiego samochody stały w gorącej wodzie.



Potężna chmura pary. "Wygląda to strasznie"

"Na asfalcie cały czas jest gorąca woda. Niemal na całej długości ul. Powsińskiej unosi się teraz potężna chmura pary. Momentami sięga nawet kilkunastu metrów" - relacjonował w Faktach RMF FM o godzinie 11:00 obecny na miejscu dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz.

Od mieszkającej w pobliżu kobiety usłyszał: "Wygląda to strasznie, jestem przerażona, szczególnie, że mieszkam niedaleko. Nie widać nic".



Okoliczni mieszkańcy podkreślali w rozmowie z naszym reporterem, że mają gigantyczne problemy z dostaniem się do swoich domów.



Strażacy otrzymywali również zgłoszenia o zalanych piwnicach i garażach. Ze względów bezpieczeństwa w niektórych budynkach odcięto prąd: chodziło o ryzyko zalania skrzynek elektrycznych.



O godzinie 14:00 - jak relacjonował Michał Dobrołowicz - w wielu mieszkaniach wciąż nie było gorącej wody, a strażacy cały czas pracowali na zalanych ulicach Idzikowskiego i Powsińskiej.

Na pytanie, jak długo jeszcze kierowcy nie będą mogli wjechać na te ulice, nasz reporter usłyszał, że może to potrwać jeszcze co najmniej kilka godzin. A to oznacza bardzo trudną sytuację na stołecznych drogach w popołudniowym szczycie komunikacyjnym - zwłaszcza na Mokotowie w okolicy toru łyżwiarskiego Stegny.

Godzinę później nasz dziennikarz podał, że duża część ul. Powsińskiej na wysokości Idzikowskiego została rozkopana.

"Kopią drogę, dużo dymu, wszystko jest zamknięte, wszystko stoi, są objazdy, autobusy stoją w korku. Dolinka Służewiecka cała okupowana" - opisywała w rozmowie z Michałem Dobrołowiczem mieszkanka tego rejonu miasta.

Dodajmy, że wszystkie koszty, które powstały w związku z awarią i jej skutkami, ma pokryć spółka Veolia.

Awaria ciepłownicza na ulicy Powsińskiej w Warszawie. Ulica jest nieprzejezdna / Grzegorz Kwolek / RMF FM