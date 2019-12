Ogromna awaria sieci ciepłowniczej firmy Veolia w Warszawie. Jak poinformował po posiedzeniu sztabu kryzysowego prezydent miasta Rafał Trzaskowski, ucierpiały dwie osoby. Z wcześniejszych doniesień wynika, że jest wśród nich kobieta, która została poparzona, gdy ratowała zwierzę z zalanej piwnicy. Sparaliżowany jest ruch w rejonie ulicy Powsińskiej: nad miejscem awarii unoszą się bowiem kłęby pary, ograniczające widoczność. Według przekazanych przez Rafała Trzaskowskiego informacji, awaria powinna być usunięta w ciągu 10 godzin od momentu jej powstania.

Otrzymaliśmy zgłoszenie o awarii ciepłowniczej na wysokości adresu Powsińska 67. Zgłoszenie wpłynęło do nas ok. godz. 9:45. Uszkodzeniu uległa rura ciepłownicza z gorącą wodą, z której nastąpił wyciek. W związku z tym wytworzyły się duże ilości pary wodnej - mówi Wojciech Kapczyński z warszawskiej straży pożarnej.

Zabezpieczamy miejsce zdarzenia oraz pomagamy opuścić pojazdy osobom, które utknęły na miejscu zdarzenia - powiedział Kapczyński.



Na drodze utknęło ok. 200 aut, w tym 7 autobusów

Mazowiecka straż pożarna podała na swoim profilu na Twitterze, że przed południem rozlewisko wody na ulicy Powsińskiej ma długość ok. 600 m. Na drodze w rozlewisku i gęstej mgle utknęło ok. 200 samochodów, w tym 7 autobusów. Straż pożarna pomogła 100 osobom.



Strażacy otrzymują też zgłoszenia o zalanych piwnicach i garażach. Ze względów bezpieczeństwa w niektórych budynkach odcięto prąd. Chodzi o ryzyko zalania skrzynek elektrycznych.



Na miejscu pracuje też kilka załóg policyjnych m.in. stołeczna drogówka, której funkcjonariusze zabezpieczają skrzyżowania. Zablokowana jest m.in. ul. Limanowskiego w kierunku Wiertniczej i Powsińska, odcinek ul. Idzikowskiego, Gołkowska.

Poparzona kobieta. Ratowała zwierzę z zalanej piwnicy

Zalane są drogi dojazdowe oraz osiedla do ul. Gołkowskiej. Jedna osoba została poparzona (mieszkanka osiedla, która ratowała zwierzę z zalanej piwnicy) - poinformowała na Facebooku Komenda Miejska PSP m.st. Warszawy.



Woda zalała też część podziemną budynków na rogu ul. Idzikowskiego i Czerniakowskiej. Ochroniarz z budynku przy ul. Idzikowskiego 2 przekazał PAP, że widząc płynący strumień wody zabezpieczył wejście, mimo to woda wdarła się do podziemi.



Najwięcej gorącej wody wdarło się do garażu - powiedział PAP ochroniarz. Dodał, że zalane zostały samochody.



Warstwa parującego szlamu na długości kilkuset metrów

Na południowym pasie ul. Powsińskiej na długości kilkuset metrów zalega warstwa parującego szlamu, a ze studzienek wydobywa się para.



Widziałem moment awarii, gdy jechałem do sklepu. W górę z ziemi buchnął gejzer gorącej wody wysoki na kilka metrów - opowiadał jeden z mieszkańców ul. Idzikowskiego. Natomiast pracownik służb działających na miejscu mówił, że na ul. Idzikowskiego samochody stały w gorącej wodzie.



Trwa wypompowywanie pozostającej wody do kanału wzdłuż ul. Czerniakowskiej.

Potężna chmura pary. "Wygląda to strasznie"

Na asfalcie cały czas jest gorąca woda. Niemal na całej długości ul. Powsińskiej unosi się teraz potężna chmura pary. Momentami sięga nawet kilkunastu metrów - relacjonował w Faktach RMF FM o godz. 11:00 nasz dziennikarz Michał Dobrołowicz. Wygląda strasznie, jestem przerażona, szczególnie, że mieszkam niedaleko. Nie widać nic - mówiła jedna z kobiet mieszkająca w pobliżu.

Wciąż tuż nad jezdnią unosi się chmura gęstej pary. Jest jednak na szczęście niższa niż przed godziną. W kilku miejscach jest uszkodzona jezdnia. Powsińska jest zablokowana na wysokości ul. Idzikowskiego. Mieszkańcy podkreślają, że mają gigantyczny problem z dostaniem się do swoich domów - relacjonował o godz. 12:00 Michał Dobrołowicz.

Jak podał Zarząd Transportu Miejskiego, z powodu awarii mogą wystąpić utrudnienia w kursowaniu linii 131, 159, 162, 164, 180 ,185 i 187.

Kierowcy też powinni korzystać z objazdów wyznaczonych przez policjantów, m.in. Doliną Służewiecką, ul. Sobieskiego i Alejami Ujazdowskimi w kierunku centrum Warszawy.

Awaria ciepłownicza na ulicy Powsińskiej w Warszawie. Ulica jest nieprzejezdna / Grzegorz Kwolek / RMF FM

Skutki awarii mogą być odczuwalne w całej stolicy

Jak poinformowała naszego dziennikarza Mariusza Piekarskiego rzeczniczka spółki Veolia Energia Warszawa S.A., samo ustalanie przyczyn awarii potrwa co najmniej do godz. 15.

Prawdopodobnie doszło do pęknięcia głównego ciepłociągu pod ul. Powsińską. Być może stało się tak z powodu niskiej temperatury albo zostały uszkodzone rury, bo nieopodal - przy ul. Bernardyńskiej - były prowadzone roboty ziemne.