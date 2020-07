To jeszcze nie jest druga fala pandemii - tak dzisiejszy skok zachorowań komentuje rzecznik Ministerstwa Zdrowia. 502 nowe zakażenia są przede wszystkim efektem ponownie przeprowadzanych testów w kopalniach. Statyki podnoszą też pozytywne wyniki rodzin zakażonych górników oraz ogniska w domach pomocy w Małopolsce i na Mazowszu.

Resort zdrowia mówi też o nowym typie ognisk. Chodzi o zakażenia sklepowe, które w ostatnich dniach odnotowano między innymi w Małopolsce. Właściciele sklepów muszą zacząć dbać o przestrzeganie nakazu noszenia maseczek i dezynfekcji rąk - ostrzega rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz i radzi oddelegowanie jednego z pracowników do upominania klientów.

Przypomniał, że jeśli w sklepie zostanie wykryty przypadek koronawirusa, wówczas sanepid będzie kierował pracowników i klientów sklepu na kwarantannę.

Ministerstwo podkreśla, że nie odnotowano większej liczby zakażeń koronawirusem na skutek wyjazdów turystycznych. Te na terenie kraju - na Mazury i nad morze przyczyniły się do pojedynczych zachorowań. Polacy zrezygnowali w tym roku z masowych wyjazdów zagranicznych.



We wtorek MZ poinformowało o wykryciu 502 nowych zakażeń koronawirusem i o śmierci kolejnych 6 osób. W sumie liczba zdiagnozowanych przypadków wzrosła do 43,904 tys., a zgonów do 1682