10 ofiar śmiertelnych, 901 zarażonych koronawirusem - to najnowsze informacje nt. epidemii w Polsce. Wczoraj potwierdzono 152 nowe przypadki zarażenia. Od północy na terenie Polski obowiązują radykalne ograniczenia w przemieszczaniu się. Szkoły od dziś mają obowiązek prowadzenia zdalnej nauki. Nauczyciele mają stawiać uczniom oceny.

Pacjent przywożony do Szpitala Zakaźnego w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Józefa Strusia z ZOL SPZOZ w Poznaniu

05:25

Wraz z członkami gospodarczego sztabu kryzysowego zrobię wszystko, by jak najłagodniej przeprowadzić Polskę przez czas perturbacji ekonomicznych i zminimalizować wpływ pandemii na życie milionów polskich rodzin - zapewnił na Facebooku premier Mateusz Morawiecki po zakończeniu posiedzenia sztabu.



Premier zwrócił uwagę, że w sytuacji pandemii koronawirusa widoczne są dwa kluczowe zagrożenia - dotyczące zdrowia i życia obywateli oraz poważne niebezpieczeństwo ekonomiczne. Jak wyjaśnił, właśnie dlatego oprócz wprowadzanego już planu tarczy antykryzysowej we wtorek rozpoczęto prace gospodarczego sztabu kryzysowego. Zaprosiłem do niego szefów i szefowe głównych instytucji odpowiedzialnych za stabilność polskiej gospodarki: Prezesa Narodowego Banku Polskiego, wicepremiera i ministra aktywów państwowych razem z ministrami rozwoju, finansów, rodziny, a także prezesów BGK, PFR i UOKiK oraz przewodniczącego KNF - napisał na Facebooku.



Szef rządu poinformował, że podczas pierwszego, zakończonego wieczorem teleposiedzenia omówiono możliwe scenariusze rozwoju wypadków.





05:20

Od dziś szkoły mają obowiązek prowadzenia zdalnej nauki. Nauczyciele mają realizować podstawę programową i stawiać uczniom oceny. Wcześniej MEN tylko zalecało, by w czasie, gdy nie odbywają się w szkołach lekcje w formie tradycyjnej, nauczyciele prowadzili nauczanie online. Mieli proponować uczniom korzystanie z rozmaitych materiałów dydaktycznych, utrwalających wiedzę zdobytą w szkole i pomagających w przygotowaniach do egzaminów. Uczniowie korzystali z nich dobrowolnie i nie mogli otrzymywać ocen.



Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 do 10 kwietnia 2020 r. wydłużony został okres zawieszenia zajęć w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych. Zawieszenie zajęć dotyczy zarówno placówek publicznych, jak i niepublicznych.







05:06

Od północy na terenie całej Polski obowiązują nowe radykalne ograniczenia w przemieszczaniu się. Wszedł zakaz opuszczania domów poza nielicznymi wyjątkami - jak wyjście do pracy czy po niezbędne zakupy.

Wieczorem Dzienniku Ustaw opublikowano zmienione rozporządzenie Ministra Zdrowia dotyczące stanu epidemii.

W rozporządzeniu wskazano m.in., że w okresie od 25 marca do 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się przemieszczania się z wyjątkiem np. wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym oraz zakupu towarów i usług z tym związanych. Wyjątki dotyczą także zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej oraz zakupu towarów i usług.

Ograniczenie nie dotyczy również wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19.

Lista nowych obostrzeń wprowadzanych w ramach walki z koronawirusem / RMF FM / RMF FM

Zdecydowano, że w mszy lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób - wyłączając z tego osoby sprawujące posługę lub osoby zatrudnione przez zakład pogrzebowy w przypadku pogrzebu.

W rozporządzeniu wskazano, że w przypadku, gdy przemieszczanie się następuje pieszo - dwie osoby mogą się poruszać w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie.

Jeśli chodzi o środki publicznego transportu zbiorowego -zgodnie z rozporządzeniem, w tym samym czasie może nimi podróżować nie więcej osób, niż wynosi połowa miejsc siedzących.

Nowe przepisy zakazują organizowania zgromadzeń od 25 do 11 kwietnia. Ograniczenia tego nie stosuje się do spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych, pozarolniczej działalności gospodarczej lub prowadzeniem działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym.

Wciąż działają też wprowadzone wcześniej regulacje związane z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa - m.in. zmiany w funkcjonowaniu centrów handlowych i obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla powracających zza granicy.