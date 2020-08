Ministerstwo Zdrowia zaktualizowało listę powiatów objętych obostrzeniami w związku z pandemią koronawirusa. W strefie czerwonej - o najostrzejszych rygorach - jest 5 powiatów i dwa miasta. Strefa żółta to w tej chwili 9 powiatów i 3 miasta. Jest też strefa różowa - czyli te miasta, które są zagrożone wejściem do strefy żółtej. Są w niej 3 miasta i 4 powiaty. Zmiany będą obowiązywać od piątku 21 sierpnia.

Aktualna lista powiatów z obostrzeniami / Ministerstwo Zdrowia /





Do strefy czerwonej trafiły powiaty: nowosądecki, nowotarski, wieluński, rybnicki i lipski oraz Nowy Sącz i Rybnik.

W strefie żółtej są powiaty: tatrzański, pszczyński, ostrzeszowski, ostrowski, pajęczański, łowicki, przemyski, jarosławski, radziejowski oraz Biała Podlaska, Ruda Śląska i Żory.



W strefie różowej są natomiast Kraków, Katowice, Koszalin oraz powiaty wołomiński, otwocki, pucki i starogardzki. Te miasta i powiaty są zagrożone tym, że trafią do strefy żółtej lub czerwonej. Decyzja w tej sprawie ma zostać podjęta w przyszłym tygodniu. Miasto Kraków jest bardzo blisko, żeby wejść do kategorii żółtej. Jeżeli liczba nowych zakażeń będzie tak dynamiczna jak w tej chwili, myślę, że w następnym tygodniu Kraków będzie niestety w kategorii żółtej. Ale nie tylko Kraków - z dużych miast także Katowice i Koszalin - ostrzegał wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.



Karetka z powiatu limanowskiego pod Oddziałem Klinicznym Chorób Zakaźnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie //Łukasz Gągulski /PAP





Powinniśmy być uczuleni na to, że te obostrzenia, które wprowadziliśmy, mogą spotkać każde miejsce w kraju. My posiłkujemy się danymi, które do nas spływają, nie ma tutaj żadnej uznaniowości i protekcji. Jeżeli będzie taka potrzeba, każde miasto w kraju może znaleźć się w kategorii żółtej lub czerwonej - zaznaczył Kraska.

Jakie restrykcje w strefie czerwonej?

W strefie czerwonej obowiązuje m.in. zakaz organizowania kongresów i targów oraz działania sanatoriów, wesołych miasteczek i parków rozrywki. W siłowniach wprowadzono limit osób: jedna na 10 metrów kwadratowych. W kinach na widowni zajętych może być 25 procent miejsc. W kościołach i innych obiektach kultu dopuszczalne jest obłożenie budynku w 50 procentach, a na zewnątrz limit wynosi 150 osób. Liczba osób biorących udział w uroczystościach rodzinnych, w tym w weselach, została ograniczona do 50 (limit ten nie obejmuje obsługi). Wszędzie w przestrzeni publicznej konieczne jest zakrywanie nosa i ust.

Jakie restrykcje w strefie żółtej?

W strefie żółtej w przypadku imprez takich jak: targi, wystawy, kongresy czy konferencje obowiązuje limit: jedna osoba na 4 metry kwadratowe. W siłowniach to jedna osoba na 7 metrów kwadratowych, a w kinach zajętych może być 25 procent miejsc dla publiczności. Liczba osób biorących udział w imprezach rodzinnych, w tym w weselach, nie może przekraczać 100 (z wyłączeniem obsługi).







Kolejne 767 nowych przypadków koronawirusa

Dziś Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 767 nowych przypadkach koronawirusa oraz śmierci kolejnych 12 osób. Aktualny bilans pandemii SARS-CoV-2 w Polsce to 59 378 zakażonych i 1 925 ofiar śmiertelnych. Od początku epidemii wyzdrowiało 40 481 chorych.



Nowe potwierdzone zakażenia dotyczą mieszkańców województw: śląskiego (176), małopolskiego (151), mazowieckiego (96) , wielkopolskiego (80), pomorskiego (68), łódzkiego (44), podkarpackiego (26), dolnośląskiego (21), kujawsko-pomorskiego (21), lubelskiego (16), świętokrzyskiego (15), warmińsko-mazurskiego (13), podlaskiego (12), zachodniopomorskiego (12), lubuskiego (8), opolskiego (8).

Resort poinformował także o śmierci 12 osób zakażonych koronawirusem, w wieku od 46 do 92 lat. Zmarły one w Łańcucie, Ostródzie, Oleśnicy, Białymstoku, Wąsoszu, Raciborzu, Tarnowie, Zgierzu, Koszalinie, Szczecinie i w Gdańsku. Większość z nich - jak przekazało MZ - miało choroby współistniejące.