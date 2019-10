Instytut Karoliński w Sztokholmie uznał, że tegoroczna nagroda Nobla z dziedziny medycyny przypadnie trzem naukowcom do podziału. Laureaci to William G. Kaelin Jr, Sir Peter J. Ratcliffe i Gregg L. Semenza. Ich badania dotyczyły gospodarki tlenowej w komórkach.

Trzej tegoroczni laureaci nagrody Nobla w dziedzinie medycyny William G. Kaelin Jr, Sir Peter J. Ratcliffe i Gregg L. Semenza dokonali odkrycia tego, jak komórki ludzkiego organizmu wyczuwają obecność tlenu i reagują, gdy mają go za mało. Odkrycie tegorocznych noblistów utorowało drogę do stworzenia nowych strategii leczenia anemii, nowotworów i innych chorób.

Nazwiska noblistów ogłosił w Sztokholmie Komitet Noblowski. Zostali wybrani przez Instytut Karoliński.

William G. Kaelin Jr., Sir Peter J. Ratcliffe i Gregg L. Semenza odkryli, w jaki sposób komórki naszego organizmu wyczuwają, że dostęp tlenu jest ograniczony i - co najważniejsze - starają się ochronić przed konsekwencjami. Tlen jest komórkom niezbędny do przemiany materii. Jeśli go brakuje, obumierają, muszą więc wdrożyć plan ratunkowy.

To dotyczy bardzo różnych sytuacji. Od adaptacji organizmu do życia na wyższej wysokości, na przykład zdobywania wysokich gór, po reakcje w przypadku zranienia, gdy dochodzi do wykrwawienia. Do reakcji w przypadku udaru czy zawału serca, gdy ustaje dopływ krwi.

To także badania niezwykle ważne dla onkologii, bo próbuje się walczyć z nowotworami utrudniając im dostęp tlenu. Zrozumienie tego, jak komórki rakowe zapewniają sobie tlen, jest bardzo ważne dla leczenia chorych onkologicznie.



Rozpoczął się tydzień, podczas którego poznamy laureatów Nagrody Nobla w sześciu dziedzinach. Wśród laureatów można spodziewać się większej liczby kobiet - tak wynika z zapowiedzi sekretarza generalnego Szwedzkiej Królewskiej Akademii Nauk Görana Hanssona. Akademia zmieniła zasady nominacji tak, by promować kobiety i osoby różnorodne etnicznie, które do tej pory - jak stwierdziła - były nie dość reprezentowane.

Oprócz nagrody finansowej każdy z laureatów otrzymuje dyplom i złoty medal. Na awersie medalu widnieje profil fundatora nagrody - Alfreda Nobla, wraz z datą jego urodzenia i śmierci zapisaną cyframi rzymskimi. Ta strona medalu jest taka sama w przypadku medycyny i fizjologii, fizyki, chemii, oraz literatury, ponieważ odznaczenia w tych kategoriach wykonał szwedzki rzeźbiarz i grawer Erik Lindberg. Nieco inaczej wygląda awers medalu dla laureata pokojowej Nagrody Nobla oraz ustanowionej dopiero w 1968 roku nagrody w dziedzinie ekonomii.

Każdy z medali jest ręcznie robiony, waży średnio 175 gramów i ma średnicę 66 milimetrów. Najcięższy jest ten z ekonomii, który waży o kilka gramów więcej niż pozostałe. Każdy nagrodzony otrzymuje jeden medal, ale może sobie zażyczyć jego repliki. Ta jednak wybita jest z brązu i jedynie pokryta złotem.



Od 1901 roku laureaci Nagród Nobla są wybierani co roku w dziedzinie: literatury, fizyki, chemii oraz medycyny lub fizjologii. Równie długo przyznawana jest też Nagroda Pokojowa. Alfred Nobel nie ustanowił nagrody dla ekonomistów, którą przyznaje się dopiero od 1968 roku. Jej fundatorem jest Bank Szwecji.



Nazwiska laureatów tradycyjnie ogłaszane są na początku października, wręczenie nagrody ma zaś miejsce w rocznicę śmierci jej fundatora - 10 grudnia w Oslo i Sztokholmie.