Zmarła kolejna, ósma osoba zarażona koronawirusem - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. W sumie w Polsce potwierdzono 684 przypadki zarażenia - w tym dziś 36 nowych. Szef resortu zdrowia Łukasz Szumowski mówił w Porannej rozmowie w RMF FM, że pod koniec tygodnia w Polsce może być kilka tysięcy osób zakażonych koronawirusem. W Europie zarejestrowano już dwukrotnie więcej zakażeń wywołanych przez koronawirusa niż w Chinach - przekazała WHO.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 lub włącz automatyczne odświeżanie :

Według najnowszych danych przekazanych przez Ministerstwo Zdrowia, w Polsce odnotowano dotąd 684 przypadków zakażenia. 8 chorych zmarło.

13:20

U trzech pracowników komendy powiatowej policji w Głogowie na Dolnym Śląsku potwierdzono obecność koronawiursua. Komenda została zamknięta, a do powiatu wysłano wsparcie z Wrocławia.

Zakażenie koronawiursem potwierdzono u 2 policjantów i 1 pracownika cywilnego - wszyscy zostali już odizolowani. Kwarantannie zostali poddani wszyscy policjanci z komendy, a w budynku trwa teraz dezynfekcja.

13:16

Alkohol pochodzący z przestępstwa będzie wykorzystany do przygotowania preparatów dezynfekcyjno-odkażających. Dziś funkcjonariusze śląskiej Krajowej Administracji Skarbowej przekazali katowickiemu sanepidowi ponad 130 litrów takiego alkoholu.

To kolejna taka akcja. Na początku marca katowicki sanepid dostał ponad 850 litrów nielegalnej wódki i spirytusu, które wcześniej zarekwirowali funkcjonariusze administracji skarbowej.

13:13

Aby uzyskać świadczenie z tytułu choroby, osoba objęta kwarantanną składa oświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy.





13:08

Zamknięty został budynek Sądu Rejonowego Katowice-Wschód po tym, jak u pracującej w tym gmachu sędzi potwierdzono zakażanie koronawirusem. Zaplanowane rozprawy zostały odwołane, a osoby, z którymi kontaktowała się sędzia, są poddanie kwarantannie.



13:06

Trzy oddziały Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach są w tej chwili izolowane, a 32 osoby personelu medycznego są objęte kwarantanną. Decyzje podjęto w sobotę po południu, kiedy okazało się, że jedna z osób personelu medycznego jest zakażona koronawirusem.

Na trzech oddziałach objętych reżimem sanitarnym w sumie przebywa 22 pacjentów: czterech na oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii, pięciu na oddziale ortopedycznym i 13 pacjentek na oddziale położniczo-ginekologicznym. Dzisiaj od wszystkich pacjentów mają zostać pobrane próbki.





12:54

342 nowe zakażenia koronawirusem stwierdzono w Belgii w ciągu ostatnich 24 godzin - poinformowały władze tego kraju. To pierwszy spadek zakażeń od 15 marca i do tego bardzo duży. "Trzymamy wirusa za kark" - przekazał resort zdrowia.



W ciągu ostatnich 24 godzin w Belgii stwierdzono ok. 250 przypadków mniej niż dobę wcześniej.



Po raz pierwszy widzimy, że sprawy idą w dobrym kierunku, ale nie mamy wystarczających liczb, aby mówić o trendzie - poinformowało belgijskie ministerstwo zdrowia. Trzymamy wirusa za kark i teraz ważne jest, abyśmy go nie puścili - dodał resort.



Łączna liczba osób w Belgii, u których stwierdzono do tej pory występowanie SARS-CoV-2, wynosi 3743. 13 osób zmarło z powodu choroby w ciągu ostatnich 24 godzin. W całym kraju z powodu powikłań po Covid-19, chorobie wywoływanej przez koronawirusa, zmarło 88 osób; większość z nich miała powyżej 65 lat.



12:43

W szpitalu w Tychach zmarła kolejna, ósma osoba zarażona koronawirusem - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. W sumie w Polsce potwierdzono 684 potwierdzone przypadki zarażenia - w tym dziś 36 nowych.



Zmarły to 83-letni mieszkaniec Szczyrku - poinformował burmistrz tej miejscowości Antoni Byrdy. Według informacji PAP miał choroby współistniejące. Z nieoficjalnych informacji reportera RMF FM Mariusza Piekarskiego wynika, że mężczyzna trafił do szpitala po tym, jak jego rodzinę odwiedzili znajomi z Holandii.

W szpitalu leży też żona zmarłego mężczyzny, a dzieci przebywają w kwarantannie. Hospitalizowane są także wnuczęta zmarłego.

Kolejne 36 potwierdzonych przypadków to: 16 osób z woj. dolnośląskiego, 5 osób z woj. lubuskiego, 5 osób z woj. opolskiego, 4 osoby z woj. małopolskiego, 3 osoby z woj. lubelskiego, 3 osoby z łódzkiego.



Dodatkowo też, jak poinformował resort, jedna osoba z woj. wielkopolskiego zostaje wyłączona z dotychczasowych wyliczeń. "Służby sanitarno-epidemiologiczne z woj. wielkopolskiego i dolnośląskiego, zajmujące się zakażoną osobą, uwzględniły ją w swoich raportach - dublując wynik" - wyjaśniło ministerstwo.

12:38

Zagrożenie rozprzestrzeniającym się koronawirusem jest powodem wyłączenia od najbliższego wtorku kaplic cmentarnych do odprawiania ceremonii pogrzebowych - poinformował szczeciński magistrat.



Uroczystości pogrzebowe zostaną ograniczone i będą odbywały się na cmentarzu, nad grobem w obecności najbliższej rodziny - wynika z informacji miasta.

12:34

W laboratoriach w Polsce przebadano dotąd 20 tys. 127 próbek pod kątem wykrycia koronawirusa, 649 z nich dało wynik pozytywny, a 19 tys. 478 negatywny - podało Ministerstwo Zdrowia. W ciągu doby wykonano ponad 2,5 tys. testów.







12:30

Na terenie Niemiec z powodu koronawirusa zmarło dotychczas 86 osób. Liczba nowych przypadków zakażenia wynosi ponad 4 tys. Przynajmniej 2809 pacjentów wróciło po chorobie Covid-19 do zdrowia - poinformował Lothar Wieler, szef Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie.



Faktyczna liczba zakażonych i zmarłych jest większa, ponieważ część krajów związkowych nie przekazało jeszcze aktualnych danych na temat rozprzestrzeniania się koronawirusa - dodał Wieler.



Używający innej metodologii pozyskiwania najnowszych danych Uniwersytet Johnsa Hopkinsa informuje o 24 873 zakażonych i 94 zmarłych na terenie Niemiec.



Przeciętny wiek zakażonych w RFN wynosi 45 lat. Przeciętny wiek osób zmarłych wynosi 82 lata. 57 proc. osób, u których zidentyfikowano Covid-19, to mężczyźni - wynika z aktualnych danych RKI.



Obserwujemy tendencję spłaszczania się krzywej wzrostu - powiedział Wieler. Poinformował, że w środę będzie mógł definitywnie ocenić rozwój dynamiki zakażeń. Byliśmy w stanie wykryć epidemię w Niemczech bardzo wcześnie, ponieważ przeprowadziliśmy tak dużo testów - oświadczył. Dodał, że wydajność w przeprowadzaniu testów musi być cały czas zwiększana.



Według doniesień niemieckich mediów brakuje konkretnej informacji na temat liczby testów na obecność koronawirusa przeprowadzanych na terenie Niemiec. W ustaleniach ekspertów waha się ona od 100 tys. do 200 tys. na tydzień.



RKI przedstawiło również nowe wytyczne dla personelu medycznego na wypadek pojawienia się braków kadrowych. W przypadku kontaktu z osobą zarażoną, czas kwarantanny osób pracujących w służbie zdrowia może zostać zmniejszony z 14 do 7 dni, a w określonych warunkach możliwe będzie dalsze wykonywanie obowiązków zawodowych.

12:26

Polska aktywowała unijny mechanizm ochrony cywilnej, co umożliwi sprowadzanie Polaków, którzy utknęli za granicą także w ramach unijnej solidarności - informuje nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginon. RMF FM jako pierwsze informowało w zeszłym tygodniu, że Polska sprowadza swoich obywateli do kraju tylko w ramach programu "LOT do domu", a nie korzysta z pomocy UE.



12:24

Do 19 wzrosła we Włoszech liczba zmarłych lekarzy, którzy byli zakażeni koronawirusem. Dotychczas potwierdzono go u ponad 4800 pracowników służby zdrowia. To o dwa razy więcej niż w Chinach.



Dziś lekarski związek zawodowy poinformował o śmierci specjalisty chorób zakaźnych doktora Leonardo Marchiego z Cremony w Lombardii.



W Parmie zmarł natomiast emerytowany lekarz Manfredo Squeri, który ostatnio pracował na oddziale w domu opieki.

12:20

462 przypadki śmiertelne koronawirusa stwierdzono w ciągu ostatnich 24 godzin w Hiszpanii. Zwiększa to liczbę zgonów z powodu Covid-19 w tym kraju do 2182 - poinformowało hiszpańskie ministerstwo zdrowia.



Liczba zakażonych koronawirusem wzrosła od niedzieli z 28 572 do 33 089 - sprecyzował resort.



Rząd poinformował w oświadczeniu, że wicepremier Carmen Calvo została hospitalizowana wczoraj z powodu infekcji dróg oddechowych i oczekuje na wyniki testu na koronawirusa.



Wicepremier udała się wczoraj po południu do szpitala, a po przeprowadzeniu badań lekarze zdecydowali, że musi tam pozostać na leczenie infekcji układu oddechowego - przekazano w oświadczeniu. Urodzona w 1957 roku Calvo została zbadana na obecność koronawirusa, a wyniki zostaną opublikowane, gdy tylko będą znane - dodano.







12:18

Po godz. 12 rozpoczęło się zwołane przez prezydenta Andrzeja Dudę posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, odbywa się ono w formie wideokonferencji. Tematem spotkania jest rządowa propozycja pakietu antykryzysowego.

12:16

Kolejne przykłady łamania zasad kwarantanny przez osoby, które w żadnym razie nie powinny opuszczać czterech ścian. Dla niektórych ważniejsze niż zdrowie innych osób okazała się chęć napicia się alkoholu, a dla innych konieczność zrobienia zakupów.



12:07

Oddział onkologiczny w Szpitalu Wojewódzkim przy ul. Kamieńskiego we Wrocławiu został zamknięty, a pacjenci i personel medyczny są poddani kwarantannie. Przyczyną jest zakażenie koronawirusem potwierdzone u jednej z pielęgniarek, która pracuje na tym oddziale.



Na oddziale przebywa 10 pacjentów. Część z nich zostanie wypisana do domu, gdzie będzie odbywać kwarantannę domową, a ci pacjenci, którzy wymagają hospitalizacji pozostaną na oddziale - powiedział rzecznik marszałka dolnośląskiego Michał Nowakowski.



Trwa ustalanie listy osób, z którymi mogła mieć kontakt zakażona pielęgniarka. Chodzi też o pacjentów onkologicznych, którzy nie byli hospitalizowani, ale przychodzili na oddział szpitalny. W tej grupie jest też część personelu medycznego, który będzie musiał poddać się kwarantannie.



Pielęgniarka jest hospitalizowana w szpitalu zakaźnym przy ul. Koszarowej we Wrocławiu. Jej stan jest dobry.



Rzecznik poinformował, że oprócz oddziału onkologicznego zamknięta została też przychodnia, która znajduje się w tym samym budynku. Należy ona do Dolnośląskiego Centrum Chorób Serca im. Zbigniewa Religi Medinet. Pozostałe oddziały szpitala wojewódzkiego pracują normalnie.





12:01

Z szafy, albo spod łóżka, możemy wyciągnąć mocno zakurzone hantle do ćwiczeń, kupione w czasach, kiedy obiecywaliśmy sobie, że od dziś już codziennie będziemy ich używać!



12:00

GIS podkreśla, by podczas kwarantanny domowej nie opuszczać domu, nie wychodzić do sklepu i nie spotykać się z innymi osobami, ani nie zapraszać nikogo do domu.



11:57

Samorządy będą wspierać lokalnych przedsiębiorców w walce ze skutkami koronawirusa. Wiele firm chociażby w Lublinie nie może działać ze względu na ograniczenia przepisami. Inne nie mają klientów, bo ludzie są w domach. Prezydent Lublina Krzysztof Żuk w rozmowie z Krzysztofem Kotem mówi, co miasto zamierza zrobić, żeby pomóc przedsiębiorcom.

Prezydent Lublina o pomocy przedsiębiorcom Krzysztof Kot /RMF FM





11:50

Z danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wynika, że w Europie zarejestrowano już dwukrotnie więcej zakażeń wywołanych przez koronawirusa niż w Chinach. Eksperci zaznaczają, że we Włoszech i Niemczech nieznacznie zaczęła spadać liczba zakażeń.



Na całym świecie do poniedziałku rano wykryto prawie 344 tys. zakażeń oraz około 15 tys. zgonów. Drugim ogniskiem pandemii stały się Stany Zjednoczone. Na naszym kontynencie na razie najmniej dotknięte koronawirusem SARS-CoV-2 są kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Jednak w tym regionie zachorowalność również się zwiększa i w ciągu kilku tygodni sytuacja tam może się znacznie zmienić.



W całej Europie, w tym głównie w Europie Zachodniej, najbardziej obecnie dotkniętej pandemią, zarejestrowano w sumie ponad 162 tys. zakażeń koronawirusem, czyli dwukrotnie więcej niż w Chinach, gdzie było ich dotąd 81 tys.



Najbardziej dramatyczna sytuacja jest we Włoszech i Hiszpanii, gdzie łączna liczba infekcji sięga prawie 95 tys. i jest już zdecydowana większa, niż w Chinach. W samych Włoszech wirus SARS-CoV-2 zaatakował już około 60 tys. osób. Z kolei w Hiszpanii, gdzie jest podobne tempo wzrostu zakażeń oraz zgonów, liczba zakażeń przekroczyła 35 tys.





11:46

Dwa kolejne oddziały krakowskiego Szpitala Uniwersyteckiego, znajdujące się w nowej siedzibie lecznicy przy ul. Jakubowskiego 2, są zamknięte. Powodem jest stwierdzenie zakażenia koronawirusem u pacjenta i pracownika.



Decyzja o zamknięciu dotyczy Oddziału Klinicznego Nefrologii i Dializoterapii oraz Oddziału Klinicznego Angiologii.

Na oddziale nefrologicznym wprowadzono kwarantannę. Z uwagi na to, że stacja dializ realizuje procedury ratowania zdrowia i życia musi działać normalnie, ale wprowadzono tam dodatkowe środki ostrożności, podczas transportu pacjentów i wykonywania świadczeń - wyjaśniła rzeczniczka placówki Maria Włodkowska.



Przebywający na oddziałach pacjenci, a także personel medyczny i niemedyczny zostali objęci obowiązkową kwarantanną. Osoby w niej przebywające zostaną poddane testom na obecność wirusa SARS-CoV-2.



Do czasu zakończenia kwarantanny wszystkie przyjęcia na wszystkie oddziały kliniczne zostają wstrzymane - poza tymi ratującymi życie.



W niedzielę szpital podał, że koronawirusa stwierdzono u trzech pracowników Oddziału Klinicznego Reumatologii i Immunologii. Zarówno ten, jak i sąsiadujący z nim Oddział Kliniczny Gastrologii i Hepatologii zostały zamknięte. Przebywających tam pacjentów i personel również objęto kwarantanną.



11:42

Wykorzystuję kwarantannę i pracuję zdalnie nad różnymi zmianami w rolnictwie - powiedział PAP w poniedziałek minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Dodał, że nie ma temperatury i czuję się dobrze.



Od piątku członkowie kierownictwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wykonują swoje obowiązki zdalnie, w związku z objęciem ich kwarantanną po potwierdzeniu zakażenia koronawirusem podsekretarza stanu Ryszarda Kamińskiego.



Nie czuję się chory, z wiceministrem Kamińskim byłem w jednym pomieszczeniu, ale nie witaliśmy się, siedzieliśmy w odległości kilku metrów. Ale takie są przepisy i muszę je bardzo restrykcyjnie przestrzegać - podkreślił minister.



Jak mówił Ardanowski, "teraz bardziej intensywnie i koncepcyjnie pracuje niż w ministerstwie, gdzie jeszcze musi przyjmować interesantów, gdzie się cały czas coś dzieje i ktoś mnie odrywa".



Teraz pracuję nad różnymi zmianami w rolnictwie, co należy poprawić, jakie wnioski wyciągnąć z koronawirusa, jakie rolnictwo wspierać, więc pracy nie brakuje, a technika w takiej sytuacji jest bardzo przydatna - powiedział Ardanowski.



Dyrektor departamentu komunikacji Małgorzata Książyk poinformowała, że minister Kamiński czuje się dobrze, ale nadal przebywa w izolacji. Jego stan zdrowia pozwala mu na pracę koncepcyjną.

11:39

Kilka godzin muszą czekać kierowcy, żeby wjechać do Czech przez przejście graniczne w Cieszynie-Boguszowicach - poinformował rzecznik policji w Cieszynie Krzysztof Pawlik.



Policjant zaapelował, żeby kierowcy tirów kierowali się do granicy tylko drogą S52. To najszybsze rozwiązanie. Kierowcy ciężarówek, którzy będą próbowali dotrzeć do przejścia w inny sposób, przykładowo od Pawłowic lub centrum Cieszyna, zostaną przez policjantów zawróceni i skierowani na węzeł w Harbutowicach, by zająć miejsce w kolejce. Prościej będzie od razu tam jechać od węzła z krajową 81 - dodał rzecznik.



Rzecznik Śląskiego Oddziału Straży Granicznej mjr Katarzyna Walczak poinformowała, że Czesi prowadzą wnikliwą kontrolę samochodów. Dziś jest poniedziałek, więc ruch po weekendzie jest większy - zaznaczyła.



Rzecznik dodała, że ruch przez boguszowickie przejście w kierunku do Polski odbywa się na bieżąco.





11:33

Na lotnisko w Liege we wschodniej Belgii dotarła dostawa ponad 6 milionów masek, które mają chronić przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa.



Jak informuje publiczny nadawca VRT, większość ze sprzętu to maski chirurgiczne, ale przesyłka zawiera też 150 tys. specjalistycznych masek FFP2, które są przeznaczone dla personelu medycznego mającego bezpośredni kontakt z pacjentami z Covid-19.



5 milionów masek ma być skierowanych do użytku we Flandrii przez personel ośrodków opieki i pielęgniarki odwiedzające ludzi w domach.

11:29

Ze względu na aktualną sytuację związaną z rozprzestrzeniającym się koronawirusem SARS-CoV-2 i wprowadzenie stanu epidemii w Polsce, Komisarz Ligi, w porozumieniu z zarządem Superligi Sp. z o.o., odpowiedzialnej za zarządzanie rozgrywkami PGNiG Superligi i PGNiG Superligi Kobiet, podjął decyzję o zakończeniu rozgrywek sezonu 2019/2020.





11:27

Agencja Badań Medycznych wesprze badania nad szczepionką przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Decyzję w tej sprawie podjęło szefostwo Agencji w porozumieniu z kierownictwem Ministerstwa Zdrowia. Wybrano do współpracy trzy krajowe ośrodki.





11:25

Oddział wewnętrzny szpitala w Nowym Dworze Mazowieckim zamknięty do odwołania. Z powodu kontaktu z pacjentem zarażonym koronawirusem na kwarantannę skierowano 32 osoby zatrudnione w tej placówce - w tym ośmiu lekarzy i 14 pielęgniarek. Ich absencja sprawia, że 24 pacjentów z oddziału będzie musiało trafić do innego szpitala. Po dezynfekcji wznowił natomiast działanie szpitalny oddział ratunkowy, do którego zgłosił się zakażony pacjent.





11:18

Laboratorium Państwowego Zakładu Higieny wznowiło działalność. Od środy 17 pracowników przebywało w kwarantannie. Laboratorium znów przyjmuje próbki.

Nie ma jeszcze pewności, że wszyscy pracownicy Państwowego Zakładu Higieny są zdrowi. Część czeka na wyniki testów w kwarantannie.







10:47

Planowana na 31 maja wizyta papieża Franciszka na Malcie została przełożona - ogłosił Watykan. Decyzje tę podjęto w związku z pandemią koronawirusa.



Dyrektor biura prasowego Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni w oświadczeniu przekazanym dziennikarzom napisał: "Z powodu sytuacji na świecie, w porozumieniu z władzami i miejscowym Kościołem zapowiedziana podróż apostolska na Maltę została przełożona na termin, który będzie ustalony".

10:34

Komornicy umożliwiają dłużnikom, których dotknęły skutki epidemii, ustalenie nowych zasad regulacji należności - poinformował rzecznik komorników Krzysztof Pietrzyk. Jeśli twoja sytuacja uległa zmianie w związku z koronawirusem, to nie bój się komornika, zadzwoń do niego - zaapelował.





10:30

30 osób z Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zostało wysłanych na kwarantannę. To konsekwencje wykrycia koronawirusa u jednego z pilotów LRP-u. Jak ustalił reporter RMF FM Mariusz Piekarski, grupa objęta kwarantanną to pracownicy kilku baz LPR w kraju, którzy byli na wspólnym szkoleniu.



10:20

20 tysięcy więźniów może uniknąć siedzenia w więzieniu z powodu koronawirusa. Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt ustawy o wypuszczeniu niektórych skazańców i objęciu ich dozorem elektronicznym. Do szczegółów dotarli dziennikarze RMF FM.

09:55

O godz. 10:30 odbędzie się kolejne posiedzenie rządowego zespołu zrządzania kryzysowego z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego. Głównym tematem rozmów będzie analiza działań podjętych w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa - poinformował rzecznik rządu Piotr Müller. Spotkanie zespołu odbędzie się w formule wideokonferencji.

09:54

W opinii rządu nie ma obecnie takich przesłanek, żeby wprowadzić stan nadzwyczajny - mówił w TVN24 szef KPRM Michał Dworczyk.



Dzisiaj nie ma przesłanek, aby wprowadzić stan nadzwyczajny, takie są fakty, czy się to komuś podoba czy nie. Dzisiaj państwo działa w oparciu - mówię o walce z chorobą - o dwie ustawy: specustawę i ustawę z 2008 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych i epidemii. Te ustawy dają pewne narzędzia władzom do tego, by z tym problemem, z którym się mierzymy w tej chwili, walczyć. I dopóki państwo może działać o te ustawy, które nie ograniczają praw obywatelskich, nie są żadnym ze stanów nadzwyczajnych to po prostu nie ma podstaw prawnych do tego, żeby wybory przesunąć - mówił Dworczyk.



Dworczyk w TVN24 mówił o tym, że liczba prowadzonych testów na koronawirusa jest adekwatna do etapu epidemii, na którym Polska się znajduje. Moce przerobowe są na poziomie 3,5 - 4 tys. testów i one się wciąż powiększają - powiedział.



Testów mamy wystarczająca liczbę i cały czas je kupujemy. Gdybyśmy dziś chcieli wykonywać więcej niż 4 tys. testów dziennie, to byłby problem z liczbą placówek, które mogłyby je realizować. Jednak liczba tych placówek każdego dnia wzrasta. (...) Jest to związane z etapem rozwoju epidemii, na którym jesteśmy - mówił szef KPRM.



Dworczyk odniósł się też do pytania o szybkie, przesiewowe testy na koronawirusa. Stwierdził, że można sobie wyobrazić ich masowe wykonywanie, ale "kłopot" polega na tym, że takie testy są bardzo niedokładne. Przyznał, że Polska ma partie testów przesiewowych, które obecnie są "weryfikowane" - sprawdza się, czy te testy dają właściwy wynik u pacjentów, którzy mają zdiagnozowanego koronawirusa dokładnymi testami genetycznymi. "Nie wszystkie wyniki te testy przesiewowe potwierdzają. To oznacza, że są one o wiele mniej dokładne" - ocenił.



Dworczyk ocenił też, że obecnie w Polsce nie ma problemów z testami i płynami do dezynfekcji, ale są problemy ze strojami ochronnymi i maseczkami na twarz. Nikt nie docenił skali zagrożenia - przyznał.

09:48

Jedynie na przejściu w Bobrownikach na granicy z Białorusią trzeba było w poniedziałek rano czekać na odprawę. Na wjazd do Polski kierowcy ciężarówek oczekiwali tam 3 godziny, na wyjazd z kraju 8 godzin - poinformował Podlaski Oddział SG. Na bieżąco odbywał się ruch na przejściach z Litwą.





09:40

Podejrzenie koronawirusa u słuchaczki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Do czasu uzyskania wyników badań jednej z podchorążych zamknięty jest akademik numer 3.





09:32

Kanadyjski Komitet Olimpijski (COC) i Kanadyjski Komitet Paraolimpijski (CPC) - w porozumieniu z organizacjami sportowymi i rządem - podjęły decyzję o niewysyłaniu sportowców na letnie igrzyska w Tokio, jeżeli te odbędą się w tym roku.



Jak podano w komunikacie, COC i CPC wezwały "pilnie" Międzynarodowy Komitet Olimpijski, Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski i Światową Organizację Zdrowia do przesunięcia zaplanowanych na przełom lipca i sierpnia igrzysk.

09:29

Przyszłe matki odbijają się od zamkniętych drzwi gabinetów ginekologicznych. Brakuje im wskazówek, gdzie się zgłosić - czytamy w "Rzeczpospolitej".



09:23

"To za małe różnice, żeby wyciągać z nich daleko idące wnioski. Różnica na poziomie 100-200 przypadków cieszy, jest bardzo dobra, ale nie można z tego tytułu wyciągać daleko idących, że coś się poprawia. Nadal uważam, że na koniec tego tygodnia możemy mieć dobrych parę tysięcy przypadków zakażenia" - powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski w Porannej rozmowie w RMF FM, odpowiadając na pytanie Roberta Mazurka, czy mniejsza niż przewidywana wcześniej liczba zachorowań jest dobrym znakiem.

Na pewno czeka nas znaczny wzrost zachorowań, więcej osób w szpitalach, niestety dla niektórych to będzie tragiczne zachorowanie. Osoby powyżej 80. roku życia mają wysoką śmiertelność (...). W Polsce wiek pacjentów, którzy zmarli nie był tak wysoki, ale wszyscy oni byli chorzy - dodał Łukasz Szumowski.

Nie czuję powiewu optymizmu, raczej bardzo poważne 24-godzinne działania. Zabezpieczenie sprzętu, organizacja miejsc, gdzie ludzie mogą przebyć tę chorobę - podkreślił minister zdrowia.

Nie ma podstaw do terytorialnych zamknięć w Polsce (...). Gdybyśmy mieli tak duże różnice regionalne, jak miały Włochy czy Hiszpania wtedy uzasadnione są zamykania całych regionów. W Polsce mamy bardzo równomierne rozłożenie się osób zarażonych. Wiadomo, że duże skupiska miejskie Warszawa, Mazowsze czy Śląsk, tam jest więcej tych przypadków. To nie jest tak, że w jednym regionie Polski mamy bardzo dużo zakażonych a w drugim nic. Wtedy byłyby uzasadnione działania zamykające pewne obszary całkowicie - powiedział Łukasz Szumowski w Porannej rozmowie w RMF FM, pytany przez Roberta Mazurka o to, czy w związku z wprowadzonym stanem epidemii planuje wydanie zakazów opuszczania danych terenów.

Jedynym sposobem ochrony jest siedzieć w domu. Jeżeli wychodzimy do lasu, to nie po to, żeby siedzieć przy grillu i nie po to, żeby pójść z dziećmi na plac zabaw. Można się przejść i wrócić do domu, ale nie jak się jest w kwarantannie, nie jak się jest w izolacji" - przypomniał minister.

Szumowski w Porannej rozmowie w RMF FM został zapytany przez Roberta Mazurka również o wybory prezydenckie i ich ewentualne przełożenie: "Nie decyduję o stanie klęski żywiołowej. Zależy, ile będzie osób chorych, zależy jaką będziemy mieli sytuację w szpitalach, zależy ile osób będzie mogło wyjść z domu. To są takie dane, na podstawie których ja mogę rekomendować pewne rzeczy, nie na podstawie tego jakie są nastroje, jakie są pomysły".



09:20

Dziś odbędzie się 18 lotów czarterowych do Warszawy z Polakami, którzy z całego świata chcą wrócić do kraju - poinformowało na Twitterze Ministerstwo Spraw Zagranicznych.



W ramach akcji "LOT do domu" planowane są loty czarterowe do Warszawy z: Bangkoku (Tajlandia), Londynu i Edynburga (Wielka Brytania), Genewy i Zurychu (Szwajcaria), Chicago i Miami (Stany Zjednoczone), Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie), Trondheim i Oslo (Norwegia), Barcelony (Hiszpania), Sztokholmu (Szwecja), Amsterdamu (Holandia), Nicei (Francja), Dublina (Irlandia), Helsinek (Finlandia), Brukseli (Belgia), Budapesztu (Węgry).



Operacja "LOT do Domu" rozpoczęła się 15 marca. Daty i miejsca lotu można sprawdzić na stronie internetowej LOTdoDomu.com .

Za powrót do Polski organizowanym przez LOT specjalnymi lotami podróżujący płacą zryczałtowaną stawkę - od 400 do 800 zł w granicach Europy i 1600-2400 zł za przelot dalekiego zasięgu. Pozostałą kwotę dopłaca polski rząd.

09:16

Jest pierwsza ofiara śmiertelna koronawirusa w Czarnogórze. To 65-letni mężczyzna, który zmarł w szpitalu w Podgoricy. O jego śmierci poinformował dyrektor centrum klinicznego w stolicy tego kraju Jevto Eraković.



Pacjent, który zmarł w niedzielę wieczorem, cierpiał na chroniczną chorobę układu oddechowego - powiedział Eraković.



W Czarnogórze, która liczy 620 tys. mieszkańców, odnotowano 22 przypadki zakażenia koronawirusem. Dwa pierwsze zdiagnozowano 17 marca.



Kraj ten już wcześniej w obawie przed koronawirusem zamknął swe granice, wstrzymał publiczny transport, zamknął szkoły, kawiarnie i restauracje. Otwarte są jedynie sklepy spożywcze i apteki.

09:10

W ramach tymczasowo przywróconej kontroli granicznej w niedzielę skontrolowano 21,7 tys. osób wjeżdżających do Polski, w tym blisko 15 tys. na granicy wewnętrznej - z krajami UE - poinformowała Straż Graniczna.



Straż Graniczna przypomina, że granice z Niemcami, Czechami, Słowacją i Litwą można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach. Pozostałe drogi są zablokowane.





09:06

Policjanci minionej doby skontrolowali prawie osiemdziesiąt tysięcy osób przebywających na kwarantannie. W 318 przypadkach zwrócili się do sanepidu o kary za złamanie zasad izolacji.



09:04

Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa, władze Wietnamu zamknęły w niedzielę wieczorem granice zarówno dla cudzoziemców jak i dla obywateli Wietnamu przyjeżdżających z zagranicy. Zakaz wszedł w życie w trybie natychmiastowym.



Osoby będące ekspertami w swoich dziedzinach, menadżerowie firm i inni niezbędni pracownicy mogą być wpuszczani do kraju tylko, jeśli będzie to niezbędne. Wszyscy będą jednak musieli przejść badania medyczne i stosować się do zalecanych środków ostrożności w miejscu pracy i zamieszkania.



W piątek Wietnam bezterminowo zawiesił wszystkie loty na swoje terytorium.



Władze w Hanoi do poniedziałku poinformowały o 116 wykrytych przypadkach zachorowań na Covid-19; nie ma informacji na temat zgonów.

09:00

Koronawirus jest zaraźliwy przed wystąpieniem objawów choroby COVID-19, a nawet 44 proc. infekcji może pochodzić od osób bez objawów - ocenili chińscy naukowcy. Ich badanie jednak nie zostało jak dotąd poddane naukowej weryfikacji.



Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Kantonie i Uniwersytetu Hongkongu (HKU) przeanalizowali 94 przypadki zainfekowanych koronawirusem pacjentów leczonych w kantońskim 8. Szpitalu Ludowym, a dodatkowo przypadki 77 par osób zakażonych i zakażających - napisano w wynikach badania zamieszczonych na platformie medRxiv.



Badacze wywnioskowali, że osoby zakażone same zaczynają zarażać średnio 2,5 dnia przed wystąpieniem objawów, przy czym szczyt zaraźliwości następuje w momencie pojawienia się objawów lub jeszcze przed nim.



Oszacowali również, że w 44 proc. przypadków do infekcji może dochodzić w chwili, gdy osoba zarażająca nie ma jeszcze objawów.





08:49

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 15 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Łącznie w Polsce stwierdzono 649 zakażeń.

Potwierdzone przypadki dotyczą: 8 osób z woj.śląskiego, 3 osób z woj. małopolskiego, 2 osób z woj. kujawsko-pomorskiego oraz po 1 osobie z woj. lubelskiego i świętokrzyskiego.



Łącznie potwierdzono 649 przypadków zarażenia wirusem. Siedem osób zmarło.





08:42

Polski Komitet Olimpijski zaapelował do międzynarodowych władz o zmianę terminu zaplanowanych na 24 lipca - 9 sierpnia igrzysk w Tokio i prosi o jak najszybsze podjęcie decyzji. "Polski Komitet Olimpijski apeluje do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego o zmianę terminu i jak najszybszą decyzję w sprawie igrzysk Tokio 2020. W związku ze zmieniającą się sytuacją - wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce i rosnącą liczbą zakażeń wirusem COVID 19 - polscy sportowcy mają coraz bardziej ograniczone możliwości treningowe, odwoływane są kwalifikacje olimpijskie i panuje zbyt duża niepewność. To nie służy właściwemu przygotowaniu się do igrzysk olimpijskich - najważniejszej imprezy sportowej na świecie" - napisano przesłanym oświadczeniu.

08:39

W Rosji odnotowano w ciągu ostatniej doby 71 nowych zakażeń koronawirusem - poinformował premier tego kraju Michaił Miszustin. To największy dotąd skok zakażeń w ciągu jednego dnia. Wszystkie nowe przypadki wykryto w Moskwie.



Tym samym łączna liczba przypadków infekcji w Rosji wynosi 438.



Miszustin powiedział przy tym, że sytuacja związana z koronawirusem nie jest w Rosji tak trudna, jak w innych krajach i że wszystkie podjęte działania pozwoliły zyskać czas na przygotowania.



Premier zapowiedział przeznaczenie 10 mld rubli (123,8 mln USD) na sprzęt potrzebny do diagnozowania i leczenia różnego rodzaju epidemii i na środki ochronne. Wskazał, że najbardziej narażeni są pracownicy służby zdrowia.



Zapewnił, że rząd podejmuje działania, by złagodzić wpływ pandemii na gospodarkę. Zapowiedział różnego rodzaju pomoc dla obywateli i biznesu, by mogły adaptować się do nowej sytuacji.





08:30

Normalnie kursuje już stołeczne metro po wczorajszym wyłączeniu z ruchu pięciu stacji. Stacje zamknięto w związku z podejrzeniem u jednego z pasażerów na przystanku Politechnika. Pociągi nie kursowały na odcinku od Wierzbna do Centrum. Jak usłyszał o Poranku reporter RMF FM Krzysztof Zasada, ruch przywrócono po dezynfekcji stacji.

08:07

W samo południe odbędzie się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Będzie przeprowadzone w formule wideokonferencji ma się odbyć dziś w Warszawie. Tematem narady prezydenta Andrzeja Dudy, przedstawicieli, rządu i parlamentu ma być projekt "tarczy antykryzysowej" - pakietu rozwiązań łagodzących ekonomiczne skutki epidemii koronawirusa dla pracodawców i pracowników.



W skład RBN wchodzą marszałkowie Sejmu i Senatu, premier, szefowie MON, MSWiA, i MSZ, minister koordynator służb specjalnych, szefowie ugrupowań politycznych posiadających klub parlamentarny lub poselski albo przewodniczący tych klubów, szef kancelarii prezydenta i szef BBN. W posiedzeniach mogą uczestniczyć także byli prezydenci i byli premierzy oraz osoby, których udział jest wskazany ze względu na przedmiot rozpatrywanych spraw.

08:04

W styczniu rząd dostał notatkę Agencji Wywiadu, że zagrożenie koronawirusem z Chin jest poważne i należy się przygotować na kryzys - pisze "Gazeta Wyborcza". Według źródeł "GW" informacja o epidemii znalazła się w notatce Agencji Wywiadu (AW), dla której Chiny są jednym z najważniejszych kierunków działania.



"Podobnie jak inne służby NATO badała ona, na ile doniesienia o koronawirusie mogą być wyolbrzymione i służyć prowadzeniu wojny informacyjnej oraz szerzenia paniki. Analizowano szczególnie trzy wątki pojawiające się w przekazach, które mogły być inspirowane przez służb m.in. Rosji, że koronawirus powstał w brytyjskich laboratoriach wojskowych, że za rozprzestrzenianiem go stoją USA, które prowadzą wojnę gospodarczą z Chinami oraz że wirus jest "dostosowany tylko do chińskiego DNA", więc dla reszty świata jest bezpieczny" - podaje gazeta.



Zdaniem źródeł "GW" polski "wywiad wniósł cenny wkład w zawartość NATO-wskich analiz - jako pierwsi podkreślaliśmy powagę sytuacji i pisaliśmy, że to nie wojna propagandowa, ale rzeczywiste zagrożenie".Już w styczniu AW ostrzegała, że zagrożenie jest realne, trzeba się na nie przygotować, a epidemia na pewno nie ograniczy się tylko do Chin - powiedział informator gazety, który miał dostęp do tej analizy Agencji.



07:48

Zakażony koronawirusem poseł Edward Siarka (PiS) poinformował w mediach społecznościowych, że czuje się dobrze. Zaznaczył, że dopełnił wszystkich procedur, zgodnie z zaleceniami sanepidu w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia innych.



Poseł Siarka poinformował, że informacje o pozytywnym wyniku testu na obecność koronawirusa otrzymał w niedzielę. Przebywa w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.



Na tą chwilę czuję się dobrze. Bardzo dziękuję personelowi szpitala za profesjonalną opiekę - napisał na swoim profilu społecznościowym Siarka. Poinformował jednocześnie, że prawdopodobnie zaraził się pełniąc obowiązki poselskie na spotkaniu z pracownikami Ministerstwa Sprawiedliwości.



07:30

Na rynek mogłoby trafić co najmniej 100 ton środków dezynfekujących miesięcznie. Jest jeden problem: wyparował alkohol - podkreśla "Puls Biznesu". Jak czytamy w artykule, "w stanie zagrożenia epidemicznego branża kosmetyczna jest gotowa odpowiedzieć na apel Ministerstwa Rozwoju i zwielokrotnić wytwarzanie środków dezynfekujących, tym bardziej że popyt na produkty pielęgnacyjne jest praktycznie zerowy".

07:03

Z dodatkowymi środkami ostrożności i niską frekwencją. Tak wyglądały wybory uzupełniające i przedterminowe, które wczoraj - mimo trwającej epidemii koronawirusa - odbyły się w kilku gminach.

Mieszkańcy wybierali wójtów lub radnych między innymi w województwach: łódzkim, warmińsko-mazurskim i podkarpackim. Wybory we wszystkich tych miejscach odbyły się pod specjalnym nadzorem służb sanitarnych.

06:37

W Chinach kontynentalnych przez kolejną dobę nie potwierdzono żadnego nowego przypadku lokalnego zakażenia koronawirusem. Wszystkie 39 nowych infekcji wykryto u osób, które przybyły z zagranicy - poinformowała państwowa komisja zdrowia.



06:00

71,7 proc. ankietowanych uważa, że przewidziane na maj wybory prezydenckie należy przełożyć w związku z epidemią koronawirusa - wynika z sondażu przeprowadzonego przez United Survey dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej".



05:56

Szef Międzynarodowej Federacji Lekkoatletycznej (World Athletics) Sebastian Coe uważa, że przeprowadzenie igrzysk olimpijskich w Tokio w pierwotnym, lipcowo-sierpniowym terminie z uwagi na koronawirusa nie jest możliwe. To nie jest ani wykonalne, ani pożądane - zauważył Brytyjczyk.



Sternik światowej lekkoatletyki zwrócił się do przewodniczącego MKOl Thomasa Bacha o przełożenie igrzysk, które mają się odbyć między 24 lipca a 9 sierpnia, podkreślając, że wszystkie kontynentalne federacje jednogłośnie opowiadają się za taką decyzją.



Oświadczenie Coe ukazało się kilka godzin po tym, jak MKOl ogłosił, że w ciągu czterech tygodni prawdopodobnie podejmie decyzję ws. igrzysk i po raz pierwszy oficjalnie dopuścił możliwość ich przełożenia.



Jak wskazał w liście do Bacha Coe, każdy z szefów kontynentalnych federacji lekkoatletycznych uważa, że biorąc pod uwagę fakt, jak wielu sportowców nie może normalnie trenować nie należy oczekiwać, że zawody będą uczciwe, oparte o równe szanse wszystkich uczestników.





05:49

Mark Zuckerberg, dyrektor generalny Facebooka, poinformował, że firma przekazała służbie zdrowia 720 000 masek, by zapewnić jej pracownikom więcej środków ochrony w walce z epidemią koronawirusa.



Aby pomóc, Facebook przekazał własną rezerwę 720 000 masek, które kupiliśmy na wypadek pożarów - napisał Zuckerberg w poście, dodając, że firma zbiera też pieniądze dla służby zdrowia.



W Stanach Zjednoczonych odnotowano gwałtowny wzrost zapotrzebowania na maski oddechowe spowodowane wybuchem koronawirusa. Departament Zdrowia i Opieki Społecznej USA w ciągu najbliższych 18 miesięcy zamierza kupić 500 milionów masek.



W USA w szybkim tempie przybywa osób zakażonych. W niedzielę ogólna liczba chorych z Covid-19 przekroczyła 31 tys. Zmarło co najmniej 358 osób. Najgorsza sytuacja panuje w stanie Nowy Jork.

05:30

Król Arabii Saudyjskiej Salman ben Abdel Aziz wydał dekret o wprowadzeniu od poniedziałku godziny policyjnej. Zakaz przebywania na ulicach będzie obowiązywał przez 21 dni od siódmej wieczorem do szóstej rano i ma pomóc w walce z koronawirusem.

Do kontroli godziny policyjnej władze skierowały na ulice miast, prócz policji i wojska, również członków obrony cywilnej i dziennikarzy. W nocy mają też być wzmocnione obsady szpitali.

Godzina policyjna będzie obejmowała także nielicznych zagranicznych turystów i pielgrzymów. Do niedzieli zarejestrowano w Arabii Saudyjskiej ponad 500 przypadków zakażenia nowym koronawirusem.

Władze Arabii Saudyjskiej zawiesiły w piątek wszystkie krajowe loty, funkcjonowanie transportu publicznego. Nie odbywają się też zbiorowe modlitwy w meczetach. Od soboty przestały jeździć pociągi, autobusy i taksówki.

05:20

Badania skazanego za gwałt i napaść seksualną amerykańskiego producenta filmowego Harveya Weinsteina wykazały, że ma on koronawirusa - przekazały media w USA, powołując się na źródła w systemie więziennictwa.



Według źródeł 68-letni Weinstein prawdopodobnie zaraził się Covid-19 w więzieniu w Nowym Jorku.



Weinstein 11 marca, kilkanaście godzin po ogłoszeniu wyroku w jego sprawie, trafił do szpitala Bellevue na Manhattanie.



Powodem hospitalizacji były "ciągłe problemy z sercem i bóle w klatce piersiowej" - jak poinformowała jego rzeczniczka Juda Engelmaye. Przypomniała jednocześnie, że Weinstein na początku marca przeszedł operację serca.



05:06

Premier Japonii Shinzo Abe w parlamencie wykluczył możliwość odwołania igrzysk olimpijskich w Tokio. Uznał natomiast za możliwe ich przesunięcie w czasie, gdyby z powodu pandemii koronawirusa niektóre konkurencje nie mogłyby się odbyć.

Igrzyska olimpijskie w Tokio powinny się rozpocząć 24 lipca tego roku i zakończyć 9 sierpnia. Władze Japonii zapewniają, że stolica jest do nich dobrze przygotowana i wykluczają scenariusz ich odwołania z powodu epidemii koronawirusa. Liczą się jednak z tym, że rozpoczęcie igrzysk może być przesunięte nawet o kilka tygodni.

Premier Japonii Shinzo Abe powiedział w parlamencie, że rząd akceptuje plan Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego przeprowadzenia czterotygodniowych, międzynarodowych, konsultacji w sprawie określenia nowego terminu przeprowadzenia igrzysk olimjijskich w Tokio.

W poniedziałek Komitet Olimpijski Kanady oświadczył, że nie wyśle swoich sportowców do Tokio, jeśli termin przeprowadzenia olimpijskich zawodów nie zostanie przesunięty.