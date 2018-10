Jak dowiedzieli się reporterzy śledczy RMF FM, policja nie będzie finansować zakupu imiennych identyfikatorów na mundury dla funkcjonariuszy. Nie zapłaci za nie, choć z przepisów wynika, że policjanci takie "imienniki" powinni mieć.

Zdjęcie ilustracyjne / Piotr Bułakowski / RMF FM

W korespondencji dotyczącej opiniowania projektu zmian w przepisach o umundurowaniu, do którego dotarli reporterzy śledczy RMF FM Marek Balawajder i Krzysztof Zasada, Biuro Logistyki Komendy Głównej Policji tłumaczy, że koszt takich tabliczek jest zbyt wysoki. Podaje, że komplet identyfikatorów - jeden metalowy i dwa z tkaniny dla każdego policjanta, kosztowałby w sumie 3,5 miliona złotych. Dla samych funkcjonariusze prewencji - 2 miliony. A policji na to nie stać.